Procesaron a Alperovich por abuso sexual agravado a su sobrina

BUENOS AIRES. Este miércoles, el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue procesado por presunto “abuso sexual agravado con acceso carnal” en seis oportunidades contra su sobrina, en hechos que se cometieron mediante “abuso de poder y autoridad”, aseguró en su fallo el juez en lo Criminal Osvaldo Rappa.

Este fallo representa un golpe durísimo para el feminismo kirchnerista, para el kirchnerismo en su conjunto y para Cristina Kirchner en particular. Es que la Vicepresidente protegió al ex senador, al otorgarle licencias y no promover su expulsión del bloque. En tanto, el feminismo no alineado al Frente de Todos, celebra el avance de la causa contra el ex mandatario.

“Por sus circunstancias y tiempo de duración le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante”, dijo el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la ciudad de Buenos Aires en la resolución, según publicó LPO.

En la causa se investiga el abuso sexual que sufrió la sobrina del ex senador nacional, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Tucumán. Y en ese contexto el magistrado enfatizó que debe evaluarse lo ocurrido en el marco de la “perspectiva de género”.

El inicio de la causa contra el ex senador tucumano

A Alperovich lo procesaron por abusar sexualmente de su sobrina entre 2017 y 2019, después de la indagatoria en la que el acusado había negado las imputaciones. En tanto, fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez Rappa procesó a Alperovich por tres casos de abuso sexual y seis de abuso sexual agravado. Así, en total, son nueve presuntos abusos en concurso real.

Por otra parte, cabe destacar que el fallo fue dictado sin prisión preventiva, por lo que el ex gobernador seguirá en libertad.

En su resolución, el magistrado señaló que los hechos se dieron “mediando abuso de poder y autoridad; todo lo cual por sus circunstancias, y tiempo de duración le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante”. Asimismo, Alperovich también recibió un embargo de 2.500.000 de pesos sobre sus bienes.

La denuncia contra el ex gobernador tucumano fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y ex colaboradora, quien lo acusó por hechos de abuso sexual presuntamente ocurridos durante 2017. Por entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana, por la víctima denunció que los abusos ocurrieron en los dos lugares.

La investigación penal que avanzó en Buenos Aires

Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.

Luego, en diciembre del año pasado, los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado. Y requirieron que lo llamen a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente ocurrieron durante 2018 en Tucumán.

Alperovich terminó su gestión en la Cámara alta haciendo uso de licencia por la denuncia en su contra. Al no haber renovado su banca en las últimas elecciones legislativas, dejó de formar parte del Congreso de la Nación. Así, al perder los fueros, el colectivo “Ni Una Menos Tucumán” emitió entonces un duro comunicado. Exigieron su pronta indagatoria en la denuncia por abuso sexual que recae sobre él.

En este contexto, al ex gobernador lo indagaron a través de una videoconferencia, el pasado 20 de Abril. Esa indagatoria duró unos 90 minutos. Y Alperovich negó las acusaciones en su contra y rechazó a contestar preguntas.

El silencio de Cristina y del feminismo K sobre el senador acusado de violación agravada

Al respecto del caso Alperovich, es preciso destacar que estas licencias fueron avaladas por la Presidente del Senado Cristina Kirchner y por el senador formoseño José Mayans. Ambos evitaron expulsarlo del bloque oficialista hasta que haya un fallo condenatorio. Cabe recordar que el 26 de Agosto del 2020, el senado con mayoría kirchnerista, avaló la extensión de la licencia para Alperovich. Tal fue la segunda prórroga de la licencia que el ex gobernador tucumano pidió, inicialmente, en Noviembre del 2019.

Dada la posición pública adoptada por el Frente para la Victoria, y en especial por Cristina Kirchner, respecto de las gravísimas acusaciones contra Alperovich, se cuestiona la postura de un sector del feminismo. Es que, no hubo pronunciamiento de ningún tipo respecto del caso por parte de los colectivos feministas alineados con el gobierno de Alberto Fernández. Lo mismo cabe para Cristina Kirchner y los senadores y senadoras K. Y también para los principales dirigentes de La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas.

En ese conjunto de feministas que hicieron “silenzio stampa” respecto del senador acusado de violación agravada por ser “ultrajante y mediar el abuso de poder” hay que incluir a la actual Ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, a la titular del INADI, Victoria Donda, a las jefas “camporistas” del PAMI, Luana Volnovich y de la ANSES, Fernanda Raverta, entre muchas otras funcionarias, legisladoras y dirigentes kirchneristas y “feministas”.