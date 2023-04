Pedro Puerta: “tenemos que defender al que quiere progresar y salir adelante”

Pedro Puerta, el candidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio, habló con Emilio Larocca en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro y recordó, en primer lugar, los partidos de fútbol y vóley realizados con Martín Arjol, Germán Kizcka y Gastón Caballero en las últimas semanas. En ese sentido, recalcó la sinergia que hay Juntos por el Cambio.

“Con Martín tenemos muy buena sintonía, con Naty (Dörper), con todo el equipo, hay una experiencia de Martín, que viene en sus años como concejal y diputado nacional recorriendo Misiones desde hace mucho tiempo, y lo que nosotros lo incorporamos, desde nuestra visión productiva, no por nada el partido se llama Activar, tenemos una energía en potencial muy fuerte que la queremos trasladar a mejorar la provincia de Misiones. Entonces, eso se ve en el fútbol, los proyectos, las propuestas, debates, se ven cada una de las reuniones que tenemos”, declaró Pedro Puerta.

Asimismo, agregó: “me parece que hoy Misiones tiene un desafío y hay una oportunidad que el electorado, yo invito a que lo piensen y lo analicen estos 15 días que quedan y darle la oportunidad a un equipo que es joven, pero que reúne tres factores: la energía -que decíamos al principio-lo impulsivo, lo vital que te da la juventud, esto de no parar de una provincia que está en movimiento. Nosotros tenemos que darle más movimiento para que sea cada vez mejor, más grande, sumado a la experiencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, que nos enseñaron lo bueno, lo malo”, expresó el candidato.

“Creo que Juntos por el Cambio reúne esa experiencia, lo vemos en los equipos de profesionales. Tenemos equipos formados para llevar adelante la Misiones del futuro, hay equipos profesionales muy buenos en Juntos por el Cambio, ni hablar en materia de salud, de trabajo y a eso se le suma el tercer factor que no es menor que la esperanza de los misioneros”, manifestó el líder de Activar.

Además, hizo un análisis de las recorridas por Misiones: “cuando uno recorre la provincia se encuentra con muchos misioneros que están esperanzados en poder mejorar su provincia, que entienden que, en los últimos 20 años sí hay cosas que se hicieron bien, pero hay cosas muy desprolijas que hay que acomodarlas. No puede ser que la política en agro, por ejemplo, en la provincia de Misiones, sea venderle un dron al colono que cuesta 20.000 dólares, cuando el colono no puede ni siquiera acceder a un tractor o a un repuesto para su máquina”, afirmó Pedro Puerta.

En esa línea, indicó que “hay una falta de planificación muy grande y orden de prioridades”.

Visión de futuro

“Misiones se tiene que preparar para los próximos 20 o 30 años. El desafío de Misiones y de los misioneros es que nuestra provincia sea la más importante de la Argentina, porque eso va a ser la más importante en toda América por la cuestión geopolítica que tiene Misiones, el enfoque tiene que estar en eso. ¿Cuál es nuestro enfoque? con un impulso fuerte a la producción, con menos impuestos, trabas, burocracia, con una posibilidad de que el misionero pueda desarrollarse en la provincia, que el que se fue venga, como hicieron nuestros abuelos que se radicaron”, declaró el candidato.

Y continuó: “Misiones es una provincia que avanza y que crece, pero a eso hay que terminar de desarrollarlo y darle la planificación. Nosotros estamos convencidos que la única forma de hacer eso es con quienes pueden tener una visión de futuro”.

“Hay una cuestión que es lógica en el ser humano. La visión de futuro te la va a dar el que hoy está en una situación biológica de poder pensar la provincia dentro de 20 o 30 años, no es una cuestión menor esa. ¿Por qué hablamos tanto del equipo joven? ¿por qué hablamos tanto con los jóvenes? Porque nadie sabe mejor de políticas juveniles o de la Misiones o que quiere dentro de 20 años, que el gurí que hoy tiene 18 o 20 años, que a sus 40 se quiere ver trabajando de manera profesional, de manera independiente, ganando un buen sueldo. Todo ese diseño de provincia es una cuestión biológica”, explicó Pedro Puerta.

“El ser humano tiene un ciclo y todo en la vida tiene un ciclo, entonces, creo que hoy hay algo que está bien definido en la provincia de acá, en el 7 de mayo. Tenemos alguien que está hace 20 años, lo bueno, lo malo, digo y un grupo de jóvenes que tiene ganas, experiencia, energía y que tiene un proyecto para la provincia, que tiene un ingrediente que los últimos 20 años de Misiones no lo han tenido, que es el diálogo”, manifestó.

En ese sentido señaló: “nosotros estamos dispuestos y nosotros dialogamos con todos, con el que está seguro de votarnos, el que no está tan seguro de votarnos, con los intendentes que a partir del 7 de mayo van a seguir estando en su municipio gobernando y con los nuevos intendentes que vendrán, que seguramente serán de Juntos por el Cambio”.

Además, dijo que no hay política de formación en materia juvenil. “El joven termina haciendo un slogan de campaña y nosotros tenemos que lograr que los jóvenes, si vamos a enfocarnos en el deporte, tenemos que enfocarnos en la formación, en el modelo brasilero, que fue un modelo integral entre el público y el privado, donde se les permitió a los clubes compartir con el privado. El privado entra en el juego teniendo como contrapartida reducciones impositivas, incentivos fiscales y un montón de herramientas, pero reales, no las de acá. Acá hay una ley de deporte que es inaccesible, imposible, necesitás cinco contadores para entender y el beneficio es nulo porque el beneficio es recuperar tu saldo y todo el mundo tiene saldo fiscal acá”.

