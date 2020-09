Quita de coparticipación: “Este tipo de decisiones rompe el federalismo”, dijo Pastori

POSADAS. “Lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández es un despojo liso y llano, una usurpación de recursos que ilegítimamente dispone, en este, caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para solucionar el descontento policial. No tuvieron otra mejor idea de sacar un punto y pico a CABA para dárselo a Kicillof, de esta manera, resuelve la cuestión policial y todo lo que sabemos”, declaró Luis Pastori.

Calificó la decisión de Alberto Fernández como “inaudito” e “insólito”. “El problema de fondo es que la coparticipación es un acuerdo federal y, el acuerdo federal, no puede ser roto ni modificado por una cuestión unilateral de una de las partes que decide sacarle a uno para darle al otro. Me gustaría que el gobernador Herrera Ahuad, en vez de salir a aplaudir la decisión de Fernández, hubiese aprovechado para decir ‘porque no le sacan a Formosa, que tiene la mitad de habitantes que Misiones y tiene mayor coparticipación y le dan a Misiones’ por ejemplo”, ejemplificó el legislador.

Además, dijo que van a realizar el reclamo que corresponde: “acompañar el reclamo que va a hacer el Jefe de Gobierno de la Ciudad, no porque sea de un mismo espacio político, sino porque este tipo de decisiones rompe el federalismo. Volvemos al más absoluto unitarismo, el Presidente de la Nación decide a quien le da cuanto y a quien le saca. Esto no se puede admitir desde ningún punto de vista”, expresó Pastori.

“El reclamo es legítimo, lo estamos reclamando desde siempre, incluso lo hice yo con el gobierno de Cambiemos, donde logramos introducir un artículo a la ley pymes, el famoso artículo 10 que no logramos que se reglamente hasta el día de hoy. Vamos a seguir haciendo el reclamo”, añadió.

“No se puede aceptar de ninguna manera que la coparticipación de recursos lo maneje una sola persona a su arbitrio”, exclamó Pastori.