Piden que se retrotraiga el aumento de la VTV y RTO

POSADAS. La semana pasada, se anunció un nuevo aumento para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) del 50% para cada una de las categorías.

En ese contexto, el Interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio solicitó este miércoles a las autoridades provinciales que retrotraiga el mencionado aumento.

Para conocer más detalles, Misiones Cuatro dialogó con el Diputado Provincial de Activar, Germán Kiczka, quien señaló que la suba anunciada: “es una iniciativa de la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, que depende del Ministerio de Gobierno, solicitando un aumento del 50% en el cuadro tarifario de la VTV y la RTO, aduciendo que, por la cuestión del dólar, el aumento de los costos, hace necesario ese incremento”, declaró el legislador.

Asimismo, agregó: “hace seis meses, en agosto de 2021 hubo un incremento del 35%. Estamos hablando de un incremento del 85 por ciento en medio año, cuando la inflación anual fue del 50 por ciento. Entonces, no tiene lógica en este esquema provincial de emergencia agropecuaria, creemos que la situación no amerita y que la población no está dispuesta a afrontar el costo”, manifestó.

En ese sentido, el diputado mencionó los sectores que se ven afectados por este aumento: “siempre tratamos de comunicarnos con los más afectados, porque más allá del uso cotidiano del auto de una familia, están los que usan un taxi, combis, a ellos les afecta muchísimo”, afirmó Kiczka.

Y a modo de conclusión señaló: “es un incremento muy importante que les preocupa, por eso hacemos esta solicitud, que se retrotraiga la medida, vuelva al aumento del 35 por ciento que se hizo en agosto y que, por el momento, se quede en ese aumento”, expresó el legislador.