Ramón Puerta: “Los peronistas de vanguardia tenemos la obligación de darle la solución a la Argentina”

Foto vía Radio Rivadavia

Luego de un conmemorarse un nuevo aniversario del “Día de la Lealtad Peronista”, el 17 de octubre, Federico Ramón Puerta, habló vía Zoom en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, para hablar de diversas cuestiones políticas y económicas que atraviesa la Argentina.

En primer lugar, señaló, que “el kirchnerismo es un amontonamiento donde hay varias fracciones que tienen origen peronista”.

Y agregó: “toda esa falta de formación que tiene el gobierno kirchnerista en materia de políticas económicas es la que le trae a la Argentina ese desastre, porque el peronismo tiene una historia muy dinámica. Entiendo que el peronista de los 70’ si se quedó ahí, no le gustó el peronismo de los 90’ y si se quedó ahí, no le gustará el peronismo del tercer milenio, que somos nosotros, los que nos denominamos peronismo republicano federal”, declaró el ex gobernador de Misiones.

“Es importante ser federales, sino pasa como está pasando ahora, hay un gobierno del conurbano, que tiene distintos orígenes, los Montoneros del 70’ que Perón echó de la plaza, los radicales de un grupo que se quedaron fanatizados de la hiperinflación de Alfonsín y otros que dieron el salto hacia adelante. El radicalismo forma parte en este momento de Juntos por el Cambio, donde está el peronismo republicano y el Pro, básicamente esas fuerzas son alternativas opositoras que tenemos en la Argentina para salir de esta triste situación, que es el peor gobierno de la democracia de los Fernández y estamos jodidos”, expresó.

“Nosotros, los peronistas de vanguardia, del tercer milenio, tenemos la obligación de darle la solución a la Argentina como lo hicimos en los 90’ cuando parecía que la hiperinflación se comía todo y lo resolvimos, 10 años sin inflación”, afirmó Puerta.

Por otra parte, recalcó la importancia de que el país tenga un modelo económico correcto. “Argentina tiene el modelo incorrecto copiado de Venezuela, Cuba, de países que no andan en materia económica. Nosotros, desde Juntos por el Cambio tenemos cuatro fundaciones, que está trabajando en dar la propuesta, la que ya terminó su trabajo es la nuestra, Peronismo Republicano, que se va a presentar el 3 de noviembre, ahí están los 100 puntos que cubren todos los problemas de la Argentina y la solución para los problemas”, contó.

En el tramo final de la entrevista se refirió a las elecciones del año próximo: “desde la oposición tenemos que tener la fórmula a presidente cuanto antes, con consenso o con internas, por un mecanismo. Por el otro, tenemos que tener la fórmula para replicar en cada provincia, tenés que tener candidatos a presidente y gobernadores cuanto antes, porque si no, el gobierno nacional y los gobiernos kirchneristas, en provincias como Misiones, por ejemplo, adelantan y nos agarran sin estar lo suficientemente armados”, declaró Puerta.