Presentan un proyecto en Diputados para emitir billetes de hasta $20.000

BUENOS AIRES. Un diputado nacional de Juntos por el Cambio presentó un proyecto resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo y al Banco Central que emitan billetes de hasta $20.000. El objetivo es ahorrarle hasta US$ 400 millones al Estado.

Según publicó el portal TN, Federico Angelini, quien también es vicepresidente del PRO, impulsa la iniciativa en la que no sólo se propone un billete de $20.000 sino también la creación de billetes de $2000, $5000 y $10.000.

El diputado argumentó que “un billete de tan poco valor en términos de poder de compra representa un costo mayor para el Estado a la hora de emitir” y que su propuesta le permitiría al Estado ahorrar “entre US$300 y US$400 millones”.

Entre otros fundamentos del proyecto, Angelini hizo foco en la devaluación que tuvo el país en los últimos años: “El billete de máxima denominación hoy es el segundo entre los de menor valor, en dólares, en toda la región, sólo detrás de Venezuela”.

El diputado explicó que cuando comenzó a circular el billete de $ 1.000, en diciembre de 2017 equivalía a unos U$S 57, según el tipo de cambio oficial de ese momento. “Cuatro años después, al valor oficial, equivale a U$S 9,61 y si tomamos el contado con liquidación, rondaba los U$S 4,09 al 31 de enero pasado”, puntualizó.