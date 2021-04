Pichetto habló del sistema sanitario y pidió prestar atención a los conflictos en la Patagonia

“El sistema médica argentino, tanto el público como el privado, soportó la pandemia cuando no sabíamos la gravedad de este fenómeno. Creo que el sistema público y privado van a volver a responder. No creo que llegue eso de tener que decidir a quién se le pone el respirador y a quién no“, sostuvo Pichetto en una entrevista brindada a Radio Rivadavia.

Además, manifestó que “la política requiere acuerdos de fondo“, por lo que “en algún momento va a haber que encontrar cuatro o cinco ejes centrales para la Argentina“.

“También hay que bajar las armas y salir de la confrontación. Juntos por el Cambio no ha sido una oposición salvaje. Ha tenido actitudes de acercamiento a través de los gobernadores y también del Congreso. En la Cámara de Diputados ha habido acuerdos y diálogos“, precisó el ex senador.

También se refirió al cierre de los colegios: “no tiene consenso en la opinión pública. El lugar es un foco muy mínimo de contagios. Esa medida es muy extrema. No creo que sea un tema que tenga que dirimir la Corte Suprema“, manifestó el dirigente.

Inmunización contra el Covid-19

En cuanto a los conflictos entre Ciudad, Provincia y Nación, señaló que el único “camino de salida” es “la vacunación masiva”.

“La vacunación es el proceso que ha permitido volver a una vida más normal. El Gobierno en este plano tiene que revisar las gestiones realizadas. Hay temas que todavía no se han concretado. Hoy se ve nítidamente el incumplimiento de una de las empresas más importantes“, señaló Pichetto.

Conflictos en el sur

Por otra parte, el referente de Peronismo Republicano se refirió a los distintos enfrentamientos que se están realizando en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, entre los que se incluyen levantamientos de pueblos originarios, protestas de trabajadores de la salud y de estatales.



“Veo en la Patagonia, especialmente en Río Negro y Neuquén, aparecer un proceso de radicalización que es muy preocupante. Aparecen escenarios de violencia, de ocupación de tierras, de incendios, todavía no resueltos. Es importante volver a la legalidad. No es sostenible que haya grupos que no reconozcan la autoridad gubernamental: que no reconozcan al Presidente ni a la gobernadora”, manifestó Pichetto.

En tanto, advirtió que en Neuquén se vive una situación irracional, porque “hace un mes el gobierno neuquino llegó a un acuerdo con ATE, que no es un gremio condescendiente”.

“Un grupo de disidentes del gremio cortó las rutas porque no estaba de acuerdo con la paritaria y a partir de allí se desencadenó un conflicto que todavía no está resuelto. Este tema se complicó más porque impactó sobre la actividad petrolera y gasífera. Hoy la pérdida ya se estima en más de 200 millones de dólares. Se está parando la producción de gas, lo que nos puede llevar a tener que importar gas en el invierno”, comentó.

En esa línea, advirtió: “hay muchos sectores de izquierda dura que están tomando las rutas y hacen imposibles los acuerdos. También hay crisis en Chubut. En la Patagonia, que es un territorio vital en la Argentina, hay procesos de endurecimiento y radicalización en términos de visiones que no son lógicas. Cuando prenden fuego y los hechos no se investigan“.

Y a modo de conclusión señaló: “Yo nunca pedí reprimir. Dije qué hay sistemas de mediación. La Justicia Federal tiene que aparecer. No puede haber inacción en el marco judicial. Tiene que haber una presencia de los jueces convocando a las partes para buscar una solución“, expresó Pichetto.