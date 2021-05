Reforma del Ministerio Público Fiscal: acusan a diputados renovadores de “vender el voto”

BUENOS AIRES. Este martes, el oficialismo tratará en comisión el proyecto de ley que impulsa la reforma del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa propone que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta del Senado (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que rige actualmente, al tiempo que elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años.

Con esta iniciativa, el kirchnerismo busca desplazar al actual procurador, Eduardo Casal y nombrar a uno propio. Pero requiere de votos de diputados que no forman parte del Frente de Todos. Sin el apoyo de Juntos por el Cambio, que ya anticipó su rechazo, el oficialismo negocia el apoyo de los interbloques más pequeños. Entre ellos, el del “misionerista” Frente Renovador de la Concordia Social.

En este contexto, y durante el fin de semana, la ex titular de la Oficina Anticorrupción en la gestión Cambiemos, Laura Alonso, apuntó contra algunos legisladores, a quienes acusó de “vender su voto” y de ser “falsos opositores”. A través de las redes sociales, apuntó a varios legisladores, entre ellos, los misioneros Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach. Todos integran el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón.

Lo que planteó Alonso

“La libertad individual y la propiedad están en riesgo. Un procurador politizado que puede digitar o intervenir o correr a los fiscales de sus causas, en el sistema acusatorio donde estos son los principales impulsores de la acción, es una herida de muerte a la independencia judicial y las garantías de igualdad de tratamiento ante la ley e imparcialidad que tenemos los ciudadanos”, bramó Alonso, en diálogo con Infobae.

“Un jefe de fiscales con esos poderes viola la Constitución y los tratados internacionales de DDHH en los que se garantiza el acceso a una justicia independiente, objetiva e imparcial. Los empresarios, los opositores, las ONG, los periodistas independientes y cualquier ciudadano que ejerza una crítica sobre el poder, podrían ser apuntados por un fiscal políticamente flexible o presionado por su Procurador. Es un retorno a 2013, solo que esta vez quieren dominar el sistema; impunidad para Cristina Kirchner y su familia y persecución a opositores, empresarios y todo aquel que no se someta”, abundó.

En sus redes sociales, Alonso denunció que el oficialismo, y en particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “Están muy cerca de obtener los votos para sacar la ley del MPF. Para los que no sabemos, es la ley que les permitirá controlar la justicia a su antojo. En el sistema acusatorio, son los fiscales quienes deciden qué y a quién investigar. Si su estabilidad e independencia está en juego, serán controlados por los gobiernos de turno”, apuntó la ex funcionaria, muy cuestionada durante el gobierno de Mauricio Macri por no impulsar causas que comprometían al ex presidente.

“Necesitamos fiscales fuertes para defender a nuestros jubilados”

“Para defendernos de los atropellos del gobierno, necesitamos fiscales como Casal que se jugaron por la educación de nuestros hijos. Si queremos un país serio y con perspectivas de desarrollo necesitamos fiscales independientes que puedan avanzar contra la Corrupción porque la corrupción mata. Lo vimos muy claro cuando se robaron las vacunas de nuestros padres, abuelos y médicos para vacunarse ellos primero. La causa penal donde se está investigando a los Vacunados VIP es impulsada por un fiscal independiente. Necesitamos fiscales fuertes para defender a nuestros jubilados”, expresó Alonso.

Por el momento, los diputados misioneros acusados por Alonso de “vender su voto” no salieron a contestarle a la ex funcionaria macrista. Además de los misioneros de la Renovación, Alonso acusó al los siguientes diputados José Luis Ramón; Pablo Miguel Ansaloni; Luis Di Giacomo; Antonio José Carambia; Eduardo Bucca; Andrés Zottos; Alma Sapag; Felipe Álvarez; Nicolás Del Caño; Juan Carlos Giordano; Enrique Estevez; Luis Contigiani; Alejandra Vigo; Claudia Márquez; Carlos Gutiérrez; Paulo Cassinerio; Jorge Sarghini; Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño.

Este martes, una vez superada la instancia de mañana, el dictamen de comisión, el Frente de Todos primero necesita reunir 129 legisladores para lograr quórum y poder empezar la sesión. Después tendrá que encontrar las manos que logren la mayoría simple, algo con lo que hoy no cuenta. Además del bloque de Ramón, el oficialismo busca el respaldo de la bancada que conduce “Bali” Bucca, Federal, que tiene 11 legisladores.