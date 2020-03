Rivas: “El régimen de los Gruber es una afrenta a las mujeres”

POSADAS. A días de realizarse la huelga internacional de la mujer trabajadora, el próximo 9 de Marzo, la cronista y referente feminista de la CTA Misiones, Alicia Rivas, cuestionó sin miramientos al alcalde de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber, señalado como uno de los encubridores de la violación y asesinato de Lieni “Tati” Piñeiro, el femicidio ocurrido en esa comuna en Julio del 2012, un crimen que sigue impune.

Consultada por MisionesCuatro, sobre el valor de los “bancos rojos” emplazados en todo el país y en la provincia para concientizar sobre los femicidios, Rivas explicó su postura: “Es importante todo lo que se haga para interpelar a la sociedad en relación a esta problemática que es terrible. No es nuestra agenda o demanda en nuestros espacios. Si sirve a la comunidad para pensar en los números escalofriantes de esa violencia más extrema (los femicidios), en la impunidad de esos crímenes y en la incapacidad del Estado para prevenirlos, me parece que es válido. Claramente no alcanza, como nada de lo que está haciendo el Estado”, puntualizó la cronista, poniendo de relieve que, cuando se produce un femicidio, el Estado llegó tarde o estuvo ausente en la prevención.

El clan Gruber como afrenta a las mujeres misioneras

Repreguntada sobre los femicidios en Misiones, Rivas no dudó en remarcar, que la mayoría siguen impunes. “Los únicos que están resueltos son aquellos casos en los que el femicida muestra que lo hizo. Pero si el Estado tiene que investigar los femicidios… el crimen de Lucía Maidana, qué se ha hecho para esclarecer ese caso. En el caso de Marilyn Bárbaro, la investigación judicial fue totalmente deficiente y esto muestra el desprecio por la vida de las mujeres”, fustigó Rivas, insistiendo en que se debe interpelar a la sociedad misionera respecto de la condición de la mujer.

Ante la posibilidad de que el alcalde renovador Alfredo Gruber, inaugure un banco rojo para concientizar sobre los femicidios, Rivas consideró sin medias tintas: “El régimen de los Gruber es una afrenta a las mujeres. Sería una provocación más de las tantas que ha hecho el clan Gruber a la hora de obstruir el proceso de investigación del femicidio de Tati Piñeiro”, sentenció.

