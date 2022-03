Puerta: “El Peronismo Republicano va a presentar la propuesta para salir” de la crisis

POSADAS. En momentos en que avanza el debate y la aprobación del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional y así evitar el default, el ex gobernador Federico Ramón Puerta, insistió en que el frente Juntos por el Cambio debe debatir las propuestas que tienen los cuatro partidos que conforman la coalición –el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano- para sacar al país de la debacle económica y social en la que está inmerso.

“El mundo está en dificultades ¿Por qué estoy mencionado esto? Porque tengo la suerte de conocer más de 130 países y me preocupa la política que camina, porque sin política no hay partidos políticos y sin partidos políticos no hay democracia. Sin democracia esto va a empeorar, porque algo de democracia todavía nos queda”, expresó Puerta, en diálogo con MisionesCuatro.

Y completó: “la solución de esto está en manos del pueblo, que tiene que decir ‘basta muchachos’, no podemos seguir teniendo aduanas internas en el país y dirigentes que se vuelven ricos cuando llegan al Estado”.

Foto de Antonio Pinta

Un acuerdo para permitir la posibilidad de evitar el Default

Entrando de lleno al problema del acuerdo con el FMI por un refinanciamiento y toma de deuda de unos US$ 45 mil millones, Puerta insistió en que es preferible tomar deuda a una tasa relativamente baja como la del FMI, en lugar de acudir a regímenes cuasidictadoriales como el de Venezuela. “Hablan de la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, que fue alta. Pero menos mal que tomó crédito del FMI. No como hizo Néstor (Kirchner) que tomó de Venezuela. Porque después aparece el avión de Antonini Wilson, la tasa es muy alta”, lanzó el dirigente del Peronismo Republicano, en referencia al escándalo por los millones no declarados que intentó ingresar al país el empresario venezolano ligado al matrimonio Kirchner.

“Por eso hemos votado a este gobierno que nos maltrata y nos difama, la posibilidad de endeudarse en el fondo. No hay mejor dinero, cuando estás fundido como Argentina, que el del Fondo. Porque es barato de largo plazo y podes discutir las condiciones. Lo mejor es no deber, porque no necesitás del fondo”, aclaró Puerta. “La otra plata en pesos, la deuda (interna), es carísima y trae corrupción por todos lados”, sostuvo el apostoleño, uno de los que integran la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

“Hay que mirar las cuestiones de fondo y armar un gran frente de oposición”

Desde su punto de vista, Juntos por el Cambio “autorizó el endeudamiento” con el Fondo, no el programa económico del ministro Martín Guzmán. Y en esa línea, Puerta fijó cuál es el lugar del Peronismo Republicano que integra la coalición opositora. “Está en Juntos por el Cambio. No estuvo en Cambiemos y fue un gran error de Cambiemos que creyó que no había más peronistas. Respeto al PRO y a los radicales, y a Lilita (Carrió, líder de la Coalición Cívica), más allá que es maleducada muchas veces. Hay que mirar las cuestiones de fondo y armar un gran frente de oposición”, comentó.

“Argentina necesita frentes, cuando se corta solo un patrón de estancia o una señora que se cree dueña de todo, la cosa no anda”, reflexionó el ex gobernador misionero.

El espacio de Pichetto y Puerta, presentan sus propuestas en Abril

En esta línea, Puerta destacó la conformación del Peronismo Republicano y la inminente presentación de su programa de gobierno, a debatir con los demás integrantes de JxC, es decir, con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. “El frente es el que permitió, la semana pasada, el acceso a un crédito a baja tasa. Pero los votos los estamos poniendo nosotros porque el Frente de Todos está todo roto”, disparó Puerta con relación al quiebre en el oficialismo, al momento de votar el acuerdo con el FMI en Diputados.

“¿Qué le falta a JxC? la propuesta. Falta la propuesta de cómo vamos a hacer para salir de estos temas”, lanzó Puerta y reveló que en el Peronismo Republicano, “todos los problemas están analizados por equipos humanos”.

En este punto de la entrevista, Puerta se refirió al lanzamiento de la Fundación Encuentro Federal y al congreso del Peronismo Republicano, el 21 de Abril. Ahora, a la propuesta de gobierno “hay que explicitarla y mostrarla al país. Para eso desde el Peronismo Republicano lanzamos la Fundación (Encuentro Federal), en la que cada tema, va a ir desarrollándolo. El 21 de abril tenemos el gran encuentro nacional. Aquellos compañeros que se puedan arrimar a Salta y San Juan en la Capital Federal, allí van a estar más de mil dirigentes de las 24 provincias. Vamos a dar las salidas públicas con propuestas determinadas del Peronismo Republicano”, anticipó.

JxC un frente de cuatro cabezas

“El frente opositor (JxC) tiene cuatro cabezas. Nada de ‘pata peronista’. Los peronistas no servimos para ‘pata’, sino como cabeza, junto a otras cabezas”, señaló apelando a una metáfora para hablar del armado del frente opositor de cara a las elecciones generales del 2023. “De ahí tiene que salir la propuesta lo más rápido posible para que el pueblo vaya escuchando y poder discutirla”.

Finalmente Puerta pidió “no caer en el error de pensar que con el gradualismo se sale y no contar la herencia recibida. Y tampoco en caer en el error de este gobienro, de echarle toda la culpa al pasado”, insistió el ex embajador argentino en España.

“Los equipos están armados y en esa aparición surge la propuesta del Peronismo Republicano. No somos los dueños de la oposición. Vamos a ver la que presentan los demás partidos que tienen su trayectoria, sus logros y sus fracasos”, sintetizó Puerta sobre la reunión y posterior presentación del 21 de Abril.

El lanzamiento de la fundación del Peronismo Republicano

Respecto de la Fundación Encuentro Federal, cabe recordar que fue lanzada por el ex senador y actuar Auditor General de la Nación, Miguel Pichetto, con la presencia de numerosos dirigentes del Peronismo Republicano, el pasado 10 de Marzo. La presentación fue en el salón de la Seccional Capital del Sindicato de Gastronómicos, que conduce Dante Camaño, con un auditorio repleto de dirigentes y simpatizantes.

En el escenario sentados junto con Pichetto, había integrantes de Encuentro Federal como Susana Decibe (ex ministra de Educación de Carlos Menem), Andrés Cisneros (vicecanciller de Guido Di Tella entre 1992 y 1996), Eduardo Mondino (ex Defensor del Pueblo de la Nación), Florencia Arietto (dirigente del PRO y especialista en temas de seguridad) y Juan Carlos Sánchez Arnau (diplomático y economista).

Mientras que entre el público estaban dirigentes políticos como Ramón Puerta, Joaquín de la Torre, Juan Carlos Romero, Claudia Rucci, Miguel Angel Toma, Jorge Yoma, Adrián Menem y Teresa González; gremialistas como Marcelo Peretta (farmacéuticos) y Facundo Lancioni (Seduca), además de Camaño; personalidades del mundo académico como Alejandro Fargosi y Torcuato Sozio, y miembros de las otras fundaciones de Juntos por el Cambio.