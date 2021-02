BUENOS AIRES. La muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem, quien marcó la década de los 90 en el país y continuó ligado a la política hasta sus últimos días como senador nacional, caló hondo en el ambiente político.

Uno de los primeros en enviar sus condolencias fue el presidente Alberto Fernández, quien lo recordó a través de Twitter: “Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran”.

El actual mandatario, además, publicó una foto de ambos en el Congreso.

Además de Fernández, desde el embajador en Brasil, Daniel Scioli, hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, funcionarios, dirigentes y referentes de distintos partidos recordaron al ex mandatario y enviaron sus condolencias a la familia. También se expresó el ex presidente Mauricio Macri.

Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 14, 2021

Con profundo dolor despido a Carlos Menem, ex Presidente, Gobernador y Senador Nacional, gran demócrata que buscó siempre la unidad de los Argentinos y supo posicionar al país a nivel mundial. Un político irrepetible que sin duda tendrá el reconocimiento que se merece. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 14, 2021

Por su parte, el ex senador y ex compañero de fórmula de Macri, Miguel Pichetto, escribió: “Con profundo dolor despido a Carlos Menem, ex Presidente, Gobernador y Senador Nacional, gran demócrata que buscó siempre la unidad de los Argentinos y supo posicionar al país a nivel mundial. Un político irrepetible que sin duda tendrá el reconocimiento que se merece”, dijo el ex candidato a vicepresidente.

A continuación, algunas de las declaraciones de políticos en las redes sociales, sobre el fallecimiento del senador riojano.

Con profunda tristeza vivo esta despedida del querido Carlos Menem.



En este momento sobran las palabras, lo recordaré con gratitud y respeto.



Mis condolencias a su familia, mis pensamientos y oraciones los acompañarán siempre. — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) February 14, 2021

Quiero hacer llegar mis condolencias a la familia y seres queridos de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, en este momento difícil. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) February 14, 2021

Mis condolencias por el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, a su familia y seres queridos en este difícil momento. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 14, 2021

Lamento el fallecimiento del ex Presidente Carlos Menem, mis condolencias a su familia y amigos. — Graciela Ocaña (@gracielaocana) February 14, 2021

Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex presidente Carlos Menem. Acompaño a su familia en este difícil momento y a los riojanos que representaba. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 14, 2021