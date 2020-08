Pichetto: “Los infectólogos no van a poder salir más a la calle”

BUENOS AIRES. excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, analizó la coyuntura política, repasó varios temas de agenda como el futuro del aislamiento, la actualidad económica, las internas de la coalición que integra y volvió a apuntar contra el Gobierno por la extensión de la cuarentena. “No podemos cerrar todo hasta la vacuna”, opinó en una entrevista con LN+.

En relación con este tema se explayó: “Ojalá tengamos a fin de año la vacuna, pero no podemos esperar y mientras mantener todo en el país clausurado y cerrado. Se está produciendo una situación económica que incluso no conviene al mismo Gobierno, porque le está pegando a su propio electorado”, consideró.

“El mundo tuvo cuarentena, pero ya abrió. Creo que se tiene que convivir con el virus. No soy consejero del Gobierno, pero constituiría un plan de responsabilidad social para la etapa que viene. El camino es la apertura, un horizonte de un día más luminoso. El aislamiento ya está agotado”, consideró el excandidato a vicepresidente.

Por otro lado, Pichetto resaltó que la imagen negativa de Alberto Fernández creció en este último tiempo por el agobio y el cansancio de la población. “Ponete en la piel de un comerciante, un empresario hotelero gastronómico de Bariloche, Villa Gesell, Mar del Plata, Pinamar, Córdoba, y que el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, salga a decir, ‘no no hay temporada de verano’. Entonces no hay esperanza en la Argentina”, sostuvo el dirigente del peronismo federal, uno de los integrantes del espacio de Juntos por el Cambio.

Lapidario con los infectólogos a favor del confinamiento

Esta semana, en conversación con Radio Rivadavia, Pichetto volvió a apuntar contra la gestión de Alberto Fernández en relación al coronavirus y dijo: “Esto se convirtió en un mecanismo de inmovilizar a la sociedad para siempre, no hay una mirada de salida”. Y cargó contra los infectólogos que están asesorando al gobierno nacional. “Cuidado con las personas que están todo el día diciéndole a la gente que no puede salir a la calle. Cuando este ciclo termine a los infectólogos les va a pasar como a los periodistas de Malvinas, no van a poder salir más a la calle. La gente no los aguanta más”, puntualizó.

“El mundo está abriendo, hay que pensar en los comerciantes. Si se sigue extendiendo la cuarentena hasta el verano la gente se va a morir, pero de hambre”, dijo Pichetto sobre las consecuencias económicas. Y agregó: “Argentina va a tener una de las caídas económicas más importantes del mundo”.

Al ser consultado por una eventual candidatura de Mauricio Macri, si bien no brindó mayores precisiones al respecto, Pichetto admitió que no imagina al expresidente como candidato para 2021. “Él no me ha expresado nada. Lo que sí creo es que está comprometido e interesado con lo que pasa en la Argentina”, aclaró el ex senador.

Por otro lado, al referirse al liderazgo político de Horacio Rodríguez Larreta, Pichetto no lo dudó y confirmó que la intención del actual jefe porteño es la de ser presidente. “Es un hombre que trabaja en política con objetivos y que tiene una gran capacidad de gestión. Creo que tiene una base como para intentar una candidatura. He conversado con él y me ha manifestado su voluntad de trabajar políticamente”, reconoció.

“Lo que tiene que avanzar también es la coalición de Juntos por el Cambio que tiene un gran mérito de haber mantenido la unidad, con matices, diferencias y opiniones encontradas en algunos temas, pero eso es un valor. La elección del 2021 puede rediseñar el Congreso”, concluyó.