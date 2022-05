Pichetto lanzó su candidatura presidencial: “La consigna es todos a trabajar y producir”

CAPITAL FEDERAL. Ante unos mil dirigentes del peronismo republicano de todo el país, reunidos en Parque Norte, el ex senador Miguel Pichetto lanzó su precandidatura presidencial por el espacio Encuentro Republicano Federal, que ya es un partido nacional y que aspira a aportar ideas y un programa de gobierno para resolver los problemas de la Argentina, con la única precondición de fortalecer la unidad del frente Juntos por el Cambio, espacio en el que competirá en las PASO de Agosto, si la coalición va a las internas abiertas el año entrante.

En el comienzo de su alocución Pichetto agradeció las palabras del ex gobernador Ramón Puerta, del senador Juan Carlos Romero y de la diputada nacional Florencia Klipauka, que hablaron previo a su presentación, central en el lanzamiento de Encuentro Republicano Federal. “Agradecer las palabras de Florencia, una joven diputada nacional y expresión de la mujer comprometida, las palabras de Ramón que es un amigo de la vida y de Juan Carlos con el que compartimos muchos años en el senado de la Nación”, dijo Pichetto.

Encuentro Republicano Federal ya es un partido nacional

“Quiero gradecer también el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que nos apoyaron en este tiempo, el trabajo de la fundación Encuentro que preside Guillermo Mondino. Y agradecer a los apoderados del partido porque quiero decir esta tarde que tenemos partido nacional”, destacó el precandidato presidencial.

“Y tenemos también la adhesión del partido del doctor Romero Feris. Ayer tuve una conversación importante con el Partido Conservador Popular. Estamos trabajando en una alianza de partidos para sumar a la propuesta del Peronismo Republicano y para consolidar la unidad de Juntos por el Cambio”, reveló el ex senador.

“Si tenemos primarias en Agosto, vamos a participar plenamente con toda la fortaleza y voy a asumir el liderazgo”

Asimismo, Pichetto aclaró que su candidatura “no es una aventura personal, tiene como objetivo canalizar las ansiedades y aspiraciones de muchos hombres y mujeres del peronismo que están decepcionados y frustrados por el destino y la realidad de la Argentina. Y también a muchos hombres y mujeres del centro nacional, que convocamos a este espacio para vigorizar la propuesta, la única alternativa de cambio, que es Juntos por el Cambio”, enfatizó.

El actual auditor general de la Nación puso de relieve la presencia de dirigentes y “expresiones del sindicalismo que nos acompañan y del mundo del trabajo que reivindicamos esta tarde. Asumo el desafío, no lo voy a rehuir, y lo hago convencido de que es la manera de ampliar la base de la coalición política”, subrayó.

“Ramón dijo algo muy importante, a lo único que eso se subordina es a la construcción de la unidad y del esfuerzo de unidad para gobernar la Argentina. Si tenemos primarias en Agosto, vamos a participar plenamente con toda la fortaleza y voy a asumir el liderazgo”, bramó el ex senador.

“La consigna es Unidad e identidad. Identidad en las ideas, una visión de país una mirada hacia la Argentina del presente y el futuro que tenemos que construir, rescatando algunas visiones del pasado que son altamente positivas. Hasta mitad de los años 70 tenía 3% de desocupación. Los obreros desfilaban de overol blanco y pedían participación en las ganancias. Es la Argentina que tenemos que recuperar, la Argentina de la educación y del trabajo”, destacó Pichetto.

“Aspiro a construir un liderazgo de contenidos, de propuestas y de programa para la Argentina”

En tono reflexivo, Pichetto tomó distancia de los liderazgos construidos en base al marketing o el voluntarismo personal. “Vemos emerger muchos liderazgos o aspiraciones a liderar, y a mí me parece bien que eso surja y se exprese. Hay algunos liderazgos que se construyen sobre la base de las encuestas, la imagen. Algunos se construyen desde la mera voluntad del que lo hace. Yo aspiro a construir un liderazgo de contenidos, de propuestas y de programa para la Argentina. El tema son las ideas, tener una visión del país que nos merecemos. Esa es la vocación que tengo, de aportar esto”, enfatizó.

Según el precandidato presidencial, estas son “ideas que venimos desarrollando aún en los momentos más oscuros, en los momentos de la cuarentena interminable, allí estuvimos dando la cara cuando muchos no estaban”, lanzó en tono crítico hacia otros dirigentes.

“Nadie viene a invertir a la argentina si no tiene previsibilidad jurídica y justicia”

“Nuestra visión es recuperar la Argentina. Una visión de un capitalismo moderno e inteligente. El lema es todos a trabajar y a producir en la Argentina. Tenemos que construir una relación armoniosa entre empresas y trabajadores. Sin empresa no hay trabajadores. Pero nadie viene a invertir a la Argentina si no tiene previsibilidad jurídica y justicia. Si la propiedad privada es un derecho secundario, nadie va a venir a poner un peso acá”, advirtió el ex senador.

