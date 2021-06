Puerta: “Al que tiene un plan, tenés que dejarlo que trabaje en blanco”

POSADAS. Para el ex senador y ex gobernador Ramón Puerta, una vía para reconstruir la cultura del trabajo y tener cuentas públicas ordenadas, reduciendo el déficit fiscal, sería hacer compatibles los planes sociales con el empleo registrado. “El gobierno quiere que el ‘planero’ dependa de ellos y vaya a votar así haya pandemia o no”, lanzó el referente del Peronismo Republicano, el espacio que conduce el ex senador Miguel Ángel Pichetto.

En diálogo con MisionesCuatro este martes, Puerta insistió en que para derrotar al modelo kirchnerista, está “trabajando en el armado de un gran frente opositor. Todos los opositores tenemos que estar juntos detrás de cuatro o cinco puntos que podamos hacer conocer”, enfatizó el ex senador.

Según Puerta, “tenemos que reconstruir el único sistema que garantiza las libertades, que es la democracia. En Europa y Estados Unidos, la democracia anda bien; en China la democracia no existe, pero les va bien en lo económico. Son capitalistas. Privatizaron todo y son la segunda economía del mundo. Cuba y Venezuela fracasaron”, manifestó Puerta, en tono crítico al proyecto político que encabeza la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“¿Por qué tenemos que ir a esos modelos? Yo quiero el otro camino. El de vanguardia, el que me enseñó Perón. La democracia ofrece la oportunidad de cambiar las cosas con el voto. Desde la oposición tenemos que ofrecer una alternativa”, puntualizó el dirigente del peronismo republicano.

Una propuesta para reconstituir la cultura del trabajo

En cuanto a las iniciativas de su espacio para superar la actual crisis económica, agravada por la cuarentena y la pandemia del coronavirus (Covid-19) Puerta dijo sin medias tintas: “Hay que hacer todo lo contrario de lo que se hace ahora. Tenemos que tener equilibrio fiscal controlando el gasto público. Hoy la pobreza es del 50%”, advirtió el ex senador.

“Hay que seguir pagando los planes sociales. Pero al que tiene un plan, tenés que dejarlo que trabaje en blanco. Que cobre el plan y su trabajo. Así lo vas sacando de la pobreza. Y al empresario patriota que genera un puesto de trabajo para alguien que tiene un plan (social), tenés que darle la posibilidad de que, si no anda, lo saque (al empleado). No como ahora que tiene que pagar doble indemnización”, planteó.

“Y al Estado, que no percibe nada del ciudadano que cobra un plan, va a cobrar aportes (por el trabajo en blanco) Ganamos todos y reconstruimos la cultura del trabajo”, explicó Puerta.

Sin embargo, “nadie está trabajando en esa dirección. El gobierno quiere que el (que cobra un plan social) dependa de ellos. Y vaya a votar así haya pandemia o no. El que recibió un plan se está mal acostumbrando a no tener que trabajar”, remató Puerta, para quien los planes sociales deberían articularse con el empleo en blanco.

Cabe recordar que actualmente, uno de los problemas de las economías regionales y en particular de las producciones que demandan mano de obra en forma intensiva y estacional, es, justamente, la falta de trabajadores. Así lo advirtieron desde CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y otras entidades.

Al emplearse en blanco en este tipo de producción, los trabajadores desocupados automáticamente pierden los planes sociales. Y no los recuperan inmediatamente, tras finalizar las cosechas. Así, muchos cosecheros de la yerba (tareferos) y otros trabajadores “golondrina”, racionalmente optan por no trabajar en blanco. Lo que afecta a la oferta de mano de obra estacional.