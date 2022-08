Pichetto y Puerta en Corrientes: abogaron por un “capitalismo nacional” y por “volver al mundo del trabajo”

CORRIENTES. En el marco de una gira nacional que está realizando Encuentro Republicano Federal, impulsando la candidatura presidencial de Miguel Pichetto, el titular de la Auditoría General de la Nación, junto al ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, visitaron la capital de Corrientes donde se reunieron con referentes locales del peronismo federal, brindaron una conferencia de prensa y mantuvieron una reunión con el gobernador Gustavo Valdés.

“Es la primera visita que hace Encuentro Republicano Federal, que es el peronismo republicano, para avanzar en una organización que apunta a las elecciones del 2023. Si bien Corrientes no elige gobernador, es parte muy importante en la elección de presidente. Nuestro candidato es Miguel Pichetto dentro de un frente que tiene cuatro partidos nacionales que conducen y alrededor de 300 partidos provinciales, que es JxC. En esa organización estamos visitando Corrientes”, explicó Puerta, en diálogo con el canal Norte Grande Federal.

Una crisis más grave que la del 2001, con todas las variables macroeconómicas desestabilizadas

Ante la consulta de periodistas locales, Puerta insistió en que la presente crisis es peor que la del 2001, en algunos aspectos puntuales. “El país está en una situación muy difícil. Yo he vivido la crisis del 2001 y esta crisis muy superior. (Por entonces) no teníamos inflación y exportábamos energía. Ahora no tenemos energía. Importamos gas petróleo y electricidad. Antes los exportábamos”, ponderó el ex Presidente provisional.

“A eso se agrega que en el 2001 el problema estaba en una relación del peso al dólar, 1 a 1 que complicaba el comercio exterior. Y un FMI que le negó a De La Rúa 2000 millones de dólares. Hoy el Fondo Monetario puso muchísima plata, pero los otros factores están todos desestabilizados”, advirtió Puerta, sobre los problemas macroeconómicos que atraviesa el país, con una inflación desbordada y un Banco Central prácticamente sin divisas internacionales. “Es muy difícil el momento que vive el país”, insistió.

En cuanto a la situación de la región, Puerta consideró que “el Norte Grande es parte de un diseño federal que no se cumple. Tiene reclamos muy justos como los tiene la Patagonia y otros lugares del país. Necesitamos un desarrollo federal y equitativo”, puntualizó.

Y retomando planteos de Pichetto, el ex embajador argentino en España se refirió el conflicto por la Coparticipación. “Fui constituyente en 1994 y el capítulo de la coparticipación nunca se cumplió, quedó abierto para un acuerdo que no se dio”, sostuvo.

“Hay que trabajar con los empresarios, comerciantes, y el mundo Pyme para que ellos puedan tomar trabajadores”

A su tiempo, Pichetto comentó que “muchas de las ideas las he sintetizado”, y tienen que ver con el desarrollo del capitalismo en el país. “La Argentina tiene que ir a un capitalismo, pero no un capitalismo de amigos, sino un capitalismo responsable y nacional, para que se multipliquen las empresas. Porque sin empresas, no hay trabajadores”, aclaró el ex senador nacional.

“No hay que poner al empresario como enemigo, hay que trabajar con los empresarios, comerciantes, emprendedores, el mundo Pyme para que ellos puedan tomar trabajadores”, enfatizó el actual titular de la Auditoría General de la Nación.

Ante la pregunta respecto de las internas de Juntos por el Cambio y la posibilidad de una lista de consenso, Pichetto explicó: “Siempre está la posibilidad de encontrar un camino de unidad y definición. Pero tenemos que seguir muy de cerca el proceso que estamos viviendo en lo político, económico y social en Argentina”, sostuvo.

“No quiero apurar definiciones en ese marco, pero si los eventos económicos se complejizan, puede haber también procesos políticos que se compliquen. Y eso puede llevarnos a tener que estar preparados con anticipación”, reveló.

“Argentina tiene potencialidades de volver a un mundo ligado al trabajo”

En su descripción del proyecto político que impulsan con Encuentro Republicano Federal, Pichetto señaló: “El proyecto que tiene que ver con las capacidades que tiene la Argentina. No sólo en recursos humanos sino en potenciales económicos, productivos. Es un país que tiene ganadería, agricultura, minería, petróleo, gas y capacidades en sus tecnólogos, que han generado empresas tecnológicas. Algunos lamentablemente se han ido a vivir a Uruguay porque no aceptan vivir en un país donde los persiguen o les cobran impuestos”, cuestionó.

“Argentina tiene potencialidades de volver a un mundo ligado al trabajo. Este es el desafío”, sentenció Pichetto.

La reunión con el gobernador Valdés y dirigentes peronistas de Encuentro por Corrientes

También este jueves, Puerta y Pichetto fueron recibidos por el gobernador Gustavo Valdés, donde intercambiaron puntos de vista respecto a la situación actual del país, de la región y de Corrientes.

Tras el encuentro, Valdés realizó un balance y manifestó que con Pichetto y Puerta tienen la misma visión en “las políticas que estamos llevando adelante desde el Gobierno provincial, sobre todo en aquellas que son productivas y se debe agregar valor a la materia prima”.

Por su parte, según publicó el portal NorteCorrientes, Pichetto consideró que Valdés “está haciendo una gran transformación de Corrientes de la mano de la radicación de empresas en los Parques Industriales y la generación de empleo”. “Sus políticas son muy interesantes para trasmitirlas a lo nacional”, señaló Pichetto, quien remarcó que “tuvimos una charla positiva y es un honor visitar al Gobernador”.

A su turno, Puerta también destacó la gestión provincial expresando que “vemos un gobierno de gran amplitud, con una base política amplia”. Y agregó: “creo que este es el camino que tiene que seguir la Argentina”. “Hoy Corrientes es una provincia industrial gracias a la visión correcta y el rol del Estado de la mano de Valdés”, sentenció el ex gobernador misionero.

Luego de finalizar esta reunión Valdés acompañado por Pichetto y Puerta se trasladaron a la localidad de Santa Rosa para visitar el Parque Foresto Industrial y la Planta de Biomasa.