Pichetto cruzó duro al gobierno de Alberto: “La consigna ‘quédate en casa’ no te resuelve los problemas”

POSADAS. En su visita por Misiones, en el cierre de la campaña electoral de Juntos por el Cambio, de cara a los comicios provinciales y municipales del 6 de Junio, el ex senador Miguel Pichetto, el principal dirigente del Peronismo Republicano, dejó sus impresiones sobre el escenario político, económico y sanitario que vive el país y la provincia. Cuestionó las medidas que viene tomando el gobierno de Alberto Fernández y anticipó que el frente opositor va a hacer una excelente elección, el próximo domingo.

Invitado por el ex gobernador Ramón Puerta, para que encabece la inauguración del primer local del Peronismo Republicano en la ciudad de Apóstoles, Pichetto destacó la figura del ex embajador argentino en España. “Es un honor estar invitado por Ramón Puerta, un hombre que respeto valoro que, además de haber sido un gran gobernador originario de esta ciudad, también fue un gran embajador en España. Un hombre que fue nexo con toda la diplomacia presidencial que hizo Mauricio Macri en Europa, demostrando que era un líder moderno y una figura muy respetada en el mundo. Y Ramón lo acompañó en esos cuatro años”, comenzó diciendo Pichetto, desde Apóstoles, este lunes.

“Estoy acá acompañando a gente joven, que es otro dato importante, al primer candidato (Ariel) Pianesi, a Miki Coria y también a Germán Kiczka, que es el hombre que representa al peronismo republicano en la lista (de JxC). Es una lista plural y una propuesta joven para Misiones proyectando el futuro del cambio que tiene que haber en la política provincial”, acotó el ex candidato a vicepresidente de JxC, en diálogo con MisionesCuatro.

Y añadió: “Seguramente que JxC va a tener que tener otro nombre y otra propuesta de cara al 2023, probablemente se llame Juntos. Tomamos el escenario de Misiones. Creo que vamos a hacer una muy buena elección y vamos a ser muy competitivos”, anticipó el dirigente peronista nacido en Banfield, pero identificado con Río Negro.

El durísimo análisis de Pichetto sobre el andar del gobierno

Consultado sobre el andar del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el ex senador sostuvo que lo ve “con dificultades en lo económico y en lo sanitario. El gobierno viene atrasado en el planteo de las vacunas. Aquí han acelerado en los últimos 15 días, este es un dato relevante. Si bien recibieron gran cantidad de vacunas, proporcionales a la población, están avanzando recién ahora. Creo que indudablemente lo están haciendo con un contenido electoral”, advirtió Pichetto. Sin embargo, aclaró que “es importante que vacunen de todas maneras”.

“Pero a nivel nacional los porcentajes son muy bajos. Tenemos un 20% con primera dosis y un 6% con segunda dosis de vacunas. Y tenemos un atraso en el envío de vacunas”, subrayó el ex senador.

En cuanto a la economía, Pichetto fue enfático en sus críticas al gobierno del Frente de Todos. “La economía tuvo una parálisis muy grande. Si bien reconocemos que había problemas en la economía del gobierno anterior, especialmente en los últimos dos años, con la devaluación que hubo en el 2018, todos los problemas se han agravado con esta cuarentena interminable que vive el país, que afecta a todos los sectores de la economía”, insistió Pichetto, poniendo como ejemplo la debacle del sector del turismo.

Había que vacunar a la población entre Diciembre y Marzo

En esta línea, Pichetto condenó la falta de equilibrio del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quien acusó de no mostrar “una mirada más abierta a convivir con este flagelo. Otros países lo han hecho y su recuperación económica va a ser más rápida. Argentina va a tener más dificultades”, sostuvo.

“Me parece que el gobierno tiene dificultades y también caída en las encuestas, este es el dato más relevante”, acotó.

Para el dirigente del Peronismo Republicano, al gobierno nacional le “faltó equilibrio”, en el manejo de la pandemia del coronavirus (Covid-19) “Lo venimos diciendo desde el primer día. Aplicar 30-40 días de cierre, para poner a punto a los equipos de salud era lógico y razonable. Después había que abrir, convivir con el virus y testear. Apareció la vacuna y había que comprar vacunas de distinto tipo para tener al pueblo vacunado en el verano o por lo menos, haber avanzado muy fuerte entre diciembre y marzo”, puntualizó.

