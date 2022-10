Presupuesto 2022: hay artículos que otorgan al ejecutivo, la facultad de “aumentar directivos en el Iprodha, IFAI y Vialidad”

POSADAS. Este jueves, la Legislatura provincial sancionó de manera unánime el Presupuesto 2023, que prevé erogaciones por $608.999.965.000 para el ejercicio fiscal del año próximo, para la Administración Pública y los tres poderes del Estado.

Sobre la aprobación unánime, el diputado provincial Germán Kiczka (Activar – Juntos por el Cambio) explicó que el oficialismo cuenta con la mayoría suficiente para aprobarlo, más allá del rechazo de los demás bloques en la Cámara. Pero, además, “en el interbloque votamos en general afirmativamente”, porque “no es bueno ser un obstáculo, sino que hay que darle las herramientas al Ejecutivo para que pueda desenvolverse en su administración”.

No obstante, el bloque opositor votó en contra del capítulo 2 del proyecto del Presupuesto 2023, y “queremos marcar ciertas pautas, que nos parecen importantes”, apuntó Kiczka en diálogo con TVA MisionesCuatro. “El capítulo 2º tiene distintos artículos con los que no estamos de acuerdo. Como no permiten votar por artículos, rechazamos todo el capítulo”, argumentó el legislador.

“Me manifesté en contra porque no es correcto que, en la situación de emergencia que vivimos, sigamos aumentando el costo de la administración pública. ¿Qué necesidad hay de aumentar ejecutivos en estas empresas? Claramente, porque se está utilizando estas empresas como espacio de contención para la estructura política”, fustigó Kiczka, en diálogo con TVA MisionesCuatro. “Los artículos que se abocaban a esto, nos hicieron rechazar el capítulo II”, insistió.

En cuanto a su intervención en la Cámara de Representantes, este jueves en el marco del debate y posterior votación del Presupuesto, Kiczka sostuvo: “Critiqué la cuestión impositiva, la productiva y la falta tremenda de datos que tenemos en la provincia. La última vez que se midió el producto bruto regional fue en 2011. Hace 11 años no se miden las variables fundamentales para saber cómo está Misiones”, puntualizó.

“Ni hablar de la pobreza, que no se mide o no se publican los datos provinciales. Sólo los del conglomerado de Posadas. Cómo vas a saber el estado en el que están las cosas, si no tenes los datos que son fundamentales para cualquier análisis”, sentenció el diputado de Activar. “Es importante marcar las cuestiones a las que estamos en contra para que el pueblo misionero conozca la situación”, agregó.

Entre los artículos rechazados por el interbloque opositor, figuran algunos que “le están dando poder al Ejecutivo, cuando son cuestiones que se deberían debatir en la Cámara. Por ejemplo, la facultad de aumentar directivos en el Iprodha, el IFAI o Vialidad Provincial”, reveló Kiczka.

Consultado sobre su labor en el presente año legislativo, en el que faltan dos sesiones para que culmine el periodo de sesiones ordinarias, Kiczka comentó: “Hubo diálogo y en nuestro papel de opositores, siempre tratamos de cooperar y manifestarnos cuando creemos que hay algo que no corresponde. Presenté varios proyectos de ley que, como se esperaba, quedaron un poco de lado”, se lamentó.

Asimismo, destacó que presentó proyectos de comunicación que tuvieron efectos concretos, con respuestas del Ejecutivo ante reclamos de la sociedad, como el impulsado por vecinos de Garupá sobre el alumbrado público o el de la aldea mbya Perutí.