“Capitalismo es una buena palabra y una gran palabra. Los países que crecen se desarrollan, van adelante y generan empleo digno son capitalistas. Tenemos que recuperar el mundo del trabajo, que se contrapone a la cultura del pobrismo. De ninguna manera es una palabra despectiva para los humildes que están viviendo una circunstancia dramática en la que el Estado tiene que colaborar, por un tiempo. Lo que no vamos a avalar es la ideología del pobrismo: que sectores que son funcionales a un determinado proyecto político, se retroalimenten, se consoliden en el tiempo y que el único destino sea ser pobre. Una Argentina uniformemente pobre con planes para siempre. Esa no es el mundo que Argentina necesita”, sentenció.

“Los jóvenes se comunican de otra manera. Tenemos que comprenderlos y entenderlos, y construir un mensaje para ellos. Y estoy convencido que ninguno quiere un plan. Quieren la posibilidad del trabajo, de construir un camino digno, de tener una familia y un destino en Argentina. Tenemos que reconstruir esta visión, esta expectativa y esta esperanza para Argentina, y de manera especial para los jóvenes”, subrayó.

La educación como servicio esencial “no puede estar sometida a los personajes como Baradel”

En otro tramo saliente de la presentación, Pichetto destacó la importancia de la educación pública, que “es uno de los ejes más importantes y centrales, una obligación del Estado. La Argentina dela igualdad, del ascenso social y del mérito, se construyó con la escuela pública. Y con la universidad pública y gratuita para todos. Eso lo tenemos que mantener y mejorar”, apuntó Pichetto, aunque subrayó que la educación “es un servicio esencial, que no puede estar sometida a los sindicatos o a los personajes como (Roberto) Baradel (el jefe de Suteba)”

La educación es “un servicio esencial que no puede estar sometido a paros interminables, donde los chicos pierden el año o la capacidad de formarse”, cuestionó.

Respecto de la recuperación del empleo, Pichetto planteó que deben modernizarse las normas laborales, para adecuarlas al contexto presente, marcado por las nuevas tecnologías y servicios. “El esfuerzo para consolidar ese mundo del trabajo, es hacerlo con inteligencia, entendiendo que la tecnología reemplaza empleo. Y es imprescindible modernizar las normas del trabajo de cara a los jóvenes que tienen que ingresar al mercado laboral. No es lo mismo una Pyme que una gran empresa. Por lo tanto, se requiere entender el momento que vive Argentina y el mundo. Vamos a tener que hacer esfuerzos entre empresarios y trabajadores. No hay forma de tomar nuevos empleos y que el mundo laboral formal crezca en Argentina, si no modernizamos las normas laborales”, puntualizó.

“Argentina va a crecer con menor carga impositiva”

En cuanto a la política fiscal, Pichetto dejó claras definiciones del programa de Encuentro Republicano Federal. “Nuestra bandera es el crecimiento, el empleo y el capitalismo, con orden fiscal. No podemos gastar más de lo que recaudamos. Y no podemos seguir apretando al empresario y a las empresas, para que sigan pagando impuestos descabellados. (Argentina) es el único lugar del mundo que inventa impuestos para que paguen los mismos sectores. Cazan en el zoológico”, se quejó.

“El impuesto a la riqueza y el último gran invento, el impuesto a la renta inesperada. Ni siquiera cuando te va bien te dejan tener rentabilidad. Hace falta una reforma impositiva a los sectores que producen y toman empleo, que generan actividad económica y la actividad privada que es central para que un país pueda crecer”, disparó Pichetto, al tiempo que remarcó que “Argentina va a crecer con menor carga impositiva”.

“Este es uno de los pocos países del mundo que cobra impuestos a los que trabajan y exportan, y generan divisas para la Argentina. Asi que este tema hace al corazón del proyecto productivo de crecimiento para generar empleo (en el país)”, sentenció el ex senador.

Los que acompañaron a Pichetto en Parque Norte

Pichetto, un dirigente que consiguió mantener unidos a los peronistas no kirchneristas, incluso años después de su candidatura como vicepresidente, acompañando a Mauricio Macri en las generales del 2019, estuvo acompañado por un nutrido grupo de dirigentes del peronismo federal.

Entre ellas hay que destacar, además de los mencionados Ramón Puerta, Juan Carlos Romero y Florencia Klipauka, al exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, el ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, el ex director de la SIDE, Miguel Ángel Toma, y los dirigentes Pedro Puerta (el presidente del partido Activar), Claudia Rucci, Florencia Arietto, Andrés Cisneros, Jorge Yoma, Jorge Pirra y Eduardo Mondino. También participaron del acto Jorge Telerman, ex jefe de Gobierno porteño, y el sindicalista Marcelo Peretta.