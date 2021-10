Plan “Platita”: el Gobierno K duplicará las asignaciones familiares por hijo a partir de octubre

BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández hizo el anuncio en Twitter este jueves, anunciando que ordenó el pago de “un complemento mensual para el salario familiar” por hijo desde octubre que duplicará el monto cobrado hasta ahora por esa asignación y que permitirá “mejorar sus ingresos” a los empleados registrados de Argentina y a otros grupos de trabajadores. La medida tendría un claro componente electoral, al anunciarse a menos de un mes de la histórica derrota en las PASO.

“Tenemos en claro cuáles son los problemas y las urgencias. Este complemento se trata de una medida progresiva, que se pagará mes a mes y que irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo. Gobernar es escuchar”, señaló el Jefe de Estado, de acuerdo con Télam.

En la misma línea, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, dio detalles de la medida, que alcanzará a 2.100.000 trabajadores en relación de dependencia, a quienes perciben una prestación de desempleo y a los monotributistas categorías A, B, C y D.

Según se informó oficialmente, Fernández y Raverta mantuvieron una reunión de trabajo en Casa Rosada, este jueves, para analizar los puntos del anuncio que serán publicados a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Es la primera reunión del mandatario y la funcionaria “camporista” desde que ella presentara su renuncia por orden de Cristina Kirchner, días después de la paliza electoral sufrida a manos de Juntos por el Cambio, el 12 de Septiembre.

Aumentos para asignaciones de monotributistas con ingresos hasta $78 mil

“Estamos hablando de 3.200.000 chicos que van a tener este aporte del Estado para salir adelante. Sabemos que la situación es compleja, tenemos que revertir y recuperar tiempo perdido, en términos de capacidad de compra, de valor adquisitivo”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con lo anunciado, para aquellos trabajadores con ingresos familiares de hasta 78.454 pesos y monotributistas de las categorías A, B o C, el mencionado complemento será de 5.063 pesos que se sumará a lo que recibe ese hogar por cada niño, niña y adolescente.

Según el anuncio, el beneficiario que percibe 5.063 pesos de asignación familiar por un hijo pasará a recibir a partir del próximo mes un monto de $10.126, y así a medida que el número familiar crezca.

En tanto, para los trabajadores con ingresos familiares de entre 78.454,01 y 115.062 pesos y monotributistas de la categoría D, el complemento será de 3.415 pesos.

Según fuentes oficiales, esta política complementaria perdurará hasta que la fórmula de actualización alcance a recuperar el poder adquisitivo perdido.

La medida no alcanza a las AUH

Sin embargo, la funcionaria “camporista” dijo que este beneficio no alcanza a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya que “es otra asignación familiar que tiene un complemento alimentario que es la Tarjeta Alimentar”.

Esta medida de un claro componente electoral -el gobierno busca revertir la derrota de las paso-, se anuncia a poco más de un mes de las elecciones del 14 de Noviembre. Muchos la denominan “Plan Platita” en alusión a los controvertidos dichos del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán.

El 23 de septiembre, el ex Ministro de Salud bonaerense opinó sobre el resultado de las elecciones que el escándalo del Olivos-Gate, no habría impactado si la mayor parte de la población estuviera en mejor situación económica. “Las fotos (del cumpleaños de Fabiola Yañez con el presidente Alberto Fernandez violando el aislamiento preventivo) nos molestaron, claro que sí. Pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”, sostuvo en un claro reduccionismo político.