Simplificación de pago de impuestos

Respecto al tema tributario explicó: “el gran problema que tiene Misiones es que los incentivos fiscales que da no son reales, no son tangibles. Un incentivo fiscal tiene que ser, me hago cargo de tu 931, te bajo en serio los impuestos, te resuelvo la cuestión de las tasas municipales, es un mensaje en un poco”.

En ese sentido recordó el proyecto del diputado Germán Kiczka que está en la legislatura: “lo que venimos impulsando nosotros de Activar, hace dos años que está el proyecto en la legislatura de la provincia y yo lo digo y lo remarco, es un proyecto de autoridad de Germán Kiczka que habla de la simplificación tributaria. El monotributista en Misiones paga el monotributo a nivel nacional haciendo dos clics. Ahora, la tasa municipal y los impuestos provinciales nadie entiende nada, te volvés loco tratando de pagar y te cobran por todos lados, hasta tres veces te cobran el mismo impuesto”, afirmó Pedro Puerta.

Y continuó: “el proyecto de simplificación nuestra es copiar lo que se ha hecho en otras provincias, el caso de La Pampa, Córdoba, que tienen incentivos fiscales, un programa de simplificación tributaria. Nosotros queremos que en ese mismo pago ya pagues Rentas y pagues la tasa municipal. Es simplemente hacer convenio, es poner al político a trabajar”, declaró.

“Todo esto que estamos hablando se resume en una simple cosa, con la inflación que tenemos. Hay que resolver el bolsillo de los misioneros para darle una mejor calidad de vida al misionero, hay que resolver la inflación”, precisó Pedro Puerta.

En ese sentido, dijo que los jóvenes están preocupados por la inflación. “Desde el que está en la escuela estudiando, que sabe que a sus padres le cuesta un montón poder bancar esa educación, así sea educación pública también, porque el costo de los insumos es carísimo. Se ha vuelto muy caro, aquel que está trabajando, que es independiente, aquel que le gusta un poco lo que se habla hoy. Hoy se habla de conectividad y games, del trap, de todo esto que tiene que ver con las cuestiones juveniles, urbanas. Todo eso te cuesta un montón”, expresó.

En ese sentido, cuestionó el tema de la conectividad en la provincia: “lo vimos en la pandemia, el fracaso total de las políticas de conectividad del gobierno de la provincia, donde las plataformas estas que habían creado para los docentes y demás eran inaccesibles. El docente terminó haciendo hasta lo imposible para no perder a los chicos que tendrían que haber estado en la escuela, un año de escuelas cerradas. Todo eso tiene que pasar factura el 7 de mayo, e7 de mayo hay que votar en contra de los que no cerraron la escuela durante un año”.

Por otra parte, dijo que cuando Juntos por el Cambio sea gobierno, el primer sector convocado será el docente: “vamos a impulsar lo que Misiones necesita de manera urgente, lo decía Martín el otro día, el 11 de diciembre, nosotros tenemos nuestra primera gran convocatoria que va a hacer con el sector docente. Es una instancia de diálogo donde hay que sentarse y dialogar entre todos los sectores, porque tenemos una situación muy compleja. No solo con respecto al salario del docente, que le pasa al docente, le pasa al policía, al empleado municipal por la inflación que tenemos. No podemos esperar que se corte la ruta para resolver la situación salarial del docente y de la administración pública, es una locura”, declaró Pedro Puerta.

Asimismo, agregó: “Nosotros estamos un poquito cansados de eso. Ahora, relacionado a eso, tenemos que simplificarle la vida que quiere generar trabajo en la provincia y al que quiere trabajar. Hay que resolver todo lo que venía comentándote antes, la cuestión tributaria. Hay que impulsar un montón de cosas en la provincia de Misiones a partir de la decisión. Pero nosotros lo vamos a hacer”.

“Cuando recorrés la provincia, te vas a encontrar con dos visiones de provincia, en Junto por el Cambio está la visión de los que creemos que tiene que haber un impulso al sector privado, una reducción impositiva, que tiene que haber menos burocracia. A mí lo que me parece importante acá es defender las ideas y Misiones es una provincia que defiende a aquel que quiere y que tenemos que defender a aquel que quiere progresar, a aquel que quiere salir adelante. Entonces, ese es el camino que nosotros elegimos hace ya muchos años”, expresó Pedro Puerta.

Y añadió: “Activar es un espacio dentro de Juntos por el Cambio, que defiende las ideas de la libertad y de aquel que quiere salir adelante. Entonces, cuando me escuchás hablar, vas a escuchar hablar de menos impuestos, de menos burocracia, de defender el bolsillo del misionero, pues yo sé cómo se tiene que hacer. Esperamos el acompañamiento del 7 de mayo para poder poner en marcha eso”.

Ya en el tramo final de la entrevista, dio un mensaje a la ciudadanía: “hay que dejar en claro que acá hay dos opciones. Una que ya la conocemos, con lo bueno y con lo malo, y una visión, la nuestra que quiere mejorar la provincia, sacarla adelante, que escucha al misionero es lo que yo vengo escuchando en cada una de las recorridas”, expresó Pedro Puerta.