Asimismo, el ex candidato a vicepresidente de la Nación sostuvo que “continuar con esta metodología de cierres estructurales, de la gastronomía, del turismo, de las Pymes, incluso de la construcción a cielo abierto, me parece una política totalmente negativa. Es como volver tropezar con la misma piedra, volver a cometer los mismos errores del encierro. La consigna ‘quédate en casa’ no te resuelve los problemas”, lanzó el ex senador y agregó: “Incluso la gente que hoy vive de la asistencia de un plan sabe que esa no es la salida, sino que la salida es a través del trabajo y de la producción”.

Críticas al kirchnerismo por el Ministerio Público Fiscal

Al referirse al avance del kirchnerismo sobre la Justicia, y en particular sobre el intento de reforma del Ministerio Público Fiscal, Pichetto expuso: “en el tema del MPF, son dos debates. Uno que es la iniciativa de bajar el número (de legisladores) y elegir al procurador por mayoría simple. Y también la no conformidad evidenciada con la declaración del propio ministro de justicia Martín Soria, con la figura del candidato propuesto por el presidente. La figura de (Daniel) Rafecas indudablemente no es la que quiere la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y la mayoría (kirchnerista) del Senado. Rafecas no es la figura que está buscando el kirchnerismo”, precisó el ex senador. Aunque aclaró que “Hay otras reformas de la justicia que no avanzaron nada”.

Para el máximo exponente del Peronismo Republicano, “hay que tratar de garantizar un sistema de división de poderes, donde el poder judicial sea respetado, haya valores que hacen a la democracia y la alternancia política”. “Esto es lo que permite que los países crezcan en el mundo. Los países oscuros, las dictaduras, son países pobres donde la clase media migra, se van del país”, dijo el dirigente peronista, y puso como ejemplo el éxodo masivo propiciado por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. “Implicó la migración de más de 5 millones de venezolanos de clase media”, alertó.

La necesidad de alinearse con Estados Unidos

“Ese destino cubano y venezolano, es uno que la Argentina tiene que rechazar firmemente porque provoca mayor pobreza, pérdida de valores democráticos, dominio de los poderes judiciales. Pertenecer a ese club es lamentable”, fustigó Pichetto.

Según el ex candidato a vicepresidente de JxC, “si hay un lugar donde (Alberto) Fernández tiene que ir es a EEUU. Tiene que hablar con el presidente (Joe Biden), tratar de que lo ayuden a resolver el tema” de los vencimientos de la deuda con “el FMI (Fondo Monetario Internacional). También Estados Unidos nos puede ayudar con las vacunas (contra el coronavirus)”, subrayó.

A modo de ejemplo de la torpeza del gobierno argentino y su tirante relación con EEUU, Pichetto hizo mención al fracaso en la adquisición de vacunas producidas por Pfizer – Biontech. “El laboratorio Pfizer es americano, tiene una filial en Argentina, se hicieron pruebas de la vacuna de Fase 3 en el país, y 6 mil argentinos se inocularon la vacuna. Está considerada una de las mejores del mundo. Sin embargo, no compramos la vacuna y las explicaciones del presidente y el ex ministro de salud (Ginés González García) no son consistentes”, enfatizó Pichetto, sobre uno de los temas más urticantes para la administración del tándem Fernández – Kirchner.

El futuro político de Pichetto

Respecto de una potencial candidatura presidencial en 2023, Pichetto pareció confirmar que se presentará en las PASO dentro de Juntos por el Cambio. “Soy un hombre del interior, tengo una mirada ligada al sur y la Patagonia, una zona muy fuerte en recursos naturales, petróleo, gas, minería y en capacidad tecnológica. La mirada federal es imprescindible recuperarla. Uno de los grandes errores de la constitución de 1994 es la eliminación del Colegio Electoral, porque se pone la preminencia en Buenos Aires, en el conurbano profundo, en el crecimiento desbordante de esa zona donde está la mitad de la población”, comenzó diciendo Pichetto.

