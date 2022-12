Reina: “El próximo presidente debería jugarse para hacer los cambios que necesita el país, sin pensar en las próximas elecciones”

POSADAS. El politólogo Eduardo Reina dejó una reflexión sobre el presente escenario del país que el año entrante elegirá un nuevo o una nueva Presidente y pidió un dirigente “que se inmole” para lograr los cambios estructurales que según él son necesarios para superar la crisis y el estancamiento económico, aunque ello signifique perder las elecciones de medio término del 2025 o las generales del 2027.

En diálogo con TVA MisionesCuatro, el politólogo insistió en la importancia de la moderación, en un contexto en el que la sociedad es empujada por un sector de la dirigencia a confrontar con el que piensa diferente. Sin embargo, se pronunció por un próximo presidente que “se la juegue” sin hacer especulaciones electoralistas, lo que implicaría atentar contra su propia continuidad en el poder.

Reina comenzó su análisis del escenario actual en base a una medición de las expectativas de los argentinos, según su rango etario, un trabajo de la consultora Focus Market de Damián Di Pace, que destaca el impacto de la recesión económica. “Los que tienen 60 o más, protestan porque las jubilaciones no les alcanzan. Aportaron toda su vida y van a perder siempre con la inflación. El 38% de sus vidas, lo pasaron en recesión”, detalló Reina.

Luego, “los de 50 años, están en la última etapa laboral. En algún momento fueron clase media y ahora necesitan 146 mil para preservar el nivel socioeconómico. Nacieron en una etapa de inflación y siempre fueron acompañados por (la suba generalizada de precios)”, enfatizó el politólogo.

Los argentinos que “están frustrados con el pasado y con el presente y no ven un futuro”

“Y los de 40 años, están en la etapa media de la vida laboral, piensan que pueden progresar y pasaron el 45% de sus vidas en recesión. Nacieron en la última etapa de la Dictadura y vieron como la pobreza pasó del 4% en el ‘71 al 21% en el ’82. Están frustrados con el pasado y con el presente y no ven un futuro”, advirtió Reina sobre los nacidos entre 1973 y 1982.

En cuanto a la generación de los que actualmente tienen 30 años de edad, “todavía conservan el sueño de tener una casa propia o un emprendimiento. Pero ellos piensan distinto, hoy los jóvenes no se aferran a una casa, sino que son buscadores de oportunidades en emprendimientos. Buscan su independencia laboral. Pero se dan cuenta que los impuestos y los que necesitas para armar una Pyme, son impagables”, graficó Reina, añadiendo que “el 43% de su vida la pasaron en recesión”.

Para Reina, este tipo de estudios como el Focus Market, “va marcando las tendencias de nuestra vida. Es interesante que sepamos que lo que viene tampoco es fácil. Nos quieren llevar a una confrontación permanente, pero necesitamos moderación, que la sociedad piense y modere sus pensamientos”, reflexionó.

El escenario que se viene a partir del 2023

En tono crítico, Reina sostuvo que “hoy no se respeta al maestro”, y que “los valores se compran. Antes no podías transitar en la ciudad si no cumplías con tu palabra. Hoy el impostor cruza la vereda de enfrente, sin (ninguna consecuencia). Hay una serie de valores que se han roto y la sociedad es partícipe de esto”, advirtió el politólogo y comunicador.

“Cuando mirás el tejido político que hay y te das cuenta que hay muchos entongados, son todos sucios”, cuestionó Reina, sobre los opositores que tienen convenios con el oficialismo de turno.

Según Reina, el próximo presidente deberá romper con la lógica electoralista que lleva a los dirigentes a pensar en más en su futuro político que en la gestión. “El próximo presidente debería ser un personaje que se la juegue. Y se inmole para hacer los cambios que necesita el país o la provincia. Sin pensar en los próximos cuatro años. Que no esté pensando en las próximas elecciones legislativas, porque ahí estamos en el horno otra vez”, remató el analista.