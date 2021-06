Puerto Rico: candidato de Activar propone reducir gastos públicos e impuestos

PUERTO RICO. Fernando Aguilera, tiene 32 años y es padre de una niña. Estudió en el Colegio San Alberto Magno de esa ciudad y está a dos materias de recibirse de Abogado en la Universidad Católica de Santa Fe. También, se dedica a la escritura y está próximo a publicar un libro de cuentos.

Pese a ser su primera vez en política, este joven que se autodefine con ideales liberales, cuenta que tuvo dos opciones que finalmente lo inclinaron a participar. “Quejarme en mi casa, sin hacer nada, o empezar a cambiar la realidad”, contó en diálogo con MisionesCuatro.

Fernando Aguilera es candidato a primer concejal de Puerto Rico por el espacio “Activar por el Cambio”. Su lista está conformada por “personas que piensan igual que yo del palo liberal, un grupo de jóvenes que trabajan, estudian y entienden que la política no es un lugar para hacerse rico, es una cuestión de vocación”, comentó.

Las principales propuestas de “Activar por el Cambio” se basan en dos tópicos, reducción del gasto público y de impuestos. Para ello, Aguilera propone llevar adelante una buena fiscalización con respecto al control de los gastos del municipio. “Analizar cuantos son los trabajadores reales, hay muchos que solo van a cobrar y nunca se los ve. Hay trabajadores que no son esenciales, hay que reducir planta”, manifestó.

Además, apunta a mejorar el funcionamiento de la municipalidad, para ello propone mejorar los salarios de los trabajadores y reducir los sueldos de políticos. “Los intendentes no pueden cobrar 250 mil pesos, contadores no puede cobrar 240 mil pesos, concejales no pueden cobrar 120 mil pesos”, opinó y agregó: “Hay muchos gastos que se van en la política y no deben ser soportados por el contribuyente”.

Sobre Puerto Rico, el candidato explicó que se trata de un municipio diverso, con comercio privado y producción industrial. “Tiene aserraderos, frigoríficos y con características para crecer si acompañamos al sector privado”, dijo.

En ese sentido, Aguilera fue contundente: “El pueblo se divide en dos sectores, los que trabajamos, y los vagos. Hay que preocuparse por el sector productivo y acompañar al emprendedor, ver que necesita para crecer”.

Finalmente, el candidato insistió en la reducción de la dieta de los funcionarios y político y sentenció: “Si el bombero puede ser voluntario ¿por qué el político no?”.