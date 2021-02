POSADAS. Las expresiones del diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro (PAyS – FDT) sobre la renuncia de Myriam Duarte al cargo de Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad (Ministerio de Gobierno), causaron una fuerte reacción por parte de diversas organizaciones y colectivos feministas de Misiones, que apuntaron al sesgo patriarcal de los dichos del legislador, entre otros duros cuestionamientos.

Organizaciones y personas firmaron un comunicado en la que repudiaron “la violencia ejercida en el programa radial ‘Feliz Domingo’, que se transmite por una red de radios en distintos puntos de la provincia, entre ellas, la radio 96.7 La Nueva FM – Eldorado Misiones por el Diputado Nacional por Misiones del Partido Agrario y Social (PAYS), Héctor “Cacho” Bárbaro con la complicidad de sus entrevistadores contra la Prof. Myriam Rosana Duarte, quien desde Febrero de 2018 hasta esta semana, estuviera al frente de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, área responsable, entre otras, del Programa ‘Las Victimas Contra las Violencias’ Línea 137”, denunciaron las organizaciones.

Un fuerte comunicado y denuncia contra el diputado del PAyS

“El Diputado Nacional revela su ignorancia y desinterés por cuestiones básicas de derechos humanos que como responsable de legislar, violenta en vez de garantizar. En un despliegue de violencia política, simbólica, mediática deja al descubierto las alianzas entre machos patriarcales que juegan a oficialismo y oposición, pero siguen garantizando la violencia que destruye tantas vidas. El diputado cosifica a la funcionaria tratándola de ‘Cosa’ y ‘Paquetito’ con desprecio, un objeto que se pasan entre ellos, machos patriarcales de distintos partidos”, fustigaron las organizaciones contra el diputado kirchnerista.

“En una provincia que se destaca por sus alarmantes estadísticas respecto de la violencia machista y la impunidad. Es lamentable esta entrevista radial, el diálogo y cada intervención, las burlas y las risas cómplices que celebran la violencia y dejan en evidencia que tanto los periodistas como el diputado en cuestión desprecian la problemática de la violencia de género”, enfatizaron en el comunicado que comenzó a circular este domingo.

“No hay una sola observación, crítica o comentario respetuoso y serio respecto al desempeño laboral de la funcionaria que agreden. O el manejo de los organismos a su cargo, sólo insultos y agresiones machistas y clasistas”, insistieron.

El contexto de las expresiones de Bárbaro

“Para comprender la gravedad del accionar del funcionario, es preciso contextualizar la realidad provincial: un sistema judicial y policial sin perspectiva de género que violenta a las víctimas y protege a los victimarios. Un colapso de los servicios que cuentan con poca o nula infraestructura y presupuesto. Los cargos y funciones los ocupan, por clientelismo político, personas que carecen de ética, idoneidad y capacitación”, denunciaron las organizaciones feministas.

“Los tres poderes se encubren en sus violaciones permanentes al marco legal vigente y a las garantías fundamentales de protección de las personas. Deben garantizar de una vez el correcto funcionamiento de todos los estamentos, servicios y programas responsables de la protección ciudadana, incluyendo la línea 137, como reclamamos históricamente. Mientras tanto, llevamos tres semanas de infructuosas acciones para que el Gobernador y el Vice Gobernador, nos reciban y den respuestas respecto del incumplimiento sistemático del marco legal vigente”, cuestionaron.

En el comunicado, las organizaciones transcribieron el segmento del programa radial “Feliz Domingo” en cuestión, que se transmite en repetidoras de toda la provincia.

Lo que dijo Bárbaro

“Terminó el mandato y le llevan a trabajar en la… esta acá asterisco 111, no sé qué la subsecretaría que ella siempre andaba (imitándola en tono de burla) ‘la violencia’ ‘la violencia’. Ella era violenta, ella era violenta porque ella era violenta, ella era violenta porque la violencia que ella tenía hacia el machismo, los hombres, los hombres. El feminismo siempre contra el hombre. Ella era violenta conmigo me decía tantas barbaridades, te tenías que callar porque si no, era violencia de género. Entró con un bolsito boludo así, … ni melao tenía adentro, tenía una chinela … con alambre” y después era insoportable, como ya estaba aliada a la renovación termino su mandato y se fue con la renovación, se fue y la metieron ahí”, dijo Bárbaro.

“Me llama (el subsecretario de Justicia Pedro) Marinoni y me dice: ‘¿Cacho, vos no tenías nada mejor que mandarnos esa cosa con nosotros acá?’ (Risas de lxs entrevistadores) ‘¡No se banca esa mujer acá! Pérez, tengo los mensajes de los compañeros… ‘Cacho por favor’. No, no, no, háganse ustedes responsables. Ustedes llevaron ese paquetito para ustedes, ahora bánquense el paquetito. ¿Estos días me manda un mensajito no? Marinoni… ¡Cacho! ¡Cacho! Se fue, ¡por suerte! nos estaba dejando loco a todos acá, íbamos a ir todos al psiquiatra acá con ella. (Risas)”

Cabe aclarar que uno de los mencionados es el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Pedro Ariel Marinoni. Y el otro sería el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. Ambos eran los superiores de Duarte, cuando ella estaba al frente de la Línea 137.

Las que firmaron el documento:

*Colectivo de Mujeres y Disidencias Oberá – Misiones

*Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros

*Grupo Feminismo Consciente Puerto Rico – Misiones

*Ñanduty Agrupación Feminista Eldorado – Misiones

*Docentes Feministas del centro Flora Tristán FHyCS – UnaM

*Red de Mujeres Profesionales por el Derecho a decidir de Eldorado

*La Calaca – radio con perspectiva de género

*Red internacional de periodistas con visión de género Nodo Nea

*Fundheg Corrientes

Y las militantes feministas Mariana Fernanda Dasso, Celeste Rebeca Barberán, Marcela Viarengo, Cristina María Itatí Ryndycz y Veroka Fedelli.