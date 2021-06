Pedro Puerta: “No ir a votar es una forma de darle la espalda a un gobierno que quiere generar una nueva Formosa”

POSADAS. Para el principal dirigente de Activar, el espacio del Peronismo Republicano que forma parte del frente Juntos por el Cambio – Misiones, Pedro Puerta, la históricamente baja participación de votantes del padrón en las elecciones de este 6 de Junio, es una de las formas con las que el electorado misionero expresó su profundo rechazo al gobierno renovador, que desdobló las elecciones y obligó a los misioneros a exponerse a contagios de coronavirus, en plena segunda ola de la pandemia.

“La oposición se mostró sólida y unida para ser gobierno en 2023. Enfrente tenes a un gobierno que hace 20 años lo único que hace es generar más pobreza y tenemos una pobreza del 70%. A nosotros nos une una necesidad imperiosa”, disparó Pedro Puerta este domingo, desde el bunker de la UCR – Misiones, donde el espacio opositor espera por los resultados provisorios de las elecciones.

Rechazo del electorado a la convocatoria a elecciones

Para Pedro, la bajísima participación de votantes, que sería histórica en Misiones, es una “expresión del electorado” contra el gobierno provincial. “El 90% de los misioneros le decíamos que no convoque a elecciones anticipadas. No votar es una forma de darle la espalda a un gobierno que quiere generar una nueva Formosa”, fustigó el dirigente peronista.

“Algunos fueron a votar y lo hicieron en contra (de la Renovación) y otros no fueron a votar”, insistió Pedro, para quien, pese a la movilización del oficialismo, “la ciudadanía tiene miedo” a los contagios de coronavirus.

En esta línea, Pedro Puerta advirtió que la provincia no está en una situación buena en términos epidemiológicos y sanitarios. “El número de camas ocupadas ronda el 70%. No me parece correcto movilizar a la gente como loco. Agradezco a los que dijeron que no (a las movilizaciones para votar)”, enfatizó el abogado y pidió a los que se preocupan por llevar a gente a votar al oficialismo, “que se preocupen más por bajarle los impuestos a la ciudadanía”.

Con elecciones unificadas, se podrían haber comprado vacunas

“En vez de gastar tanta plata (en las elecciones), ese dinero se podría haber usado en cloacas o en comprar vacunas. Misiones podría haber comprado (miles de) vacunas (antiCovid)”, bramó Pedro.

Según el joven dirigente del Peronismo Republicano, la bajísima participación de electores, “es un mensaje claro al gobierno. Y el fracaso del gobierno nacional se siente”, anticipó.

Reforzando el argumento contra el desdoblamiento y el adelantamiento de las elecciones en la provincia, Pedro subrayó: “Si votábamos todos juntos, el gasto se divide con los partidos nacionales y el gobierno nacional. Ha sido un mamarracho electoral, es un rechazo directo al gobierno renovador”, expresó Pedro, para quien, mucha gente “no fue a votar porque no quiere más un gobierno renovador”.

“No queremos que Misiones se convierta en una Formosa y que Argentina se transforme en una Venezuela del (dictador Nicolás) Maduro”, sentenció Pedro.