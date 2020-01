Posadas Insegura: robaron en la casa de Joaquín Losada

POSADAS. Delincuentes ingresaron en la vivienda del ex intendente renovador Joaquín Losada, según lo denunció el propio ex alcalde en la Comisaría Seccional Sexta. En horas de la mañana, podía verse como personal de la mencionada seccional, junto a uniformados de la Policía Científica y de la Unidad Especial de Hurtos, trabajaban dentro del inmueble de calle Zabala al 3000.

El robo, del que no trascendieron mayores detalles, se produjo en entre las últimas horas del sábado y la madrugada del domingo. Hasta el momento, no hay un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno ni de la Jefatura de Policía, pese a tratarse del ex intendente de la principal ciudad de Misiones.

Tampoco el ex alcalde clossista se refirió públicamente al robo sufrido, por lo que, se desconoce a ciencia cierta, si los delincuentes lograron llevarse objetos de valor o dinero en efectivo. Aparentemente, los asaltantes ingresaron en la vivienda cuando nadie se encontraba en el lugar. Pero no hay confirmación sobre esto.

