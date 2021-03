Pichetto apuesta a recuperar el “peronismo de Perón”

BUENOS AIRES. En el Club San Miguel Rugby este jueves hubo unas 1.200 personas y mucha reivindicación del “peronismo de Perón” en el lanzamiento del Peronismo Republicano, el espacio creado por Miguel Ángel Pichetto, el ex intendente Joaquín de la Torre, el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta y otros dirigentes justicialistas que rechazan el kirchnerismo y aspiran a captar el voto de los peronistas desencantados con el gobierno del Frente de Todos.

Más importante, la apuesta busca posicionar al espacio peronista anti-kirchnerista dentro del armado político de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones del 2021 y del 2023.

“Vamos a consolidar la coalición opositora para volver a ganar en 2021 y en 2023”, dijo Pichetto para cerrar el acto al aire libre, en un clima de euforia, según publicó Infobae. Esa fue la única referencia de los oradores a su inserción en JxC (Juntos por el Cambio). Poco antes, De la Torre criticó al Frente de Todos porque “rompieron los dos pilares del peronismo, como el trabajo y la educación pública”.

Algunos de los asistentes más renombrados al lanzamiento

Los escuchaba un amplio abanico de dirigentes peronistas. Estaban, además del ex embajador argentino en España, Ramón Puerta, los dirigentes Eduardo Menem, Jesús Cariglino, Miguel Ángel Toma, Gilberto Alegre, Luis Acuña, Darío Kubar y Sandro Guzmán. También se sumaron los intendentes Jaime Méndez (San Miguel), Hernán Bertellys (Azul), Guillermo Britos (Chivilcoy) y Manuel Passaglia (San Nicolás). Y los sindicalistas Dante Camaño (gastronómicos) y Marcelo Peretta (farmacéuticos y bioquímicos).

Además estuvieron el representante del PRO Hernán Lombardi (ex titular del Enacom) y el diputado nacional por la UCR Jorge Enríquez.

Un espacio del peronismo dentro de la coalición opositora

Todos los oradores fueron implacables contra el Gobierno. Se definieron en el espacio de la centroderecha y en esa línea, Pichetto remarcó: “el problema de la Argentina es la ideología del pobrismo”. El ex candidato a vicepresidente pidió “bajar la carga impositiva de los empresarios porque son los que generan empleo”. Y reclamó “modernizar las normas laborales: son todas leyes de los años 70 y se mantienen casi intactas”.

El rionegrino volvió a machacar contra la prolongada cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Poniendo el foco en los efectos devastadores para la economía del país, que el año pasado, tuvo una retracción histórica de 11 puntos en el PBI (Producto Bruto Interno) Además, apuntó los dardos contra la vacunación VIP del gobierno. Para Pichetto, esto fue “muy vil”. “Que aparezcan las vacunas porque por ahí nos quieren volver a encerrar. Aunque no hay margen para hacerlo”, advirtió.

La defensa del legado de Menem

Uno de los grandes aplausos de la tarde lo consiguió Pichetto cuando elogió a Carlos Menem, al destacar que había “gobernado para la unidad nacional, sin odio ni rencor”. Y que logró “diez años de estabilidad económica”. Asimismo, hubo definiciones drásticas: consideró que la ciudad de Rosario “es Sinaloa. Descuartizan gente y no hay actividad del Estado para reprimirlo porque los narcos se apoderaron de todo”, bramó el ex senador, que estuvo con Puerta, días atrás, en la tercera ciudad del país.

A su vez, Pichetto pidió “recuperar las Fuerzas Armadas”, a las que propuso “equiparlas y darles sueldos equivalentes a los que recibe el Poder Judicial”. Y advirtió que “la Patagonia afronta riesgos como en la época de Julio Argentino Roca. Porque hay grupos pseudo-mapuches que tienen una ideología de izquierda”, fustigó.

Ahora es “Fernández al gobierno, La Cámpora al poder”

De la Torre, por su parte, señaló que en 1973 la consigna era “Cámpora al gobierno, Perón al poder” y que ahora “es Fernández al gobierno, La Cámpora al poder porque a Perón lo tiraron por la ventana, así como a sus principios, valores, ideas y sueños”.

“Hoy el Estado se usa en provecho propio. Tenemos un desafío que no es más Estado presente sino más Estado eficiente. Eso es lo que hay que impulsar”, sentenció el ex intendente de San Miguel y ex funcionario de María Eugenia Vidal. Para De La Torres, en el gobierno del Frente de Todos “rompieron la joya del peronismo, que es la movilidad social ascendente, el gran logro de Perón”.

Asimismo, De La Torre cuestionó al gobierno porque permitieron que la educación pública “esté secuestrada por (Roberto) Baradel, aunque sus socios llevan a sus hijos a los colegios privados”.

Poco antes de De La Torre, el senador Romero, consideró que el objetivo de quienes están en el oficialismo “es de revancha y de impunidad para unos pocos”. Y exigió “no llevar al país a ese club de dictadores latinoamericanos ni apoyar a (Nicolás) Maduro en cuanto foro haya para tolerar esa dictadura” en Venezuela.

El acto terminó con la Marcha Peronista, Pichetto saludando a los asistentes.

Una jugada hacia adentro y hacia afuera de JxC

La jugada de Pichetto, Puerta, Romero y los demás referentes del “peronismo de Perón”, busca instalar una opción peronista dentro de Juntos por el Cambio, una coalición que quedó debilitada tras la derrota del 2019. Justamente, uno de los puntos que se cuestionó en ese año, fue el escaso espacio que Marcos Peña –el jefe de la campaña de Macri-, otorgó a los dirigentes del peronismo ortodoxo.

Es decir, no hubo una presencia marcada del peronismo antikirchnerista en las listas de JxC. Para muchos dirigentes, esa falencia permitió la victoria del Frente de Todos en 2019.

Ahora, con la demostración de presencia y capacidad de convocatoria, el Peronismo Republicano aspira no sólo posicionarse frente a los electores, es decir, ofrecer una opción “peronista” en la coalición opositora. Sino que también busca disputar espacios de poder dentro de Juntos por el Cambio, frente a la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y las demás líneas internas del frente opositor.