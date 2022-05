Foto de Antonio Pinta

CAPITAL FEDERAL. En las horas previas al primer encuentro federal del Peronismo Republicano en el Parque Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ex gobernador y ex presidente Ramón Puerta, destacó el aporte que realizarán al frente Juntos por el Cambio, al presentar propuestas precisas para resolver los graves problemas que sufre el país, que “son mucho más graves que los del 2001”.

El encuentro contará con unos 1.000 dirigentes del Peronismo Republicano las 24 provincias del país, entre los que se destacan el conductor del espacio, el ex senador Miguel Pichetto, el senador Juan Carlos Romero y el propio Puerta, entre muchos otros dirigentes del peronismo no kirchnerista. En este encuentro, Pichetto lanzará su precandidatura presidencial dentro del frente “Juntos” que el Peronismo Republicano integra junto al PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

En las últimas horas, Ramón Puerta estuvo en los programas de “Lanata Sin Filtro” por radio Mitre y “Al Hueso” del portal Información Periodística, donde brindó detalles del encuentro del Peronismo Republicano y expuso su mirada sobre el escenario político y económico del país, en el marco de una de las crisis más profundas de Argentina.

“Nosotros buscamos un peronismo del tercer milenio, que salte hacia adelante, como ha sido nuestra tradición”

“El viernes 13 vamos a mostrar la dirigencia de todo el país, de las 24 provincias, del Peronismo Republicano. Son unos 1000 dirigentes y vamos a presentar la propuesta que aportaremos a JxC para resolver los graves problemas que vive el país y empujar la figura de Pichetto en la conducción de este peronismo”, comentó Puerta en IP.

“Creemos que tenemos que hacer un aporte a la unidad de JxC, que tiene mucho que ver con la fórmula (presidencial) que llevemos a (los comicios del 2023)”, insistió Puerta, quien prometió: “Vamos a reconstruir al peronismo”.

“Yo respeto al kirchnerismo. Tienen muchos dirigentes que son de origen peronista, a otros de un origen de izquierda o a radicales alfonsinistas, como (Ricardo Alfonsín) y (Leopoldo) Moreau. El kirchnerismo tiene ideas que tuvieron mucha fuerza en los años 70s y 80s”, afirmó Puerta, diferenciando al kirchnerismo del peronismo republicano.

“Nosotros buscamos un peronismo del tercer milenio, que salte hacia adelante, como ha sido nuestra tradición. Somos muy cambiantes en el sentido de aggiornarnos y darle al país lo que necesita, no quedarse en el tiempo”, puso de relieve Puerta.

“Por eso es importante que cada uno (esté) en su casa. No soy kirchnerista y el kirchnerismo no mira con simpatía el éxito de (Carlos) Menem en los 90’s en la lucha contra la inflación”, insistió el ex gobernador de Misiones, quien recordó que Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz y fue uno de los que más apoyó el modelo menemista por aquellos años.

Los resultados con los outsiders de la política, “no son buenos, la experiencia y las instituciones son importantes”

En su reflexión sobre el actual escenario, Puerta volvió a recalcar la importancia del mantenimiento de las instituciones republicanas y de los partidos políticos. “La gente odia al político, pero ¿cómo sostenes un sistema democrático sin partidos y sin políticos? Con ‘outsiders’ (‘forasteros’) Pero los resultados no son buenos. Pasa el tiempo y resulta que hay que conocer de política. La experiencia y las instituciones son importantes”, insistió el ex embajador argentino en España.

“¿Por qué arreglamos tan rápido la crisis del 2001? Con la vigencia de los partidos e instituciones”, insistió el apostoleño.

En Argentina “copiamos en economía a los que andan mal: Cuba y Venezuela”

Para el ex gobernador, el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, está equivocando el rumbo económico, porque emula los ejemplos de modelos de países que están fracasando y que muestran elevados niveles de pobreza. “En el gobierno que asume Menem en 1989, después de la hiper, estaba con una pobreza arriba del 30%. Durante su gestión el momento más bajo, en el 93 (la pobreza) fue un 14%. Y en el más alto, (la pobreza) estuvo en un 17%. Ahora estamos pisando el 50% porque Argentina está equivocando el rumbo económico”, fustigó.

“Hay países que andan bien económicamente, pero nosotros copiamos en economía a los que andan mal: Cuba y Venezuela, no están teniendo buenos resultados”, afirmó Ramón, añadiendo que esos países se caracterizan por “estatizaciones y subsidios, modelos que no generan productividad y eficiencia”

En esta línea, Puerta enfatizó que “como peronista quiero las políticas sociales, pero ¿con qué recursos? ¿imprimiendo dinero que es cada vez menos valioso y generando inflación? Ese modelo ya fracasó en todos los lugares del mundo”, lanzó.

Con el Peronismo Republicano, “tenemos estudiado todo para resolver los grandes temas económicos, pero hay que decirle a la gente, cosas que por ahí son antipáticas. El neoliberalismo no existe, o sos liberal o sos estatista, no hay otro modelo”, soltó desafiante Puerta, considerando que ya no existe el modelo comunista.

