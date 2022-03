Proponen que en Misiones funcione un hogar para las víctimas de violencia de género

Camila Ríos, tiene 23 años, es de la ciudad de Oberá y representará la banca del diputado Germán Kiczka de Activar en la sesión que se desarrollará este jueves.

En diálogo con Misiones Cuatro, la joven explicó en qué consiste su proyecto que será tratado en el Parlamento de la Mujer 2022.

“Mi proyecto contempla en realizar un hogar para mujeres que son víctimas de violencia de género, queremos que sea un apoyo psicológico, que tenga atención médica, un acompañamiento judicial que es importante en la violencia de género. También lo que implique apoyo para niños para su terminación de colegio o escuela”, comentó Camila Ríos a este medio.

En ese sentido agregó: “es orientar, informar que existe. Al crear este proyecto de ley es mi responsabilidad de que sea público y que funcione, no solamente en papeles, sino en actos. Hoy estuve en la Comisión Número 1 que es Salud, Legislación y Niñez, por suerte fue aprobado mi proyecto y mañana lo tengo que defender en el recinto”.

Asimismo, señaló: “en Misiones está la ley Casa Refugio y hoy día no se está teniendo información sobre esa casa. No tiene recursos, no permiten ingreso a las víctimas. Hace un año se hizo una casa refugio en Garupá y solamente cuenta con dos habitaciones, como si no hubiesen victimas de género”, cuestionó la joven.

Consultada sobre qué la motivó a llevar adelante esta iniciativa declaró: “tengo solamente a mi mamá que es una mujer luchadora. Salió adelante con 8 hijos sin tener una casa refugio, pero trabajando duro”, reveló.

También contó otra de las experiencias que conoció: “en Posadas, una chica llamada Daniela intentó entrar a una casa refugio en algún momento y le negaron”.

Respecto a su llegada al Parlamento de la Mujer comentó: “conocí a Germán Kiczka en campaña, recibo una llamada de él, me hizo la invitación y acepté”.

Por tal motivo, agradeció públicamente a los diputados Germán Kiczka y Florencia Klipauka Lewtak de Activar por el lugar que va a ocupar este jueves en la Cámara de Representantes de la Provincia.