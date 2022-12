Reflexiones sobre la democracia a 39 años de su recuperación

POSADAS. En el marco por la celebración de los 39 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, Antonia Husulak, la dirigente radical dentro de Juntos por el Cambio, lamentó la falta de sensibilidad de los dirigentes políticos que conducen el país.

“Para tener éxito hay que tener equipos de conducción, que fue el caso del equipo técnico (refiriéndose a la selección argentina), liderazgo en el equipo de ejecución que fue el equipo de Messi y compañía y dio el resultado esperado. Esa conjunción de los liderazgos que pasó en nuestro tiempo, porque el liderazgo de Alfonsín convocó a todos para que podamos hacer el cambio”, declaró.

“A veces la sociedad política no llega a un acuerdo ¿Qué queremos? ¿el cambio o más o menos? Entonces me rememoró ese enorme tiempo de nuestra recuperación de la democracia. Me tocó hacer la plataforma con la doctora Paredes y ‘Yoli’ Urquiza sobre educación y me convocaron para que hiciera el Sipted, que fue un éxito de la provincia”, contó Husulak y agregó que recibió ocho premios provinciales y nacionales por la creación del Sipted.

Consultada sobre cómo ve a la democracia y la situación actual en 39 años expresó: “me da mucha pena, la miseria que se ve todos los días es espantosa”, reflexionó la dirigente.