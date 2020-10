Ratier: “De 10 jueces, sólo pidieron el traslado de los 3 que atendían causas de Cristina”

POSADAS. El diputado macrista Jorge Ratier cuestionó la “agenda judicial” que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, con la Reforma Judicial y el traslado de los jueces de la causa Cuadernos –Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli–, señalando que es extemporánea y que obedece al interés de un sector del oficialismo –en particular, la vicepresidenta Cristina Kirchner– de sepultar las causas penales por corrupción.

En diálogo con MisionesCuatro, Ratier criticó también la gestión de la pandemia del coronavirus (Covid-19) que hizo el gobierno nacional, sobre todo por la prolongada cuarentena, que este miércoles llegó a los 200 días. “Cuando empezamos en Marzo, ante lo que veíamos que pasaba en Europa, sabíamos que el virus iba a llegar antes que la vacuna. (La cuarentena era) para darnos tiempo y poner nuestro sistema sanitario (en condiciones). Nunca pensamos que iba a tardar tanto”, empezó el legislador, sus críticas al gobierno.

La cuarentena prolongada sumada a la caída en la economía, fue un “combo explosivo que hizo que la economía cayera muchísimo más de lo que cualquiera preveía. Y de lo que cayó en países aledaños, ya sea que hayan hecho o no cuarentena estricta. El PBI (Producto Bruto Interno) va a caer más que en la peor crisis, la del 2001. Todos recordamos las consecuencias sociales de esa crisis. Va a ser una crisis muy fuerte que ya se está dando. Y se va a ir profundizando en los próximos meses”, alertó Berrondo.

Cuarentena eterna y recesión como la del 2001

“El gobierno nacional ha perdido toda la confianza de la gente. Eso se suma a la crisis económica por la pandemia y cuarentena”, acotó Berrondo, y reiteró: “La cuarentena establecida al principio era para que el sistema sanitario fuera reforzado. Ningún sistema económico aguanta tantos meses de cuarentena. (El confinamiento) era para duplicar la cantidad (capacidad) de atenciones, hacer hincapié en el cuidado personal y luego abrir paulatinamente las actividades. Para que las consecuencias económicas no sean tan serias”, subrayó el legislador macrista.

Sin embargo, el gobierno “hace varios meses vienen tomando decisiones equivocadas que nos llevaron a este momento. Justamente ahora cuando tenemos los picos de casos, no queda otra que ir abriendo la economía porque las consecuencias van a ser cada vez más graves. Si hubiesen hecho paulatinamente las aperturas, los efectos de la economía no habrían sido tan graves”, consideró.

Pérdida de confianza y medidas que protegen a los sectores más altos

“Con esta pérdida de confianza en la moneda nacional es muy difícil que se frene esa situación, la gente actúa por instinto y por una historia de pérdidas de ahorros en crisis como esta”, lanzó el diputado.

Además, Berrondo golpeó al gobierno K en una de sus banderas, la supuesta lucha contra los sectores más concentrados de la economía del país. “Las medidas que van tomando no logran resultados”, dijo sobre el reforzamiento de las restricciones a la compra de dólares. “Al final terminan beneficiando a los sectores que más tienen. Hoy los únicos que pueden comprar dólar ahorro son los que no cobraron IFE, no tuvieron ATP no tuvieron que refinanciar las tarjetas, el sector de la clase más alta, que este gobierno nacional dice que no protege”, fustigó.

La reforma judicial K y los traslados de los jueces de la causa cuadernos

Consultado sobre la controvertida reforma judicial que impulsa el gobierno nacional, Ratier consideró: “En medio de todos estos problemas, no era el momento indicado para tratar la reforma judicial. Todas estas reformas necesitan un consenso amplio. Este no es el momento para plantearlo”, insistió el diputado. Y ensayó una posible explicación a la urgencia del Frente de Todos por este tema. “La necesidad la tiene un sector (del gobierno) con complicaciones en causas penales, por esto quieren avanzar (con la reforma)

“El único beneficio es que para los que quieren zafar de los juicios penales”, lanzó Ratier, en obvia referencia a los ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y la propia vicepresidenta.

En cuanto a la embestida del oficialismo contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, el diputado se mostró enfático: “La corte toma una decisión que no es de fondo (sobre los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli) y el kirchnerismo pide juicio político (contra Rosenkrantz)”.

El ataque a la justicia y las necesidades de la vicepresidenta

Asimismo, Berrondo planteó que la separación de estos jueces de sus cargos en la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal y en el Tribunal Oral Federal 7 porteño, está ligada a los intereses judiciales de la vicepresidenta de la Nación. “De 10 jueces en análisis (por traslados sin el acuerdo del Senado), donde tuvimos una jueza de Misiones (Verónica Skanata), se apartó a sólo a los 3 jueces que atendían las causas de la vicepresidenta. Si los traslados estaban mal hechos habría que haber apartado a todos los jueces”, argumentó el legislador.

Para Berrondo, el pedido de juicio político a Rosekrantz, y los traslados a los jueces que investigaron a Cristina Kirchner en la causa cuadernos, son “una acción intimidatoria a la justicia en general”.

Sobre el final, Berrondo defendió la protesta contra el gobierno que se está organizando en todo el país para el próximo 12 de Octubre. “Uno tiene que ser respetuoso de las expresiones de la población. Es sano que la gente se manifieste. Si lo hace un día feriado, donde no molestan ni a comercios ni a trabajadores, me parece correcto”, finalizó.