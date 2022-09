Ramón Puerta: “El peronismo de vanguardia es el que fortaleció a la oposición”

POSADAS. Federico Ramón Puerta brindó una entrevista al programa El Foro, que se emite los martes por Misiones Cuatro y rememoró, en primer lugar, sobre sus comienzos en la militancia, en el año 1972. “En el peronismo la juventud llevaba todas las de ganar, Perón desde España dio manija a la juventud apareciendo no solamente la rama política, la rama femenina, la sindical-que era la tradicional hasta ese momento- la cuarta que era la juvenil y teníamos una inserción muy importante”, declaró el ex gobernador.

En esa línea agregó: “después vinieron años difíciles a partir del 73’. Perón muere en el 74’, la provincia de Misiones fue intervenida, después hubo un gran gobernador que duró muy poco tiempo, que fue Miguel Ángel Alterach. Luego de Malvinas renace la democracia y ahí tuve una gran participación como la anterior pero ya figurando en la lista. En la década del 70’ la militancia era más importante que estar en la lista”, contó Ramón Puerta.

En ese sentido, hizo un análisis desde la recuperación de la democracia hasta el 2001. “El balance que hice fue muy positivo hasta el 2001, ahí se descarrila porque se extinguen los partidos políticos y, la verdad, es que no hay democracia sin partidos políticos y no hay partidos políticos sin políticos. La gente odia a los políticos y hay una visión generalizada que hay que buscar lo nuevo, lo nuevo es bueno”.

“Perón, cuando en el 72`nos dio manija a los jóvenes, después tuvo que decir ‘vamos a hacer la renovación, el recambio generacional, pero no vamos a tirar a un viejo por la ventana todos los días’. Muchos lo querían tirar a él, terminó expulsándolo de la plaza, son los montoneros que hoy están con el kirchnerismo, o de origen montonerista”, declaró el dirigente de peronismo republicano.

“A partir del 2001 se notó un deterioro tremendo, el radicalismo, con el desastre ante la renuncia de De la Rua y el problema de la hiper de Alfonsin se extingue, ahora está renanciendo. El peronismo, el gran error de Duhalde aprueba neolemas, entonces cualquiera puede ser candidato y ahí también se destruyó el PJ y no hay partidos que funcione”, expresó Puerta.

Peronismo de vanguardia

Con respecto a la situación actual del peronismo señaló que “el justicialismo está en manos del kirchnerismo que no tiene nada que ver con el peronismo, yo los respeto porque son mayoría como kirchneristas, pero que no digan que son peronistas, el peronismo es la armonía entre capital y trabajo, la armonía de Argentina y el mundo, es occidental, no comunista. Perón los ‘rajó’ de la plaza porque los muchachos querían ir hacia la Unión Soviética, Cuba, Venezuela, eso es el kirchnerismo”, afirmó Ramón Puerta.

Y agregó: “Nosotros, los peronistas estamos sin partido. Ahora el peronismo rescata esa visión de vanguardia, pero el peronismo siempre fue vanguardia, ese peronismo de vanguardia lo tiene hoy Pichetto a la cabeza, el peronismo de vanguardia es el que fortaleció a la oposición, a Juntos por el Cambio, y es el que nos va a dar la posibilidad de gobernar la Argentina, en un esquema de armonía y volver a recuperar el lugar que Argentina tuvo en el mundo y lo perdimos”, expresó.

Con respecto al panorama electoral 2023 y el armado de fórmulas ante un posible adelantamiento de las elecciones declaró: “desde la oposición estoy aconsejando y sugiriendo que apuremos en definir la fórmula nacional y la provincial, porque en la medida que no tengamos fórmula nacional no tenemos fórmula provincial y si no tenemos fórmula provincial no tenemos fórmula municipal. El oficialismo tiene todo eso, porque cuando está en el gobierno todo es más fácil”, precisó Puerta.

También se refirió a los diputados nacionales que votan leyes que benefician al gobierno nacional. “Misiones es recontra kirchnerista, votan como diga la jefa, hay un discurso misionerista que se cae a pedazos”, expresó.