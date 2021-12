Ramón Puerta: “La crisis económica de hoy es peor que la del 2001”

Foto vía Radio Rivadavia

POSADAS. Se cumplieron 20 años de la crisis económica y política del año 2001. Varias horas críticas con revueltas sociales y salida de la gente a la calle que dejó 39 muertos en el Estado de Sitio decretado por el presidente Fernando De la Rúa, que finalmente terminó con su renuncia a la presidencia de la Nación.

MisionesCuatro recibió la visita del ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta quien, en el año 2001, fue presidente interino de la Nación durante tres días.

“Fui presidente interino sin haber sido candidato. Quería serlo en el año 2003 pero renunció (Fernando) De la Rúa dos años antes. Tenía enormes posibilidades, fui presidente del Senado”, recordó Puerta y aseguró que estaba preparadísimo para una futura candidatura ya que coordinaba a un grupo de 11 provincias de la periferia –entre ellas Misiones-. “Iba a ser candidato, había ley de lemas y yo tenía posibilidades”, insistió el ex gobernador.

Sobre aquellos años de caos y revuelta social producto de la crisis económica y social que atravesaba el país, Puerta explicó que el Peronismo había resuelto la “crisis de vacío de poder” y agregó: “La crisis política del 2001 era mayor que la de ahora, pero hoy estamos peor en economía y en temas sociales. La crisis económica de hoy es peor que la del 2001”.

En ese sentido, producto de los altísimos índices de inflación –más del 50% por tres años seguido-, el ex mandatario sugirió al actual gobierno “tener mucho cuidado de no dar el salto espantoso que dio (Raúl) Alfonsín en el ’89”. Además, señaló que el país suma también altos índices de desempleo “enmascarado por planes sociales” y manifestó: “No es trabajo, es una alícuota necesaria pero no suficiente”.

Nuevamente sobre aquellos años y el momento de la asunción al frente del Gobierno del país, Ramón Puerta señaló: “Yo no me puse la banda. Asumí con el Escribano General del Gobierno en el Despacho Presidencial y estaba Felipe González (Ex presidente del Gobierno de España) y fue útil para explicar al mundo que no se trataba de un golpe, era vacío de poder que empezó con la renuncia de Chacho (Carlos Alberto Álvarez) y terminó con la renuncia de De la Rúa”.

“En el año 1999 ganó la Alianza, De la Rúa dijo ‘voy a mantener el 1 a 1’ y cumplió su palabra; ahora, no encontró la salida en esos dos años para resolver la rigidez del 1 a 1”, recordó Puerta sobre los primeros años de Gobierno de la Alianza. “A los 8 meses de ganar las elecciones se le va Chacho. Se debilitó la Alianza y queda De la Rúa”, agregó.

Finalmente, Ramón Puerta señaló uno de los principales problemas del Gobierno de la Alianza: aunque era la minoría dentro del Senado, uno de sus representantes (Mario Losada) ocupó el cargo de presidente. “No podés presidir un cuerpo como el Senado desde la minoría, es un absurdo. Ninguna democracia en el mundo elige a la minoría por encima de la mayoría”.

Además, Puerta explicó que el gran motivo de sublevación masiva del pueblo fue de “la clase media”. “La explosión de millones de argentinos en la calle fue porque la gente quería retirar su dinero del banco. El corralito fue fatal, el elemento detonante”, cerró.