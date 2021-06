Puerta: “Todos los opositores tenemos que estar juntos”

POSADAS. Con un llamado a la unidad de la oposición, el ex gobernador y ex presidente Ramón Puerta, ponderó la necesidad de que todos los opositores al gobierno kirchnerista, estén juntos y fortalezcan el espacio de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones de 2021 y las del 2023. Y avisó que “si nos va mal en este año, no sé qué va a pasar en 2023” con el país.

En diálogo con MisionesCuatro, Puerta se refirió a la crisis hídrica que sufre la provincia con la bajante del Paraná y en particular, a la falta de agua de Iguazú. “El sistema de agua potable lo inauguré yo, cuando Iguazú tenía 35 mil habitantes y no se expandió. Es una de las principales ciudades turísticas del país. Iguazú es un destino internacional de primerísimo nivel”, enfatizó el ex senador y uno de los principales referentes del Peronismo Republicano, que conduce el también ex senador, Miguel Ángel Pichetto.

Ante la consulta sobre las secuelas que deja la pandemia del coronavirus (Covid-19), Puerta sostuvo: “La preocupación que tengo es por las reformas que no se han hecho, para asegurar el empleo. La pobreza creció de forma exponencial. La pérdida de puestos de trabajo también. Hay un quiebre de empresas demasiado grande en Argentina. Yo veo que Brasil manejó mejor (la pandemia). Más allá de que el número de muertos impresiona, son 500 mil. y en Argentina casi 100 mil. Pero Brasil tiene casi cinco veces más habitantes que Argentina. Es (proporcionalmente) casi lo mismo. Hay que encontrar un mecanismo de compatibilidad entre la vida y la economía. No es la vida o la economía. son las dos cosas a la par”, recalcó.