Ramón Puerta: “Tenemos la antesala de la hiperinflación”

El dirigente de Encuentro Republicano Federal, Federico Ramón Puerta, habló este lunes con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro sobre la situación económica del país, el aumento de la inflación, el dólar, entre otros temas.

“Hay que volver a instalar la palabra república, ante esta crisis que hoy vivimos infinitamente, peor que la de 2001”, expresó el exgobernador de Misiones.

Asimismo, agregó: “estamos con pocos elementos para afrontar esta crisis. En el 2001, por ejemplo, de dolarizar no se hablaba si no teníamos inflación gracias a Carlos Menem, que venció la hiperinflación por más de una década, incluso, después del gobierno, dejándonos una convertibilidad que había que flexibilizarla, pero no había inflación. Ahora tenemos la antesala de la hiperinflación”, declaró Puerta.

“El gobierno de Alberto se parece muchísimo el modelo económico de Alfonsín en el último tramo, porque Alfonsín tuvo en el Plan Austral, un buen plan económico, pero no tuvo el coraje y la decisión política de Menem de bancar el modelo económico exitoso, giró hacia un modelo como el que hoy tenemos con el gobierno kirchnerista. Vamos a hablar las cosas con su modelo de nombre, el gobierno kirchnerista no es ni alfonsinista ni peronista, es kirchnerista”, afirmó.

Respecto a la inflación señaló: “necesitamos vencer el primer obstáculo que tenemos, la inflación. Yo conocí solo dos sistemas que destruyeron la inflación y que pudieron vencer a ese flagelo, que es el peor castigo para el asalariado”.

“A este gobierno le mantienen gracias al Fondo. Hay gente que se enoja de tener que hablar con el Fondo Monetario. Lo mejor es no tener que pedirle plata a nadie, pero si tenés que tomar plata, no le pidas a Venezuela, a los tinderos de los bonos. Pedir al Fondo que te cobre 2% el 3 anual, que da 25 años y tener posibilidad de negociar políticamente”, declaró Puerta.

“De la Rúa, cuando fue a pedir 1.400 millones al fondo, no le dieron, se cayó. A Mauricio (Macri) le dieron 50.000 y a esta gente también. Entonces, hay salida”, manifestó.

“Tenemos que salir rápidamente de la inflación. La inflación es un castigo para el trabajador, para los que trabajamos en blanco, para la producción. Hay que salir. Yo conozco dos caminos, la convertibilidad a la que le haría flexibilización y la dolarización”, precisó el exgobernador.

“El principal motivo de la inflación son los impuestos. Llenos de impuestos, estamos”, agregó.

Además, recordó la importancia de copiar el modelo de los países que progresan económicamente. “Dejemos de mentirnos en cuanto al modelo económico, hay un solo, copiémosles a los que les va bien, en lugar de encapricharnos en querer ir por el camino que fue Cuba, Venezuela, Nicaragua”, expresó Ramón Puerta.