Perié: “Hay mucha corrupción en las cooperativas tabacaleras y los productores tienen que vender a Brasil”

APÓSTOLES. La ex diputada nacional Julia Argentina Perié, dialogó este lunes con el programa “Otro Día Más” que se emite por la radio FM 97.7 Social Club de Apóstoles y que conduce el periodista Pablo García, en una entrevista telefónica en la que cuestionó con dureza al gobierno provincial y también a las cooperativas tabacaleras.

Consultada sobre la campaña electoral en Misiones, Perié admitió que es muy costosa y que se autofinancian. “Todo es muy caro, nosotros hacemos esta campaña con la colaboración de los compañeros, con compañeros de otras provincias y lo que ponemos de nuestros bolsillos”, comentó la ex diputada. Y denunció: “la verdad es que cuando vemos este escándalo con los pasacalles… el que está en la puerta de San Ignacio, sale 2 millones de pesos”.

“Además, utilizan los recursos para un cartel oficial anunciando que allí están las ruinas. Cómo puede ser que tengan ese nivel de ostentación de recursos en una provincia donde hay cosas muy pujantes, pero cuando te adentras a los pueblos te das cuenta de la pobreza, donde tener agua es un lujo o ni hablar de un saneamiento básico”, lanzó Perié, quien añadió: “Estoy convencida de que es una provincia rica, pero la distribución no llega a todo el mundo”.

“Hay mucha ostentación, está mal y duele”, manifestó Perié apuntando contra el oficialismo provincial, admitiendo que con la normativa electoral provincial, no se garantiza la impresión de votos de los distintos espacios políticos.

Vinculado a esto, Perié condenó la Ley de Lemas, que “significa tener candidatos que llegan a las intendencias y concejalías sin ser los más votados. En algún momento hay que modificar todo esto. No podemos seguir en este sistema que no es igual para todos”, planteó la diputada del Parlasur, añadiendo que no tienen espacio en el canal estatal de la provincia, “ni en un programa periodístico para establecer alguna discusión”.

Pese a las enormes dificultades de esta campaña, Perié se mostró optimista respecto de lo que están haciendo con su espacio. “Estamos en la calle, el Frente Amplio está creciendo muchísimo. Que me haya invitado a ser candidata a gobernadora me llena de orgullo y cierra un poco mi camino que he andado desde mi juventud, ligada a la política”, precisó.

En su análisis del sector productivo de Misiones, Perié puso de relieve la importancia de la integración regional de Misiones y “que esta provincia en este lugar tan importante, tenga acciones concretas que puedan incentivar la producción no sólo de materia prima sino de productos con valor agregado”.

“En San Javier, mostraba un ingenio que estaba hecho una tapera y al día siguiente estaba lleno de autos de funcionarios. Tenemos un ingenio que gasta miles de pesos en mantener a una gente inutilizada por la inexistencia de producción de caña de azúcar. Los productores nos dicen que no hubo ningún incentivo. Los pequeños productores están mal en Misiones, y se da no sólo en la caña de azúcar”, fustigó Perié.

La Jatropha, un plan muy cuestionado en el IFAI

Y ante la consulta, la candidata del Frente Amplio recordó el escándalo por el plan Jatropha instrumentado durante el gobierno de Maurice Closs, con el empresario Cirilo Vega, que involucró una inversión de más de 500 millones de pesos, que desaparecieron. “Hubo millones de pesos destinados al Plan Jatropha y no hay ni una sola planta. Y los millones cuando ves las casas de los funcionarios, parece que el dinero fue para ese lado”, disparó Perié.

Luego, la candidata apuntó a la problemática de los bajos precios en la producción tabacalera y apuntó a un sector que está representado por el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro (FdT). “Los productores de tabaco están en una situación muy complicada, no se paga nada acá porque hay mucha corrupción en las cooperativas tabacaleras donde ‘hay que darles algo por abajo’, etc., y estoy repitiendo lo que dijeron productores, y entonces, tienen que vender a Brasil sus productos”, denunció.

Asimismo, Perié analizó la relación entre el oficialismo provincial y el gobierno nacional, apuntando que durante los gobiernos de Cristina Kirchner y el actual, “han construido un montón de cosas, hospitales, rutas misioneras, la Universidad del Alto Uruguay. Son recursos de la Nación. Acá (en la Renovación) se hacen los distraídos con que son recursos provinciales, pero ‘angá’. No es así”, sentenció Perié utilizando una expresión coloquial del guaraní, muy empleada en Misiones.

productores tabacaleros en una asamblea – imagen de archivo

“Misiones recibe recursos son programas y proyectos. Pero el que define qué hacer con los recursos es el gobierno provincial”, insistió.

Vinculado a esto, Perié retomó el caso de la corrupción con la Jatropha. “¿De dónde habían salido toda esa plata para la Jatropha? ¿Del bolsillo de algunos dirigentes? No. De programas nacionales, y lo sigue haciendo la Nación, ahora qué hace la provincia con esos recursos es otra cosa”, enfatizó.

En cuanto a la política fiscal del gobierno, Perié marcó diferencias con los que sostienen que proponen eliminar la mayoría de los impuestos, aunque admitió que debe revisarse el cobro de cánones a las mercancías que ingresan en la provincia. “Hay muchas protestas de productores e industriales con la Aduana Paralela, son cosas que hay que revisar. Pero no podemos ser hipócritas, con eso de que no vamos a cobrar más impuestos. Eso no existe”, aseguró Perié quien recordó que hay países que carecen de impuestos y cuyos habitantes tienen que venir a Argentina por la salud o la educación pública.

Foto vía Télam

En el tramo final de la entrevista, Perié se refirió a la mutación que experimentó el Frente Renovador de la Concordia, un espacio al que ella estuvo ligada en sus inicios. “Fui directora de cultura durante 8 años en la primera parte de lo que fue esta Renovación, actividad que llevo con mucho orgullo, pero creo que esta Renovación sigue comprando voluntades, como estos chicos de la UCR que fueron incorporados, ni siquiera por cuestiones políticas. Ni hablemos de ideología. Es muy terrible”, se lamentó Perié sobre la compra de voluntades para dañar al espacio político opositor.

“Con el Frente Amplio, vinimos para quedarnos, más tarde o más temprano, seremos gobierno en Misiones. Ahora daremos un paso importante, este frente va a seguir trabajando y ampliándose. Somos compañeros que toda la vida hemos estado al lado de la gente y tenemos una vida transparente”, remató la candidata a gobernadora.