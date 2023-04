Perié: “Mientras inauguramos el Silicom, tenemos escuelas ranchos”

POSADAS. La ex diputada nacional y ex diputada del Parlasur, Julia Argentina Perié presentó sus propuestas para la provincia de Misiones, en el marco de la candidatura que encabeza por el Frente Amplio, una rama del kirchnerismo de Misiones, separada la que representan La Cámpora y el Partido Agrario y Social.

En diálogo con TVA este lunes, por el canal MisionesCuatro, Perié reveló que un “grupo importante de compañeros y compañeras me propusieron esta candidatura. Me gusta militar, estar en contacto con la gente, tratar de colaborar, desde el lugar que pueda. Este frente representa el sentir de mucha gente de nuestra provincia, que quiere cambiar algunas cosas y fortalecer otras”, puntualizó.

“Hay muchos integrantes de movimientos cooperativos, de colectivos lgtb, campesinos y mujeres, e intelectuales, como la antropóloga Ana Gorosito, que es candidata a intendente de Posadas. Es un frente integral, que me contiene, que me identifica y con el que estoy muy feliz”, destacó Perié, sin olvidar que en este espacio, hay una “composición muy importante de compañeros que pertenecemos al kirchnerismo y apoyamos a CFK”.

Al respecto, Perié aclaró que no reniega de su afinidad con la Vicepresidente de la Nación. “No me molesta que me digan kirchnerista, soy peronista, estoy en el partido Solidario y no ha cambiado nada de mi identidad”.

En cuanto a los motivos por los que no se presentó una lista única entre todos los espacios kirchneristas, dado que la lista camporista y del Pays, del frente la Fuerza de Todos, la encabeza el candidato a gobernador Isaac Lenguaza, Perié no quiso entrar en polémicas. “Es un muy buen dirigente, pero es radical, viene de otro palo que no es el peronismo. No hubo acuerdo, pero prefiero hablar de lo que queremos hacer en la provincia”, dijo Perié sobre la ruptura con el otro sector.