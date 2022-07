Puerta y Pichetto homenajearon a Reutemann en la primera misa por el aniversario de su fallecimiento

Ramón Puerta, Miguel Ángel Pichetto y Cora Reutemann en la misa homenaje.

Familiares y dirigentes políticos recordaron a Carlos “Lole” Reutemann en una misa por cumplirse un año de su desaparición física.

Este 7 de Julio se cumplió un año del fallecimiento de Carlos Reutemann, el ex gobernador y ex senador santafesino, uno de los dirigentes que impulsaron la organización del Peronismo Republicano, junto al ex senador Miguel Pichetto y el ex gobernador Ramón Puerta, junto a otros referentes nacionales.

En el aniversario, Puerta y Pichetto viajaron a Santa Fe para participar de la misa en recuerdo del “Lole” y acompañaron a Cora Reutemann, la hija mayor del ex gobernador fallecido. “Muy bien custodiada ayer en La Misa por papá”, escribió en su cuenta de Twitter Cora, quien agradeció públicamente por la presencia a Pichetto y Puerta.

“Junto a Ramón Puerta, acompañamos a Cora Reutemann, durante la misa realizada en Santa Fe en el primer aniversario de la muerte de Carlos Lole Reutemann”, escribió por su parte el actual Auditor General de la Nación y conductor del Peronismo Republicano.

Reutemann fue una de las figuras nacionales que encabezó el armado del peronismo no kirchnerista -actualmente bajo la designación de Encuentro Republicano Federal–, junto a los mencionados Pichetto, Puerta, Juan Carlos Romero, Jorge Sobisch, Jorge Yoma, Miguel Ángel Toma, Claudia Rucci, Joaquín de la Torre y Eduardo Arnold, entre otros.

Actualmente, integran el espacio, la diputada nacional por Misiones Florencia Klipauka (Activar), Susana Decibe, Adrián Menem, Eduardo Mondino, Jorge Telerman, Dante Camaño y Florencia Arietto, junto a centenares de dirigentes de todo el país.

Cabe recordar que “Lole” Reutemann falleció el 7 de julio del 2021, luego de permanecer internado dos meses por un problema en su aparato digestivo.

Su carrera política

En 1991, Carlos Reutemann inició su actividad política en el Partido Justicialista de la mano del presidente de ese entonces, Carlos Menem.

Fue electo dos veces gobernador de Santa Fe, entre 1991 y 1995, y luego entre 1999 y 2003. A partir de ese año, fue electo senador nacional, cargo que revalidó sucesivamente hasta su muerte.