Puerta: “Hay solución para la inflación, pero no hay que copiar a Cuba y a Venezuela”

POSADAS. Este martes, el ex senador y ex presidente provisional de Argentina, Ramón Puerta, se refirió a la Crisis del 2001 al cumplirse 20 años del más fuerte estallido social de las últimas décadas y subrayó la necesidad de “dejar de mentirle a la gente” repitiendo discursos “demagógicos” y “políticamente correctos”. Hizo una fuerte defensa de lo que considera el único modelo económico exitoso del mundo, que es “capitalista, liberalista y privatizador” y pidió “no mirar a Cuba y a Venezuela” como modelos económicos a seguir.

En diálogo con MisionesCuatro este martes, Puerta argumentó que la convertibilidad, sin que se prolongue más tiempo del necesario para estabilizar la economía, sirvió para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos porque al mantenerse los precios estables, hay una tendencia a la reducción de los costos.

“La convertibilidad te daba mejor calidad de vida todos los años porque bajaban los costos. Cada vez pagabas la nafta y la luz más barata. No había inflación. Pero pasaron 30 años desde la convertibilidad”, expresó el ex gobernador misionero, quien cuestionó también la política fiscal del gobierno de Alberto Fernández y sus socios provinciales como el gobierno de la Renovación.

“Hay solución para la inflación, pero no hay que mirar a Cuba y a Venezuela, hay que copiar a Carlos Menem, hay que mirar la década del 90 y copiar las cosas que se hicieron bien. Es el único momento en que no hubo inflación”, sentenció el ex senador nacional.

Sobre este punto, Puerta rememoró sus inicios en la política y comentó que hace 50 años atrás, existían tres modelos económicos – políticos en el mundo, a diferencia de hoy, en el que, según él, sólo queda un modelo viable. “Llevo 52 años haciendo política. En el mundo había dos modelos, economías capitalistas y comunistas. Nosotros los peronistas, proponíamos la ‘tercera posición’. Pero al caer el muro de Berlin y la Unión Soviética y desaparece ese modelo (comunista). Queda un solo modelo, una sola vía”, opinó Puerta.

“Los países comunistas que sobreviven, China y Vietnam, se vuelcan a la economía de mercado. Hacen capitalismo, liberalismo y privatizaciones, con lo que matás la corrupción”, ponderó Puerta, aclarando que privatizar “no quiere decir que no existan regulaciones, pues hay privatizaciones que salieron bien y otras que fueron un desastre”.

“Hoy el mundo tiene un solo modelo que hace bajar la pobreza, el modelo capitalista, liberalista y privatizador. Pero nosotros copiamos a Cuba y Venezuela”, se quejó el ex gobernador, aclarando que estuvo en Cuba para traer la vacuna antimeningocócica. De los países comunistas, “podemos copiar otras cosas”, pero no el modelo económico.

Según Puerta, en la actualidad “la economía es lo menos complicado, porque hay una sola ruta. Pero no copiemos a los que le va mal. Estamos repitiendo errores y dejamos de lado los aciertos de 11 años (de Convertibilidad). En los 90s éramos el país 26 y ahora bajamos al puesto 70. La única ventaja que tenemos hoy es que hay un montón de países que están adelante a los que les va bien. Hay que copiar a los que le va bien. Pero estamos mirando, en economía, a Venezuela y Cuba, lo que no tenemos que hacer”, comentó el ex senador.

Por otra parte, el ex embajador argentino en España es “un error de la oposición”, ligar al peronismo con este gobierno y su modelo económico y político. “Muchos socios nuestros (en Juntos por el Cambio) hablan de 70 años de peronismo. No. Este gobierno no es peronista, es kirchnerista. Y, a su vez, el peronismo resolvió los problemas de la hiperinflación del 89 y del vacío de poder del 2001”, lanzó Puerta.

“Hay que volver a la política y no sólo decir lo políticamente correcto, que es incorrecto”, insistió Puerta.

A modo de ejemplo de lo que significa impulsar proyectos “políticamente incorrectos”, Puerta recordó: “Gané mi reelección en 95 y avisé que iba a privatizar Papel Misionero y el Banco Provincia. Gracias a Dios que lo hice. Hoy Puerto Rico es el lugar más rico de Misiones. Antes era una fabriquita que producía tres veces menos que ahora y compraba pino a 20 kilómetros a la redonda. Hoy tiene la misma cantidad de empleados, sin los ñoquis del Estado, donde las amigas del poder tenían una casa en Posadas y en Buenos Aires”, fustigó Puerta, sin personalizar sus críticas en ninguna persona.

