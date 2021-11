Pedro Puerta: “tenemos ganas de mejorar Misiones”

POSADAS. A 9 días de las elecciones legislativas generales, el presidente de Activar, Pedro Puerta, habló con Misiones Cuatro sobre cómo ha sido la campaña electoral y al respecto declaró: “fue una agenda interesante, queríamos contarle a la ciudadanía lo que se vota el 14 de noviembre, que tenemos ganas de mejorar la provincia de Misiones. La fuerza que tiene Juntos por el Cambio no solo en Misiones, sino en Argentina, puede ser muy útil de cara a lo que vamos a tener que discutir, o lo que van a tener que discutir los diputados nacionales”, expresó el joven abogado.

En ese sentido agregó: “la elección legislativa sirve para equilibrar, para dar una señal de aviso al que está gobernando y entendemos nosotros que el gobierno nacional puede encontrar un rumbo”.

“La ciudadanía apuesta por Juntos por el Cambio, porque entendemos que hay que ponerle un freno al kirchnerismo en la política. Como jóvenes, en el caso nuestro, Martín (Arjol) y Florencia (Klipauka Lewtak) buscan ponerle un freno a la política del kirchnerismo y el resultado puede ser muy duro”, declaró Pedro Puerta.

Y añadió: “me parece que la agenda del kirchnerismo es no hacerle caso a la inflación que está cada vez más alta, no buscar acuerdos en las deudas que tiene con el mundo. No está en la agenda la educación, es que a nosotros nos duele mucho, recuperar que los chicos vuelvan a la escuela para formar las cabezas que necesitamos para el futuro de la Argentina”.

“Gente como Martín como Florencia, que es una joven profesional abogada, nacida y criada en la provincia de Misiones, que trabaja y conoce la realidad, es imposible que pueda perjudicar a la provincia que ama”, manifestó Pedro Puerta.

En esa línea agregó: “nosotros estamos más allá de la grieta, lo digo con mis orígenes y mi ideología acompañando a un candidato que tiene otro origen ideológico, estamos juntos porque lo que más queremos es que Misiones esté mejor, salga adelante, que la gurisada que dejó la escuela el año pasado por la pandemia o que hoy piensa que no tiene futuro, no tiene trabajo, lo pueda conseguir en Misiones”.

“Después del 14 el diálogo es inevitable en Misiones, lo decía en mi campaña de cara a las PASO, y algunos por ahí me criticaban de que elogiaba políticas de un gobierno que no formo parte, pero reconozco que cuando se impulsa la programación, la robótica, cuando se busca que haya más conectividad, que la provincia esté más integrada son cosas positivas. Por ahí no coincido en la política tributaria y generar grieta, si con cosas buenas que hay que mejorarlas, y Martín y Florencia pueden aportar desde el Congreso para que esto llegue a mas misioneros y argentinos bienvenido sea”, expresó el dirigente de Activar.

Un país federal y sin grieta

Por otra parte, Pedro Puerta recalcó su deseo de que Argentina tenga una visión federal: “contarle a la ciudadanía que hay cosas buenas que se pueden mejorar, por supuesto que hay necesidades más profundas que todavía no se han resuelto, yo quiero una Argentina que tenga una visión federal”, expresó el dirigente de Activar.

“Los misioneros hemos sufrido mucho de la política nacional y podemos ponerle un freno”, precisó el dirigente de Activar.

En esa línea señaló: “es necesario que, después de las elecciones del 14, comprendamos que el camino no es la grieta, no es criticar a tal o cual por lo que piensa, sino, tratar de construir puentes de diálogo. El gran desafío que tenemos es en una Argentina que va a ser muy dura, más dura de lo que va a ser ahora, gran parte de lo que está sucediendo se tapa por la misma campaña, el gobierno nacional hace énfasis en querer tapar los problemas que está teniendo con campaña electoral”, expresó Pedro Puerta.

Y a modo de conclusión señaló: “creo que después del 14 se va a desenmascarar la realidad que es duro, una emisión descontrolada, esta realidad la vemos los misioneros y los argentinos, el gobierno nacional no lo ve, o no lo quiere ver, o tiene una agenda puesta en lo judicial, de ver cómo puede generar más grieta y no como generar más diálogo y un futuro mejor para todos, eso nosotros tenemos que tratar de resolver”, afirmó Pedro Puerta.