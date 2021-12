Pedro Puerta sobre los cambios en Bienes Personales: “Sorprende la voracidad fiscal de este gobierno”

POSADAS. Con el voto del bloque de la izquierda parlamentarista y los partidos provinciales como el Frente Renovador de la Concordia, el Frente de Todos logró imponer cambios en el impuesto a los Bienes Personales, que, si bien aumentan el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones de pesos, aumenta la alícuota a quienes tienen bienes en el exterior y a quienes superan los 100 millones de pesos.

La medida fue cuestionada por el presidente de Activar, Pedro Puerta, quien advirtió sobre “la voracidad fiscal del gobierno” y se mostró sorprendido por la actitud de los diputados de la Renovación, que acompañaron la modificación del proyecto original que ahora volverá al Senado y podría ser sancionado este año. El proyecto se aprobó ajustadamente, por 127 votos a favor contra 126 en contra.

En diálogo con MisionesCuatro, “el oficialismo, el kirchnerismo, durante la campaña, hizo el planteo del aumento del mínimo no imponible, justamente, para captar el voto de la clase media. El planteo era subimos el mínimo no imponible, así la inflación no golpea a la clase media (al subir el valor de los bienes), que es uno de los sectores más golpeados. Se aprobó en el Senado por unanimidad, porque los senadores de la oposición estaban de acuerdo con bajarle los impuestos a los argentinos”, detalló Pedro Puerta.

“Si se aprueba la ley n sector que trabaja va a ser golpeado de una manera desmedida”

“Luego, cuando el kirchnerismo perdió las elecciones, guardó en un cajón esta cuestión, el debate del mínino no imponible (de impuesto a los bienes personales). Hasta la semana pasada cuando JxC, logra ponerlo en agenda y convoca a la sesión especial de hoy. Ahora bien, a la sesión especial, el kirchnerismo llegó con otro discurso que no tenía nada que ver con el planteado por el mismo kirchnerismo en el Senado, meses atrás”, describió Pedro, sobre la maniobra del bloque presidido por Máximo Kirchner.

Así pues, “el planteo que trajeron a la Cámara, si bien habla del aumento del mínimo no imponible, incorpora un aumento en la alícuota a todo otro sector de la sociedad que también sufre los embates (de la inflación). Estoy hablando de quien puede acceder a un coche, una casa, a tener una vivienda propia. Es un sector que trabaja y va a ser golpeado, si se aprueba la ley, de una manera desmedida, porque no es necesario generales más impuestos a la sociedad argentina”, cuestionó el joven presidente de Activar, el partido al que pertenece la diputada nacional Florencia Klipauka.

La advertencia de lo que sucedería si no se sanciona la ley antes de fin de año

De acuerdo con Pedro, con el retorno del proyecto al Senado para su sanción, pueden darse dos escenarios: o se aprueban las modificaciones o la iniciativa no se sanciona y sigue vigente la actual ley de Bienes Personales, perjudicando a los más de 400 mil contribuyentes que se verían beneficiados por la suba del mínimo no imponible. “Si se convoca a sesión antes del 31 de diciembre, y se aprueba la ley, va a haber un sector que va a dejar de pagar Bienes Personales (por el aumento en el mínimo no imponible) y hay otro sector que va a pagar más bienes personales (por el aumento de la alícuota)”, detalló el joven dirigente de Activar.

“Pero si no se convoca a sesión, la ley queda como está ahora y todo el sector de la clase media va a ser golpeado por Bienes Personales. Esto es el resultado de los votos kirchneristas en el Congreso de la Nación. Y de quienes acompañaron la propuesta del oficialismo, que son los bloques de estos partidos provincialistas como tenemos en Misiones”, manifestó Pedro, en referencia a la acompañamiento de la Renovación a la suba de la alícuota.

“Sorprende que quienes suelen decir que defienden los intereses de los misioneros, aprueben este tipo de leyes”

Para Pedro, “sigue siendo la clase media la más afectada, la que tuvo que sufrir los cierres masivos por la pandemia en 2020, que no tuvo acompañamiento del gobierno nacional y seguimos generándole más y más impuestos a una sociedad que ya no aguanta más. Esto afecta directamente al comerciante, al que trabajó toda su vida para tener su casa propia, e incluso a aquel que tiene un auto usado que utiliza para su trabajo. Hay números concretos que estudiamos con Florencia Klipauka antes de la sesión y nos sorprendía la voracidad fiscal que tiene este gobierno”, manifestó el abogado. Y añadió: “más nos sorprende que quienes suelen decir ‘defendemos los intereses de los misioneros’, aprueben este tipo de leyes”.

Repreguntado sobre el aumento del mínimo no imponible, Pedro explicó que si bien aumentó, “hay un sector que es el de la clase media alta, que tiene una o dos propiedades, un auto, al que sí le afecta y más. El kirchnerismo elevó el mínimo no imponible, que era una propuesta de toda la política, pero le aumentó la alícuota a aquellos que hoy pagan y van a pagar bienes personales. Eso es lo más grave. Hay un sector que se ve más perjudicado”, alertó.