“No privatice el ingenio azucarero y es un desastre. Produce 10 veces menos, está lleno de ñoquis y en mi pueblo (Apóstoles) hay personas que cobran por el Ingenio (de San Javier) que está a 80 km y por supuesto que no trabajan”, cuestionó el ex gobernador, algunos forman “parte del poder y tienen que hablar mal de la década del 90 y de Puerta”.

Luego Puerta, analizó la privatización del banco provincia de Misiones y fue lapidario en sus revelaciones. “El banco provincia, si no lo privatizaba se cerraba. Estaba con 1.560 empleados y sólo podía sostener a 500. Prestaba (dinero) a los que no devolvían”, denunció Puerta y contó que los beneficados “son empresarios conocidos y algunos detentaron el poder después que me fui yo”.

Según el ex senador, el provincia no resistiría una auditoría del Banco Central (BCRA), las que generalmente, “terminaban cerrando a los bancos que estaban como nosotros”. Sin embargo, la sobrepoblación de empleados “no era el mayor problema. Dimos alternativas. El que tome el control del banco se iba a tener que quedar con la mitad (de la planta laboral) 700 empleados. No eché a nadie, les dimos la opción de ir a Rentas, al Ministerio de Asuntos Agrarios o al retiro voluntario”, comentó.

Adentrándose en lo que fue la crisis del 2001 y la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa, Puerta explicó: “cumplió su palabra, mantuvo el 1 a 1 (convertibilidad) ocurrió lo que me advirtieron (el economista Alfonso) Prat Gay y un premio Nóbel en Economía de Washington que me visitó por ser presidente del Senado. Me dijo que (el entonces Ministro de Economía Domingo) Cavallo se equivocaba de cabo a rabo con el 1 a 1 y que se devaluábamos entonces, (principios de Diciembre del 2001) iba a ser un 10%. Treinta días después, en Enero, (el peso) se devaluó el 40%”, contó.

“A la gente no hay que mentirle. En economía o tenés ajuste o tenés desbarajuste. Con el ajuste tenes posibilidad de vivir mejor tener más actividad económica”, desafió Puerta, para quien “el ajuste no tiene por qué ser insensible”.

Volviendo sobre su experiencia en la gestión como gobernador, Puerta insistió en la necesidad de reducir la burocracia del Estado y ajustar los gastos provenientes de las designaciones políticas. “Yo ajusté la política. No nombré a ningún familiar, en el Estado. Bajé los diputados provinciales de 40 a 24 y la Cámara funcionaba lo mismo. A los ministros le bajé el 30% del sueldo y bajamos 200 concejales (en la provincia) Los gastos de la política hay que achicarlos, pero la política es sagrada. No hay democracia sin partidos políticos y no hay partidos políticos sin políticos”, enfatizó Puerta, molesto con el discurso que señala que todos los políticos son corruptos por igual.

“En los pueblos chicos vez en seguida cuando un intendente llega pobre al pueblo y súbitamente tiene la mejor casa o tiene casas en Brasil, Antes del 2001, los que se enriquecían tenían que dar explicaciones en el Comité Radical o en la Unidad Básica. Y si era muy dudosos no aparecía más en una lista o se tenía que mudar de pueblo. Hoy roban y la gente vota al ladrón. Después que no se quejen de la corrupción”, sentenció Puerta, para ilustrar su punto de vista sobre la decadencia moral de buena parte del electorado argentino.

“Dejé esta provincia con 15% de pobres, hoy tenemos un 50%. La dejé sin inflación, hoy hay un 50% de inflación, la dejé sin parientes acomodados en el poder, hoy es una casta que se está quedando con todo”, sentenció.

Sobre el final de la entrevista, Puerta vinculó el último tramo del gobierno de De La Rúa, con las negociaciones con el Fondo Monetario Nacional y con lo que considera un error en el discurso que rechaza esa negociación con el organismo multilateral de crédito. De La Rúa “se fue quedando solo, fue perdiendo el apoyo de su propio partido. La economía no funcionó y probó con varios ministros. Perdió las elecciones de octubre y vino la renuncia, que generó un vacío de poder”, relató Puerta, insistiendo en que le pidieron que no renunciara al cargo.

“El FMI lo deja caer a De La Rúa por (una deuda de) 2.300 millones de dólares”, dijo Puerta, quien no obstante, explicó que “la mejor plata que hay (en términos de intereses a pagar) es la del Fondo. (Los gobierno kirchneristas) tomaron plata de los usureros como Venezuela, con tasas de dos dígitos. Mientras que el FMI te presta al 6% anual”, remató.