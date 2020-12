Puerta: “Al gobierno le conviene generar inflación, porque hay más pobres, más planes y más votos”

POSADAS. Ramón Puerta volvió a lanzar explosivas declaraciones contra el kirchnerismo como lo viene haciendo desde hace más de una década y este lunes vinculó el modelo económico y político del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con el aumento de la inflación, la pobreza y el desempleo, con fines electorales, en lo que describió como un esquema “perverso” de gobierno.

En diálogo con MisionesCuatro, Puerta se refirió a la gestión de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y aseguró que a todos los gobiernos que les iba mal, exageraron con las medidas de confinamiento. “Argentina exageró, España tiene problemas con un gobierno parecido al kirchnerismo, y también exageró. El primer ministro inglés (Boris Johnson) ni hablar, y ahora tiene que vender la vacuna (de Oxford). El bichito está, pero no llegó a ser pandemia porque no llegó a afectar al 5% de la población mundial. Como sí ocurrió con la gripe española”, desafió Puerta.

“¿Cómo resolvés un tema de salud a expensas de la economía? ‘Entre la economía y la vida me quedo con la vida’”, dijo Puerta parafraseando al presidente Fernández. “Pero la vida con la economía fracasando, no dura mucho”, lanzó. “La economía tiene que estar al servicio de la vida, de la libertad y el libre albedrío. Acá estamos con prisión domiciliaria y hay municipios que hace mucho tiempo que están cerrados”, advirtió.

Para Puerta, frente a esta crisis sanitaria, “era mejor no parar la economía y generar 20% más de pobres. La década del 90 termina con 15% de pobreza que no es poc. Cuando llega este gobierno de los Fernández (Alberto y Cristina Fernández de Kirchner) llegamos al 30% de pobreza. Y ahora estamos arriba del 50%. (Con la cuarentena de casi 8 meses) se generó desempleo y pobreza. Y tenemos más muertos per cápita que Brasil. Y resulta que ese país lleva 5 meses de crecimiento económico. Acá hubo una caída del 12% del PBI, es algo escandaloso y sin precedentes”, sentenció.

Los modelos en pugna para 2021 y el esquema perverso del kirchnerismo

Consultado por este medio sobre el escenario político que avizora para 2021, Puerta no dudó en señalar que hay dos modelos, el kirchnerista y el opositor, cuyo armado aún no está definido. “El anterior gobierno cometió el error de entregar el peronismo a Cristina (Kirchner). Y ganó Cristina, en Argentina somos peronistas”, opinó el ex senador, insistiendo en que Cambiemos cometió un error al descartar al peronismo en el armado político y electoral.

En tono ácido, Puerta vaticinó que “al gobierno actual le va a ir bien electoralmente porque generó más pobreza. A más pobreza, más poder electoral. ¿Quién da subsidios? El gobierno, a través de la maquinita (de imprimir) Eso genera más inflación, más pobreza, más maquinita y más votos”, fustigó. “Yo quiero el otro modelo, el tradicional, el de la revolución productiva”, recalcó.

En esta línea, Puerta dijo haberse reunido recientemente “con los principales economistas del país que sostienen que no conviene seguir imprimiendo porque generan inflación. Pero eso no le importa al gobierno. Al gobierno le conviene generar inflación, porque hay más pobres y más planes, los cuales se sostienen con la maquinita (de imprimir pesos) Ese ciudadano empobrecido, lo único que quiere es el plan social”, denunció el ex gobernador de Misiones, que hizo un parangón con lo ocurrido en Venezuela.

El peligro de acercarse al régimen venezolano de Maduro

“Conocí ese país cuando era el país más rico de Latinoamérica”, sostuvo Puerta, señalando que por entonces había un sistema bipartidista y respeto a la independencia de los tres poderes del Estado. “Ese país cae en un esquema de demagogia y llegamos a la situación. Con muchos pobres, la elección la maneja el gobierno”, manifestó.

Según Puerta, “hay una sola salida, el peronismo. Pero hay que explicar es una cosa y el kirchnerismo es otra. El peronismo es la armonía entre capital y trabajo. (Juan Domingo) Perón siempre buscó la unidad nacional. Fue un gran armador de frentes, no es un esquema de amigo y enemigo. Tenemos que ir a ese camino. Los grandes problemas de los argentinos siempre tuvieron una respuesta peronista”, expresó el ex embajador argentino en España.

Y ahondó en esa línea al sostener que “el mejor presidente de estos últimos 37 años, Carlos Menem”, logró resolver el problema de la hiperinflación de 1989, pero “cometió dos errores. Quiso quedarse en el poder para siempre y no salió del 1 a 1 en su tiempo, cuando Brasil devaluó.

En un tramo saliente de la entrevista, Puerta declaró haber sido amigo de Néstor Kirchner, a quien sí considera un peronista “que después cambió”, a diferencia de Cristina Kirchner, que “siempre fue kirchnerista”. “Néstor sí era peronista y después giró. Cuando asume en Mayo (del 2003), le pedí una audiencia. Siempre fuimos amigos y le digo: ‘¿por qué vos y yo que fuimos los más chupamedias (del ex ministro de economía Domingo) Cavallo, y vos más que yo, porque le sacaste 1.000 palos verdes, giraste a favor de los montoneros y la izquierda?’. Y antes de que pregunte me respondió: ‘Ramón, vos tenes que saber algo, lo único que te da fueros es ser de izquierda’. Y tenía razón”, disparó Puerta, vinculando una retórica de izquierda con una cierta protección de la opinión pública frente a acusaciones por corrupción.

