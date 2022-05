Ramón Puerta: “Necesitamos como candidato a presidente a Miguel Pichetto”

BUENOS AIRES. Este viernes por la tarde se realizó en Parque Norte (CABA) el primer encuentro de dirigentes del Peronismo Republicano que encabeza Miguel Pichetto. Del evento participaron miles de dirigentes de todo el país.

El primer orador fue Federico Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones, ex diputado de la Nación (tres períodos), ex senador y presidente del Senado de la Nación, ex presidente de la Nación y ex embajador de Argentina en España.

En su alocución Ramón Puerta destacó el Encuentro Republicano Federal señalando que “tiene el enorme valor de poner en marcha un Peronismo organizado, democrático, republicano y federal que aporte a la unidad de la oposición para dar respuesta a graves temas que afectan a nuestra Argentina”.

Comparando la actual y grave situación que atraviesa el país, Ramón Puerta recordó la realidad argentina durante el año 2001 y aclaró que ahora “la situación es mucho peor”, recordando que en aquellos años el país exportaba “gas, petróleo, electricidad, instituciones consolidadas, prestigio internacional fuerte y cero inflación”.

Nuevamente sobre el lanzamiento de Encuentro Republicano Federal, Puerta destacó que es un hecho fundamental, “con un líder al que lo necesitamos enormemente fortaleciendo las cuatro cabezas del frente opositor: Miguel Angel Pichetto”. Y de manera contundente agregó: “Lo necesitamos como candidato a presidente, con un único condicionante, la unidad del frente opositor”.

Foto vía @GiselaCouriel

Finalmente, en el cierre de su exposición, Ramón Puerta señaló que el peronismo republicano es “vanguardia de una argentina que necesita que funcione plenamente el peronismo del tercer milenio. Hoy estamos sentados y reunidos para poner en marcha con un liderazgo claro, con propuestas y el aporte que hacemos a Juntos por el Cambio es la unidad para que Argentina pueda arrancar”.