Pichetto: la visión del Papa de Argentina como “un país más pobre pero más justo, directamente nos mata”

BUENOS AIRES. El ex senador Miguel Ángel Pichetto reclamó este martes que la Iglesia Católica “asuma un compromiso más pastoral y menos político, porque siempre hay un curita o un sacerdote opinando de algo”. Y enfatizó que “esa visión del Papa Francisco de que Argentina será un país más pobre pero más justo, directamente nos mata”.

En una videoconferencia con la Asociación de Periodistas (APeRA), el actual auditor general de la Nación rescató la implementación de los ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción) para asistir a empresas y trabajadores afectados por la Pandemia. Pero en contrapartida criticó el “nivel de asistencialismo complejo y extremo” instrumentado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“El debate es cultural. Tenemos que preguntarnos como vamos a salir de esta crisis. De este nivel de asistencialismo que ya venía del gobierno anterior, con los muchachos de las cooperativas y los gerentes de la pobreza”, añadió al respecto, en la videconferencia con periodistas de la APeRA.

El escenario electoral del 2021

Para el ex senador y ex candidato a vicepresidente, la oposición, y particularmente Juntos por el Cambio, “debe aprender de la experiencia de Cristina (Kirchner), que entendió que avanzar en el criterio de unidad le permitía volver al poder”.

“Tenemos que dejar las diferencias menores de lado y dedicarnos a pensar en las cosas más amplias que nos unen”, explicó Pichetto, e insistió en su propuesta de recrear el espacio de Alternativa Federal con otros dirigentes peronistas, pero siempre en el espacio de la principal alianza opositora.

Por otra parte, Pichetto afirmó que “el escenario electoral se plantea muy complejo” para la oposición, ya que “el gobierno tiene en contra la Cuarentena Eterna y el problema de la campaña de vacunación, pero a su favor, que maneja todos los gobiernos provinciales y locales, con el manejo de la caja y los planes (sociales)”.

Asimismo, el ex senador pidió también “no tomar en cuenta las encuestas que se publican todos los domingos en los diarios para decirnos que tal figura creció en su imagen, ya que son mentira y sólo tienen por objetivo mejorar la posición del que las paga”.

Las vacunas contra el coronavirus

En un tramo de la entrevista, Pichetto hizo mención al tema de las vacunas contra el coronavirus (Covid-19) y exigió que el gobierno nacional “nos dé una explicación de que pasó con las vacunas de AstraZeneca, que se iba a fabricar en Argentina y envasar en México, de acuerdo a uno de los primeros convenios que se firmaron a comienzos de la Pandemia”.

Y amplió sus cuestionamientos apuntando contra el empresario Hugo Sigman, vinculado a ese convenio con AstraZeneca. Al tiempo que se preguntó también “porqué el presidente Alberto Fernández no podía firmar él, el contrato con (el laboratorio) Pfizer, si es verdad que éste era uno de los requisitos”.

Indultos a ex funcionarios condenador por corrupción

Al ser consultado sobre el candente tema del perdón presidencial a corruptos, Pichetto descartó como una posibilidad cierta que el presidente Alberto Fernández indulte a ex funcionarios de la anterior etapa kirchnerista investigados por casos de corrupción. “El Indulto es una facultad presidencial y no creo que pueda surgir de algún sector parlamentario, como se insinúa ahora. Son debates estériles, que sólo sirven para algún titular de diario o se hagan comentarios, pero no lo veo posible”, aseguró.

El futuro de Juntos por el Cambio

Para Pichetto “hay sectores más progresistas dentro de Juntos por el Cambio, que sostienen que el espacio tiene que ir hacia un modelo socialdemócrata. Yo creo que nuestra visión tiene que ser más nítida. Tenemos que fortalecer un discurso ligado a la seguridad, las fuerzas armadas, la protección del Atlántico para que no lo depreden, la producción, la minería, el petróleo, en fin, compromisos con distintos temas del debate nacional que hoy no están”, comentó.

“Para mí tiene que haber un eje nacional en Juntos por el Cambio. Hay una tarea de dialogar con un conjunto de sectores que no se tienen que agrupar por un rechazo al kirchnerismo, sino por un conjunto de ideas que pueden hacer posible un futuro para el país. Un modelo que se contraponga al del gobierno. Además, tampoco sabemos cuál es el modelo del gobierno más allá de que siempre hay una intervención económica”, analizó Pichetto y puso por ejemplo, la reciente intervención en la exportación del maíz.

“La intervención sobre el precio y venta del maíz es negativa y genera un impacto en los sectores más vitales de la exportación en Argentina. Mañana pondrán límites al trigo porque no querés que aumente el pan. Esas intervenciones en los sectores más potentes de la economía, por los que se exporta, ingresan divisas y se genera empleo, son muy negativas. Y se vuelve a este tipo de medidas”, cuestionó Pichetto.

El ex senador dejó en claro que no está en contra de las exportaciones de carne de cerdo, para lo que se debe garantizar el alimento (maíz). Lo que habría originado el intento de cerrar las exportaciones de ese grano. “Hay que hacer un modelo de integración. Yo creo en la producción porcina y hay que exportar a China. Hay que producir ganadería y exportar a los mercados internacionales. Creo en el conjunto de ideas de una visión capitalista de Argentina, de integración al mundo, con el empleo y la producción como motores”, recalcó.

El rol de la Iglesia

Sobre el final de la videoconferencia, Pichetto advirtió sobre la injerencia de la Iglesia en la política partidaria, un tema que vinculó con una postura del propio Papa Francisco. “Fui uno de los primeros en hablar del mundo del pobrismo. Me alegra que las ideas se desarrollen. A veces apuntan a una mirada crítica sobre la Iglesia”, comentó.

“En la Argentina, la Iglesia ha tenido una mirada muy negativa en este último tiempo. Por su silencio significativo. Este gobierno empieza con la Mesa del Hambre y con una participación muy notable de la (Conferencia) Episcopal (Católica). Y después prácticamente (la Mesa del Hambre) se ha reducido a un organismo del ejecutivo”, cuestionó.

Pero Pichetto aclaró que no intenta criticar a la Iglesia por su acercamiento al gobierno de Alberto. “No lo digo en tono despectivo. ‘Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’. La Iglesia tiene que tener una mirada pastoral, una visión espiritual y no un compromiso con la política. Siempre que se mezcló con la política, y al Papa le gusta ese juego, al país le fue mal”, alertó.

“Esa visión del Papa Francisco de que Argentina será un país más pobre pero más justo, directamente nos mata”, sentenció en un tramo saliente de la entrevista con la APeRA.