“Con el Peronismo Republicano tenemos el compromiso de hacer crecer y agrandar el frente opositor de Juntos. Con el ex presidente Mauricio Macri, con los gobernadores radicales, (como Alfredo) Cornejo que va a ganar la elección en Mendoza y gravitar fuertemente en el radicalismo nacional. (También) hay figuras como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, figuras jóvenes como Martín Lousteau y el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, una figura muy interesante. Hay figuras en el PRO, emergentes como el actual jefe de la ciudad (Horacio Rodríguez Larreta). A la coalición hay que darle un contenido y una propuesta”, subrayó Pichetto.

Y abundó: “El Peronismo Republicano también va a tener un candidato en las Primarias, y va a dirimir con este mecanismo, la candidatura presidencial”.

“Perón decía que gobernar es generar trabajo”

“El esfuerzo está centralizado en la construcción de una coalición que refleje los problemas de la Argentina, el mundo del trabajo, la producción”, argumentó Pichetto y, en tono reflexivo, planteó: “El plan social puede ser una ayuda para un momento y por un tiempo. Hay que ayudar a la gente humilde, pero no puede ser todo el tiempo. Hay que salir de esa cultura del pobrismo y salir al mundo del trabajo. El general Juan Domingo Peron decía que gobernar es generar trabajo. La consigna del 74 era esa. Argentina va a salir de los niveles de pobreza que tiene si se genera trabajo”, anticipó el ex senador.

De acuerdo con la visión de Pichetto, la salida de la crisis pasa por estimular la actividad privada, a partir de una reforma impositiva y laboral, entre otras medidas tendientes a estimular las inversiones. “Misiones tiene un aumento muy fuerte de empleo en el sector público, cuando es una provincia que tiene posibilidades de generar trabajo en el sector privado. Hay que mirar la actividad privada, bajar impuestos y generar condiciones, respetar al emprendedor y al empresario, al industrial y al productor agropecuario. Pero Argentina a veces funciona al revés y se rechaza al que tiene éxito”, manifestó.

En cuanto a la legislación laboral, Pichetto insistió en que hay que aggiornarla a los tiempos que corren. “La ley de contrato de trabajo es de 1974. Muchas de esas normas hoy todavía funcionan en el mercado laboral. Los propios sindicatos y dirigentes sindicales tienen que ser parte de una modernización de las leyes laborales lo que es fundamental para generar empleo. Y la carga impositiva tiene que bajar porque si no se hace imposible producir en Argentina. Hay impuestos distorsivos y hay que cambiar esta lógica para alentar las inversiones”, recalcó el ex senador, quien opinó que la gran elección que hicieron con la fórmula Macri – Pichetto en 2019, se concretó en las zonas más productivas del país.

Lo que resaltó Puerta de la visita de Pichetto

A su tiempo, el ex embajador Ramón Puerta se refirió a la visita de Pichetto y al escenario político local. “Esta invitación a Pichetto es muy importante para el peronismo misionero. Lo estamos haciendo en el mismo lugar de la reconstrucción del peronismo tras la derrota del 83, con la visita de José Manuel De La Sota (a Apóstoles). Lo trajimos en el 84, Julio Humada, Miguel Alterach y quien habla”, describió el ex gobernador.

“Quiero recordar esos pasos de éxito que nos llevaron a la democratización de nuestro espacio político, a defender los intereses republicanos y los valores que defiende Pichetto. (Esto) nos permite a todos los peronistas que no estamos contaminados del kirchnerismo y somos absolutamente distintos de esa visión vieja de los 70s, ser de vanguardia. Tenemos en Pichetto la expresión más perfecta”, ponderó Puerta.

“Miguel es bien visto por propios y extraños, por los peronistas y otras fuerzas políticas. Hay un entendimiento y armonía que toda la Argentina reclama. Esto queda expresado en el frente JxC – Misiones, donde confluyen radicales, el PRO y peronistas. Fue lo que faltó al gobierno de Mauricio Macri, integrar al peronismo. Entonces no hubo tiempo de hacer lo que ahora estamos haciendo”, insistió Puerta sobre el armado político de Juntos por el Cambio y la ajustada derrota del 2019, donde la dupla Macri – Pichetto cosechó el 41% de los votos.

Sin olvidar que el de Apóstoles, es el primer local que se inaugura del Peronismo Republicano en el país, Puerta se mostró optimista de cara al 6 de Junio. “Creo que tenemos que volver a tener un gobierno peronista democrático y republicano en Misiones y volver a tener una provincia que privilegie el trabajo la producción y la transparencia”, remató el ex gobernador.