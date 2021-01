Periodista amenazada por informar sobre fiestas clandestinas: “Tengo mucho miedo”

PUERTO ESPERANZA. A escasos días de informar sobre fiestas clandestinas desarrolladas en Puerto Esperanza, el pasado fin de semana, la comunicadora Mariana Chenlo sufrió una grotesca amenaza pública enviada a través de un audio, presuntamente por el empleado municipal Jorge Omar Amaral, que salió a “defender” la gestión del alcalde renovador Alfredo Gruber, diciendo que a Chenlo “la iban a ir a visitar” y la iban a golpear por la calle.

Chenlo, una periodista de Andresito, que tiene un portal (Portavoz Misiones), dijo a MisionesCuatro que sólo informó de las fiestas clandestinas en base a “los videos de los estados y publicaciones de los chicos que estuvieron en las fiestas clandestinas”.

Según la comunicadora, poco después, el martes, dentro de un grupo de whatsapp de choferes de ambulancias en el que está incluida, llegaron las amenazas de Amaral. “Este hombre empieza a decir por qué tengo que hacer metiéndome en su localidad. Me habló como integrante de la gestión (Gruber), no sé si es empleado de la municipalidad o del HCD. Simplemente mostré lo que los mismos jóvenes publicaban. Me dijo que me van a venir a visitar y que por boluda me van a pegar”, denunció Chenlo.

Cabe resaltar que el portal de Chenlo publicó el audio de las amenazas en el que se lo escucha a Amaral diciendo que, con los periodistas de Esperanza, la gestión del temible Alfredo Gruber, tiene un manejo muy particular. “Les hacemos un asado, una vez por año. Periodista y difusores, hay 2 o 3 que son recibidos. Y les hacemos a los 12 que se presentan. Y nos siguen chupando la pi… igual, entendés. Siguen viviendo de las migajas que le damos”, se lo escucha a Amaral.

Y luego, el empleado profiere las amenazas a la periodista. “Pero si te ponés a hablar del pueblo de los otros, creo que estás meando fuera del tarro. Y te vas a pichar el día que te visiten, ¿no es cierto? Cuando vaya una persona que piense bien de nuestra gestión y te pegue una cachetada en plena plaza. Te va a doler la oreja. Y no vas a decir, me mandó el polaco (Gruber) No. Te pegaron por lo boluda que sos. Tenés que tener cuidado para hablar”, manifestó el empleado.

https://fb.watch/3k2-gYHJ1Z/

“Hice la denuncia como corresponde”, aclaró la comunicadora, insistiendo en que en este caso, está cumpliendo con el deber de informar. “Estoy replicando lo que ellos mismos (los asistentes a las fiestas clandestinas) ponen en las redes”, recalcó.

De acuerdo con Chenlo, Amaral es un empleado municipal de Esperanza, o al menos, cobra un sueldo como tal.

En cuanto a las fiestas en cuestión, Chenlo informó que “había 70 chicos en la vinoteca 20 de junio”. “Y el sábado, hubo otra frente al Gauchito Gil sobre ruta 12, con picadas y todo”, agregó. Tras la difusión de los videos de la fiesta clandestina, la vinoteca fue clausurada por 10 días, con una multa de 50 mil pesos, según informó la periodista.

https://www.facebook.com/PortaVozMisiones/videos/863267687804591

“El lunes, publiqué (la información sobre) la clausura de la vinoteca, y el martes a la noche me escribe esta persona (Amaral)”, dijo Chenlo, y añadió que la amenaza en audio, fue publicada “en un grupo en el que participan 100 personas, de choferes de ambulancias de toda la provincia”.

“Tengo mucho miedo. Me dice que me van a venir a visitar”, insistió la comunicadora.

El antecedente de Gruber y el femicidio de Lieni Piñeiro

Cabe recordar que el propio intendente de Esperanza, Alfredo Gruber, ya tiene denuncias por golpear periodistas. En 2013, cuando estaba álgida la investigación por el femicidio de Lieni “Taty” Piñeiro, Gruber golpeó en plena vía pública al periodista Daniel Ortigoza. Este cronista informaba sobre el femicidio en el que están sospechados los “Hijos del Poder” de Esperanza –incluido Fabián Gruber, sobrino del intendente e hijo del ex alcalde Gilberto Gruber. En ese contexto, el alcalde golpeó salvajemente al periodista.

Ese crimen y la muerte del único imputado, Hernán Céspedes, ocurrida dentro de la comisaría 5 de Puerto Iguazú, siguen sin esclarecerse. De hecho, la justicia no avanzó sobre las pruebas que mostraban un presunto encubrimiento de los verdaderos responsables del femicidio de Piñeiro. Tampoco esclareció el supuesto “suicidio” de Céspedes, justo el día previo a declarar en indagatoria y luego de días de golpizas dentro de la cárcel, según denunciaron sus familiares. Si pudo hablar de los implicados en la violación y femicidio, no llegó con vida frente al cuestionado ex juez Juan Pablo Fernández Rizzi.

Y este tipo de amenazas, sobre periodistas que no residen en Esperanza, encienden las alarmas sobre el grado de libertad de expresión que efectivamente puede ejercerse en la comuna manejada por la familia Gruber desde hace décadas.