Piden más coparticipación para los municipios

POSADAS Y OBERÁ. El concejal de la ciudad de Oberá, Horacio Loreiro, habló con Misiones Cuatro y contó que va a presentar un proyecto y espera que sea debatido en la Legislatura provincial.

El edil contó que Oberá recibe un 7, 19 por ciento de coparticipación.

“La coparticipación data del año 1988, hace 32 años que no tiene ninguna modificación. La provincia de Misiones recibe “X” cantidad de monto y eso significa que reparte eso al resto de los municipios, resulta, que Misiones reparte el 12 por ciento y se guarda el otro 88%, siendo que las otras provincias vecinas, por citar una que es Corrientes, tiene un 20 por ciento, y la mayoría entre un 16, 17 y hasta un 20 por ciento. En Misiones se reparte solamente el 12, con la cual, la base de este proyecto, queremos que se trate, se exponga y se empiece a debatir, en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones”, declaró Loreiro.

Y agregó: “Oberá recibe un 7, 19 por ciento de coparticipación, también quedó fijo ese índice para cada uno de los municipios y obviamente que, en estos años, Oberá ha crecido en forma exponencial, no solo en cuestión demográfica sino en servicios, infraestructura, y es una ciudad que nuclea a varios municipios aledaños, con cual termina siendo un índice paupérrimo para la necesidad que tiene este municipio”, manifestó el concejal de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, dijo que pretende que cada municipio reciba lo que le pertenezca de coparticipación: “nosotros pretendemos que, además que se reparta más, en cuanto a volumen, coparticipación primaria, llevarlo al 20, en forma progresiva y paulatina y a su vez, que se recomponga toda la coparticipación que le corresponda a cada uno de los municipios, hay municipios que en el año 88 tenían poquísimos habitantes y hoy se han desarrollado de manera exponencial”, precisó Loreiro.

“Es hora de reconfigurar este índice, para que todos tengamos una coparticipación más justa y equitativa”, añadió.

Explicó que se pretende que ese 12 por ciento que se coparticipa a nivel provincial, se lleve a 17/20.

También dio detalles del futuro de este proyecto: “El lunes el proyecto entra en la comisión de presupuesto y Hacienda del municipio, allí voy a presentar el proyecto, espero que me acompañen los concejales renovadores. También, queremos presentar vía Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, el intendente de Oberá, así como sus pares de la zona o los que quieran reclamar, tenemos la intención que sea un pedido en conjunto y después cada uno de nosotros, con el bloque es afín a su partido político, lo presente en la Cámara. Yo creo que a todos los municipios les va a interesar, estamos muy ajustados”, explicó el funcionario.

“Si se siguen agregando municipios como Pozo Azul o Salto Encantado, no entran dentro de esta ley porque no estaban previstas. Se siguen agregando municipios, lo cual no estamos muy de acuerdo y esos municipios, no integran esta ley, por lo tanto, discrecionalmente, el ministro de Economía, tiene que estar repartiendo los excedentes que tiene y eso nos parece que no es justo y no es lógico. Deberíamos recomponer y hacer las cosas como deben ser”, declaró Loreiro.

Por otra parte, recalcó que durante la gestión de Mauricio Macri Misiones recibió dinero de la coparticipación, que se hicieron obras y que se devolvió el 15% que fue retenido durante el gobierno de Cristina Kirchner.

“Cuando era presidente Mauricio Macri, la gente en general y mis colegas, reclamaban que el monto de coparticipación nacional no llegaba a la provincia de Misiones lo cual fue desestimado por mí, me encargué personalmente de buscar información precisa segura, lo fui presentando para que todos los ciudadanos lo conozcan. Se estuvo devolviendo ese famoso 15 por ciento que retuvo CFK indebidamente, lo primero que hizo Mauricio Macri cuando asumió es devolver en cuatro cuotas ese famoso 15 por ciento que se anexaba a la coparticipación normal, vino un enorme volumen de dinero en esos cuatro años pasados y por eso se pudieron hacer obras, las obras están hechas, se las puede ver y reconocer y eso es lo que siempre hemos discutido”, aclaró el concejal.

“El gobierno recibe ese monto a nivel nacional, se sienta arriba del dinero y discrecionalmente después lo reparte o lo reparte en forma exigua como ese 12%”, expresó Loreiro.