“Como peronista en los años 70, cuando existía la Unión Soviética, yo quería la tercera vía, la tercera posición. Pero ahora hay una sola vía. Hasta China tiene el mismo modelo (económico) que EEUU y Europa. El que no tomó ese camino, sufre un desastre de pobreza”, advirtió el ex gobernador misionero.

Foto vía Radio Rivadavia

La importancia de presentar un programa y “resolver problemas que son mucho más graves que los del 2001”

Al retomar la cuestión sobre lo que presentarán este viernes con Pichetto y los mil dirigentes del Peronismo Republicano en Parque Norte, Puerta definió cuál es, a su entender, la gran diferencia entre el peronismo y el kirchnerismo. “El kirchnerismo es fracturante, sos amigo o enemigo, el peronismo es la armonía, la armonía entre capital y trabajo, entre la Argentina y el Mundo. (Además) hay que ser frentista, nosotros creemos en los frentes en juntar voluntades”, subrayó Puerta, recordando que, en el Frente de Todos, actualmente “están peleados Cristina Kirchner con Alberto Fernández”.

“Desde Juntos tenemos que mostrar la otra cara, tenemos que hacer el gran esfuerzo, y desde el peronismo republicano lo vamos a hacer lanzando a Pichetto a la cancha. No vamos a tirar 4 o 5 candidatos, sino uno con una propuesta que se va a ajustar a las reglas de juego (del Frente) Juntos”, consideró el dirigente del Peronismo Republicano.

Asimismo, en diálogo con el periodista Jorge Lanata, Puerta puntualizó que es indispensable la unidad del frente Juntos por el Cambio, “en esta hora tan difícil de la Argentina”.

Según Puerta, el país “necesita fortalecer el frente opositor y llevar propuestas precisas” de cara a las elecciones del año que viene, “y como viene la cosa se puede votar antes”, alertó.

“Me preocupa que las cuatro cabezas del frente opositor (UCR, PRO, CC y PR) podamos salir claramente a decir estas son las acciones para llevar adelante y resolver problemas que son mucho más graves que los del 2001. En 2001 no teníamos inflación, tenía una industria bien equipada y exportábamos petróleo, gas y electricidad. Esos problemas hay que resolverlos de forma inmediata y siempre y cuando tomemos el camino económico que tomó el mundo que anda bien”, subrayó.

“La primera responsabilidad nuestra es ayudar a la unidad” de Juntos por el Cambio

Para Puerta, ya no tiene sentido discutir sobre modelos comunistas que están perimidos, por lo que el Peronismo Republicano impulsa una propuesta superadora. “Esa vanguardia se va a hacer presente en Parque Norte este viernes a las 16, con más de mil dirigentes de toda la Argentina para empezar un ordenamiento que tendríamos que haber hecho hace 2 años y la pandemia nos lo impidió”, sostuvo.

“Este es el primer paso de un gran aporte a un frente opositor. La primera responsabilidad nuestra es ayudar a la unidad. Tener nuestro candidato a presidente. Creo que nuestro candidato tiene que ser Pichetto. Pero está el mecanismo para que no se quiebre la unidad por ambiciones, a veces lícitas y genuinas de otros candidatos. Nosotros no somos intransigentes, vamos con un candidato, que consideramos que está capacitado y con propuestas bien precisas y una dirigencia de todo el país”, manifestó Puerta.

“Me preocupa que las cuatro cabezas del frente opositor podamos salir a decirle al país estas son las acciones que se deben llevar adelante para resolver problemas que son mucho más graves que en el 2001”, señaló y reiteró que la reunión del Peronismo Republicano “es el primer paso de un gran aporte a un frente opositor”.

La mirada del ex gobernador sobre hipotéticas candidaturas de Macri, Alberto y Cristina

Por otra parte, Puerta se refirió a las posibles candidaturas presidenciales de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, los últimos tres presidentes del país, desde 2007 a la fecha.

Según el ex senador, Alberto Fernández “está en su derecho” de buscar la reelección, algo que considera “muy difícil” de lograr. “Estamos ante el peor gobierno de la democracia, pero es un dirigente político con una larga historia. Conocimiento de todo el tablero tiene”, afirmó Puerta, quien recordó el pasado político del mandatario, que formó parte de las administraciones de Alfonsín, Menem, Duhalde y los Kirchner.

En cuanto a las postulaciones de Macri y Cristina, Puerta comentó: “Yo lo veo creciendo a Mauricio en su imagen positiva, aunque sigue siendo alta su negativa. Las elecciones se ganan con la positiva. El negativo te pone techo. Cristina también tiene una posición alta de votos y la negativa es más alta que la de Mauricio. Son figuras políticas que existen”, resaltó.

Finalmente, Puerta anticipó que el peronismo republicano va a presentar un programa de gobierno abordando los principales problemas del país. “Nuestro aporte (a JxC) va a decir cómo resolver el tema de los planes sociales y de la inflación. Acá se habla de 70 años de fracaso, pero, ojo, tuvimos 11 años de inflación cero”, sentenció.