Pichetto lanzó el nuevo espacio Peronismo Republicano dentro de JxC

El excandidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, lanzó este jueves 11 de marzo un nuevo espacio político llamado “Peronismo Republicano”, que estará dentro de Juntos por el Cambio, con el objetivo de captar “el voto peronista no kirchnerista” en la provincia de Buenos Aires.

La nueva línea peronista es encabezada por Pichetto y también la integran el exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, y la dirigente peronista, Claudia Rucci, el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero. También participan algunos intendentes que perdieron la elección en 2019.

“Es una identidad bonaerense y vamos a trabajar juntos para consolidarla con el peronismo republicano, muchos espacios independientes, con compañeros que vienen de otras fuerzas políticas. Vamos a hacer engrosar el peronismo republicano y consolidar la coalición opositora en Argentina para volver a ganar las elecciones en 2021 y 2023”, expresó Pichetto en el acto realizado en el club San Miguel Rugby, ubicado en esa localidad bonaerense.

En esa línea, manifestó: “Hoy lanzamos una fuerza que va a consolidar el frente opositor con una visión federal, productiva, basada en el trabajo cómo condición esencial para la realización de los argentinos. Este espacio representa el esfuerzo de hombres y mujeres, de ideas y de trayectorias, desde la diversidad a la unión en el esfuerzo por un proyecto común”.

“Tenemos que recuperar el Peronismo Republicano, cuyo sujeto es el trabajador y no los clientelismos del actual gobierno funcionales cuando no cooptados por la izquierda. No va más la economía del pobrismo, de los planes y los gerentes de la pobreza. Necesitamos volver a la cultura del mérito, el esfuerzo y el trabajo. El trabajo dignifica”, expresó.

Y completó: “Tenemos que volver a un plan integral de seguridad y soberanía que incluya una política migratoria seria, que nos defienda de los usurpadores de tierras y del terrorismo indigenista”.

Bajo el nombre de “Peronismo Republicano”, esta línea dentro de la coalición opositora corre en paralelo a otros armados como el que lleva adelante Emilio Monzó, también con el objetivo de sumar a la fuerza opositora lo que desde ese espacio definen como “votos peronistas no kirchneristas”.

Se trata de un armado político por fuera de otras líneas internas de Juntos por el Cambio, como la representada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o el ala más dura del PRO, referenciada en el expresidente Mauricio Macri y la actual titular del partido, Patricia Bullrich. Incluso el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, fue al acto a apoyar el lanzamiento.