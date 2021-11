Puerta: “Este modelo termina en hiperinflación como le pasó a Alfonsín”

POSADAS. “Lamentablemente en los últimos 20 años, Argentina está encaprichada en (repetir) lo que sale mal y este modelo termina en hiperinflación como le pasó a Alfonsín”, lanzó sin medias tintas, el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, en su duro análisis de la realidad socioeconómica del país. En diálogo con MisionesCuatro este lunes, el ex embajador argentino en España recomendó desarrollar un plan económico integral y un plan de convertibilidad para estabilizar el tipo de cambio y sentar las bases para un progreso sostenible en el tiempo.

“La hiperinflación nació del déficit fiscal, del descontrol de precios, de imprimir dinero sin control”, advirtió Puerta, para quien, postergar las soluciones, terminan agravando los problemas. “Hubo un gobierno de Carlos Menem, con un plan económico integral que nos trajo inflación cero durante 9 años”, reclacó.

No obstante, Puerta aclaró que un nuevo plan de convertibilidad debe ser temporal, y no permanente, como pretendió el fallecido ex presidente. “Menem se demoró en salir del uno a uno, ya en el 96, Duhalde pedía flexibilizar. Y en el 98, Brasil devaluó y flexibilizó y ahora es una potencia económica”, manifestó.

“Hay que copiar las cosas que salen bien y mejorar las que salen mal”, subrayó Puerta. Y remarcó: “Aconsejo a volver a los 90s en materia de lucha contra la inflación”.

En esta línea Puerta defendió la “libertad de precios, libertad económica y privatizaciones”. Al tiempo que recordó: “Privaticé Papel Misionero y hoy es una potencia económica. La zona de Puerto rico y Jardín es la que tiene el ingreso per cápita de Misiones. No privaticé el Ingenio de San Javier y hoy está lleno de empleados, cada vez produce menos, (y con) pobreza”, sostuvo.

Para el ex presidente provisional del país durante la Crisis del 2001, la salida a la inflación galopante del país, para por la Convertibilidad o Dolarización de la economía, pero “esas medidas no pueden ser para siempre”

Por otra parte, Puerta se quejó de las posturas que asignan al peronismo, todos los descalabros actuales de la economía. “En los 90s, la pobreza era del 15%. Y ahora es del 50%. Algo habrán hecho mal los que vinieron después. De los 75 años el peronismo gobernó 22 años. Hoy (Ricardo) el hijo de (Raúl) Alfonsin es embajador (en España) Y (Leopoldo) Moreau, brazo derecho de Alfonsín, y su hija son voceros del kirchnerismo. El senador Maurice Closs es un incondicional de Cristina (Kirchner)”, fustigó Puerta, recordando que el actual gobierno y el kirchnerismo, cuenta con varios dirigentes surgidos del radicalismo.

“El kirchnerismo tiene derecho a ser de izquierda y amar a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Pero los peronistas no somos de izquierda, no somos comunistas, somos de vanguardia. Así Menem arregló el problema de la inflación en los 90’s y (Eduardo) Duhalde, resolvió el vacío de poder del 2001. Ahora está faltando eso”, reflexionó.

Ramón Puerta (izq) con Miguel Pichetto, Pedro Puerta y dirigentes de Activar

En otro tramo saliente de la entrevista, Puerta subrayó que durante su gestión como gobernador de Misiones, “no se cobraba (impuestos a los) Ingresos Brutos a productores y a la industria, no había tasas municipales (para ese sector). Era un modelo integrado y orientado a la producción”, enfatizó.

En cambio, con el actual gobierno del Frente de Todos, “aumentó la pobreza, la corrupción y la inseguridad. Lo único que ‘mejoró’ es la persecución a los que piensan distinto. Ahora por decir esto tendré dolores de cabeza”, se quejó el ex diputado nacional, recordando las denuncias que le hicieron desde organismos del Estado nacional, en años recientes. “Un gobierno peronista no persigue, al contrario, es perseguido”, insistió.

Sobre el final de la entrevista, Puerta se refirió a los dirigentes que están planteando, como él, que la salida a la crisis debe fundarse en un plan económico para estabilizar la moneda, reducir el déficit y fomentar la producción, a partir del 2023, con un nuevo gobierno. “(Miguel) Pichetto dice que hay que cambiar el modelo, participo de reuniones semanales donde le escucho decir lo mismo. A (Ricardo) López Murphy, lo escucho decir lo mismo. Mauricio (Macri) ahora aprendió y empezó a decir cosas bastante sensatas en materia económica. Tenemos al ex ministro (Domingo) Cavallo, con su equipo y a Aliendro, vocero de la convertibilidad, que está trabajando con nosotros. Hay alternativas que tenemos que discutir dentro del frente opositor”, subrayó.

En este sentido, Puerta reveló que “el peronismo republicano tendrá su propio bloque que va a estar dentro del interbloque de Juntos”.

“Una vez que acertás en Economía, el resto es más fácil. Es al revés de lo que creen algunos, que con el discurso se arregla todo. Primero tenés que arreglar la economía. Si no arreglas la economía es imposible tener los recursos para la salud, la educación y la seguridad, temas claves que hoy estamos destruyendo”, finalizó Puerta.