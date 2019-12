“Que la solidaridad empiece desde la política”, solicita Sandra Quintana, una desocupada de 50 años que vive en la localidad bonaerense de Don Torcuato, en la petición publicada en la plataforma Change.org que, hasta este mediodía, había alcanzado un total de 119.620 firmas.



La petición se conoce en momentos en que el Congreso de la Nación debate el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia pública, que otorga facultades al gobierno de Alberto Fernández para instrumentar medidas ante la crisis económica.



Tras más de quince horas de debate, la iniciativa logró esta mañana la aprobación de la Cámara de Diputados, y esta tarde -desde las 14- será tratada en el Senado que busca convertirla en ley.



Uno de los puntos más controvertidos del debate fue la suspensión de la movilidad jubilatoria, con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, ya que se excluyó no sólo a los regímenes especiales de docentes y científicos, sino también a jueces y funcionarios públicos.



Es decir que, según lo aprobado en Diputados, no se suspende la movilidad previsional a las jubilaciones, pensiones, asignación vitalicia y haberes de retiro que perciben el presidente y vicepresidente de la Nación, los jueces de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y los legisladores.



“Ya que el presidente de la Nación (Alberto Fernández) solicita el apoyo de todos, como ciudadanos también consideramos justo que senadores, gobernadores, diputados, sindicalistas, jueces y toda persona que pertenece al Poder Político aporte el 30 por ciento de sus ingresos”, plantea la iniciativa de la ciudadana Quintana y agrega que, de esta manera, “no se necesitan tocar a los jubilados ni darles migajas”.



“Eliminar jubilaciones de privilegios, quitar custodias, asesores, viáticos en todos los niveles. Si queremos colaboración empiece por el lado político”, concluye la petición.



En diálogo con Télam, Sandra se muestra sorprendida por la adhesión que tuvo su propuesta a través de las redes sociales y cuenta que es la primera vez que publica en la plataforma de peticiones Change.org.



“Solo me motivó el deseo de que los dirigentes políticos se den cuenta que el esfuerzo tiene que empezar por ellos y dar el ejemplo. Debería ser como en una familia, donde todos colaboran para salir adelante”, reflexiona.