Pedro Puerta sobre el Consenso Fiscal: “Es darle la posibilidad a que nos sigan generando más impuestos”

POSADAS. Pedro Puerta, el presidente de Activar Misiones, fue entrevistado por Pablo García y Rodrigo de Arrechea en el programa El Bueno y el Malo, que se emite los lunes por Misiones Cuatro y se refirió, en primer lugar, a las elecciones Primarias del año que viene, debido a que se mencionó la posibilidad de su suspensión. “El año que viene tiene que haber PASO en los distritos donde existe el método PASO. A nivel nacional tiene que estar las PASO, las fechas están definidas en la ley electoral”, declaró.

En ese sentido, dijo que no está de acuerdo con las excepciones. “Argentina siempre es un país que perjudica al sector privado, a la clase media, a los asalariados, cada vez que hay una excepción perjudica a los que seguimos la regla, el impuesto al cheque fue una excepción, hoy lo liquida al sector privado. El Ingreso Bruto surgió como una excepción, los Impuestos a Bienes Personales, son excepciones que lamentablemente en el Congreso, hasta el día de hoy, siguen con la lógica de prorrogar, cuando en realidad hay que hacer todo lo contrario. Yo no estoy de acuerdo con las excepciones y menos en el plano electoral, me parece que eso puede perjudicar a futuro”, expresó Pedro Puerta.

Por otra parte, se refirió al Consenso Fiscal-aprobado el jueves-y lo comparó con el de la gestión anterior: “si se hubiese sostenido el Consenso Fiscal de la gestión anterior, hoy no tendríamos sellos y tendríamos una alícuota mucho más baja y puedo asegurar que, bajando los impuestos, no soy economista, pero vivo, dependo y trabajo en el sector privado, vivo en Apóstoles, que está a 60 kilómetros de Brasil y enfrente bajaron los impuestos. Hay una política distinta a la nuestra, el sector privado crece, donde vienen de dos meses seguido de deflación”.

“Vayamos a los ejemplos, cuando Brasil bajó los impuestos dio vuelta de página a una situación que le era desfavorable, hay ejemplos incluso en Argentina, podemos ver la gestión de Javier Iguacel en la provincia Buenos Aires, bajó los impuestos y el municipio que gobierna mejoró. No digo que no hay que cobrar, sí que hay que ser inteligentes en ese sentido”, explicó el presidente de Activar.

Y agregó: “la verdad que el Consenso Fiscal, que se votó en el Congreso, es darle la posibilidad a que nos sigan generando más y más impuestos, sacándonos a los que generamos trabajo, a lo que trabajamos día a día, a la clase media, que más sufre la inflación sacarle lo poquito que tiene”, expresó.

“Hoy tenemos un Congreso de la Nación que, a mi entender, atrasa cientos de años, por suerte hay diputadas como Florencia (Klipauka), que es una de las diputadas más jóvenes de la Argentina, dijo la verdad, que hay una aduana paralela que perjudica al sector privado, que votar el consenso fiscal es darle la posibilidad de que nos generen más impuestos y eso es lo que le pasó al sector yerbatero en diciembre del año pasado, en plena cosecha metieron un anticipo más de ingresos brutos”, detalló.

Además, cuestionó el accionar de los diputados que dicen ser “misioneristas” y votan en beneficio del gobierno nacional. “Cuando van los representantes al Congreso de la Nación votan las leyes que demandan los porteños, la Casa Rosada. Como misionero, estoy en contra que tengan seis meses el aeropuerto cerrado, que la excusa sea que el asfalto no llegó y la provincia totalmente desconectada, nadie hizo un reclamo excepto nosotros. Por eso quiero dejar bien planteadas las cosas, cada tanto se acuerdan del gasoducto, el único que reclamaba por el gasoducto fue Luis Pastori cuando era diputado, Alfredo Schiavoni también los hizo. La realidad marca una cosa: que no hay una sola ley que no voten con el gobierno nacional, son kirchneristas”, exclamó Pedro Puerta.