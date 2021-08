Ramón Puerta: “Hay que tener claro cuál es el rol del Estado”

POSADAS. Como invitado del programa “Horas de Periodismo”, el exgobernador misionero, Ramón Puerta profundizó su mirada sobre la situación económica actual del país y recordó las crisis superadas en la década del ’90.

“A fines del ’89, final del gobierno de Alfonsín, con la hiperinflación más alta de la historia argentina. Luego, asume Menem, trata de encarrilar y tiene una hiperinflación, también alta pero menor a la de Alfonsín”, recordó.

“En el ’91, yo asumo, viene el Plan de Convertibilidad y mata a la inflación, dando lugar a una Argentina que crece hasta que en el ’94, la crisis del tequila nos pone en dificultades otra vez, pero se volvió a salir”, relató.

Puerta afirmó que, en aquel momento, la Argentina se ubicó en el puesto 26 entre los países más importantes. “Teníamos un presupuesto que era la mitad del presupuesto de Brasil, cuando Brasil tiene 6 veces más población que nosotros. Hoy tienen un presupuesto cuatro veces superior al nuestro y Argentina atrasa”, explicó.

“Esa Convertibilidad llegó a su fin. Nuestra moneda era muy fuerte y había que flexibilizarla”, dijo y recordó una charla con Carlos Menem. “Le dije: ‘Devaluó Brasil, hay que aprovechar y ser competitivos’. Él me dijo: ‘Que lo haga el que viene’. Sabía que no había re-relección”, contó.

Reelección, corrupción y privatización

“Yo apoyé la reelección, pero no la re-re. Me equivoqué con la reelección, no hay que reelegir. La reelección trae corrupción. En el primer mandato, los muchachos dicen: ‘Hay que hacer caja, para ganar las elecciones y tener otro mandato'”, resaltó.

Según Puerta, las empresas del Estado son una de las grandes fuentes de corrupción. “Hay que privatizar todo lo que se pueda. Doy un ejemplo, yo privaticé Papel Misionero y es una maravilla, hoy produce tres veces más que cuando era del Estado Provincial; no privaticé el Ingenio Azucarero de San Javier y es un desastre, lleno de empleados, no produce nada”, detalló. “Hay que tener claro cuál es el rol del Estado”, manifestó. “En los ‘90 eso se hizo, pero tuvimos un final lamentable, por el capricho de seguir disfrutando de algo fácil, no explicar al pueblo que había que devaluar y no era más de un 10%”, reflexionó.