En su análisis, el gobierno de Alberto Fernández no está lejos de implantar un régimen como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Y las provincias están supeditadas a lo que diga el gobierno nacional. “Les falta poco para tener el control de la justicia. La economía la maneja (el Ministro de Economía Martín) Guzmán. ¿Qué provincia se le plantó? Ni siquiera (Juan) Schiaretti (el gobernador de Córdoba)”, comentó.

Fuertes críticas al modelo renovador y la Aduana Interna

Y sobre esta línea, atacó al gobierno provincial por sus políticas fiscales. “Acá (el presidente Fernández) dijo que les daba la zona aduanera especial y no pasó nada. No se lo pueden dar a una provincia que tiene aduana interna”, bramó Puerta, insistiendo en que cuando hubo beneficios fiscales para Misiones, hubo un acompañamiento en la política fiscal provincial.

“Cuando conseguí que nos bajen los aportes patronales, fue a cambio de eliminar ingresos brutos al agro y la industria. Ahora, Misiones llenó de controles la frontera con Corrientes. Somos una provincia ineficiente. Los aserraderos se van a Corrientes porque hay menos presión impositiva. San Carlos es más que San José. Colonia Liebig tiene más aserraderos que Apóstoles. (Con menos presión fiscal) tenás una enorme ventaja cuando vendés tu producto y cuando compras repuestos. Pero Misiones tiene aduanas internas”, sentenció.

“La pobreza en Misiones supera el 50%. En mi época era el 18-19%, y no era lindo. Pero ahora tienen el doble (de pobreza) por el desempleo”, señaló Puerta, apuntando sus dardos contra una presión fiscal que deprime al sector privado, en favor de un crecimiento del Estado como generador de empleo. “Industrialmente éramos más que Corrientes y hoy no se foresta más en Misiones. Los dos más grandes molinos del país están en corrientes, la Cooperativa de Liebig muele y envasa más que Rosamonte y Amanda juntos”, detalló el ex senador.

La provincia tiene unos 65 mil empleados públicos, y Puerta remarcó: “Yo agarré con 35 mil y bajé a 31.500, con privatizaciones. Y la gente no quiere privatizaciones. Gracias a que privaticé Papel Misionero, tenás la zona más rica de Misiones en Puerto Rico y Jardín América. No privaticé el Ingenio de San Javier y hay pobreza generalizada. De 10 millones de kilos de azúcar que producíamos cuando era cooperativa, ahora hace 1-2 millones. Papel Misionero hace el triple de lo que hacía antes, paga impuestos y genera empleo acá, no en otro lado”, opinó el ex gobernador.

“El estado no puede ser empresario. Tiene un rol más importante, garantizar la libertad, la salud y el empleo. Lo hacen los países que andan bien. Por qué vamos a copiar a Venezuela. O a Cuba que quiere salir de ese esquema (estatista)”, cuestionó.

Una interna con tres candidatos en una oposición renombrada

Respecto de su futuro político y sobre el escenario que se viene en 2021, el apostoleño explicó: “El peronismo que tenemos que armar es la gran herramienta para intentar un frente opositor donde podamos mantener nuestra ideología. El peronismo es una fuerza que se inscribe en las libertades y en la armonía. Puede engordar el frente opositor. Pero hay que olvidarse de la palabra Cambio o Cambiemos”, avisó Puerta, reiterando que ese sello “está quemado” y fracasó. “Juntos es una linda definición, Juntos por la libertad, o Juntos para salir de la pobreza”, insistió Puerta.

Según el ex gobernador, el espacio opositor deberá definir un “plan económico integral para confluir” en un espacio, e ir a internas para definir a un candidato presidencial.

“El mejor dirigente que tenemos (los peronistas) es (Miguel) Pichetto. No hay que cometer la irresponsabilidad de mandar a los jóvenes al frente, sin contar las cosas que salieron bien o mal. Tenemos que armonizar la experiencia y la juventud”, señaló Puerta, contrario a ver que la edad le juegue en contra a Pichetto en una eventual candidatura presidencial. Y prosiguió señalando que le propuso a Horacio Rodríguez Larreta, una interna opositora.

“Larreta es importante para capital. Tenemos que ir a una interna con tres candidatos. El nuestro será Pichetto, el del Pro, Larreta y del radicalismo será (Alfredo) Cornejo. Aunque no soy yo para decir qué harán los otros espacios. Y a Horacio le gustó la idea porque cree que puede ganar. Hoy es el que más mide (en las encuestas electorales)”, comentó el ex senador.

No sería candidato en 2021

Ante la consulta sobre si será candidato en 2021, Ramón consideró que ve con más posibilidades a su hijo Pedro Puerta, quien ya fuera precandidato a diputado nacional y estuvo muy cerca de ganar la interna en JxC, en 2019. “Le tengo más fe a pedrito que a Ramón”, dijo el ex gobernador y añadió: “Tengo que ayudar a armar el peronismo republicano a nivel país. Primero vamos a armar el peronismo. Siempre que podamos armarlo en las 24 provincias, se verá. Tenemos que largarlo en Marzo, en Buenos Aires. Vamos a ayudar a sacar al país de esta situación difícil”, subrayó.

Y sobre las posibilidades de Pichetto en una eventual interna, Puerta consideró: “es un estadista. No mide mucho en las encuestas. Pero porque no lo acompaña el peronismo. Pero Argentina es peronista”, reiteró. “El peronismo es un sentimiento fuertísimo que se puede usar para el bien o para el mal. Yo estoy luchando para que se use para el bien. Pero si te descuidas lo usan para el mal”, sentenció.