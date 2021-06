Pichetto cuestionó la presión impositiva de la Provincia

POSADAS. Este martes por la mañana, Miguel Ángel Pichetto, visitó la sede del Pro, en la capital misionera para acompañar y apoyar a los candidatos del frente Juntos por el Cambio, a escasos días de las elecciones de medio término.

En diálogo con la prensa, el referente de Peronismo Republicano cuestionó a la presión impositiva de la provincia: “es el gran Debate de Misiones, si la carga impositiva la aduana interior, el cobro de impuestos es muy complicado, Misiones va a perder empresarios que no solamente se radican en Paraguay, sino que también se van a Corrientes”, declaró el dirigente.

En ese sentido agregó: “la obligación y el compromiso de los legisladores que encabezan la lista de Juntos por el Cambio, es bregar por un cambio en la política impositiva dentro de Misiones, para alentar a los empresarios, emprendedores, comerciantes para que se queden en Misiones y generen empleo privado. El General Perón decía que gobernar es generar trabajo”, afirmó Pichetto.

Planteo que se debe “reducir el Estado, sino el único camino que tiene un joven es ir a trabajar en el Estado, donde los sueldos terminan siendo muy bajos también. Son sueldos que a veces no cubren el costo de vida porque se acercan mucho al valor de un plan”.

Por otra parte, dijo que el espacio del que forma parte, el Peronismo Republicano Federal “es una construcción peronista democrática, que respeta la regla de la democracia, la división de poderes. Tiene una visión empresaria, vida productiva, la construcción de un rumbo para la Argentina que tenga que ver con el trabajo y no con el mundo de los planes. A la gente pobre que no tiene trabajo hay que ayudarla, pero por un tiempo, no puede ser todo el tiempo. El resto, el Estado tiene que generar condiciones para que haya empleo en la Argentina y para que la gente tenga posibilidad de tener trabajo y dignificarse”, declaró el ex senador.

Además, manifestó que “el kirchnerismo ha sostenido una visión más radicalizada, más de izquierda, más comprometida con ideas la venezolana o la cubana y eso me parece que le está haciendo perder fundamentalmente, adhesión dentro de lo que es peronismo histórico, dentro de lo que es construcción del ideario de Perón”, expresó Pichetto.