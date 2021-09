SNA LUIS. El gobernador Alberto Rodríguez Saá reavivó el fuego de la crisis de gobierno y dijo que Cristina Kirchner “ultrajó la figura presidencial” con su jugada para presionar a Alberto Fernández a cambiar su gabinete.

Según informó LPO, el mandatario de San Luis hizo un durísimo diagnóstico sobre la situación política del gobierno. Y contó que el sábado le planteó sus ideas al presidente durante la reunión en La Rioja.

Relató también que aprovechó la oportunidad para tomar distancia del oficialismo: “Le dije que en San Luis nosotros no somos kirchneristas ni tampoco fernandistas”.

“La situación económica es desesperante”, dijo Rodríguez Saá ante funcionarios para explicar la derrota en las primarias. Sin embargo, por las maniobras de la vicepresidenta y la crisis política, “se agravó la situación nacional estos días”, agregó.

Según el gobernador, otros asistentes a la reunión en La Rioja, escucharon sus planteos

De acuerdo con Rodríguez Saá, hubo testigos de su fuerte planteo contra Cristina Kirchner y La Cámpora, la agrupación a la que pertenece el ministro del interior, Wado De Pedro, quien encabezó las renuncias en masa del miércoles pasado.

“Se lo dije al Presidente delante de todos. Me estaban escuchando personajes emblemáticos, gobernadores”, relató el puntano. “Que de su propio Gabinete renuncien, que hagan pública la renuncia y lo que debería ser una reunión interna, privada, familiar, haya pasado a este problema como si fuera gritarse en un restaurante delante del público, de una familia… Eso generó una situación de escándalo y roza la investidura presidencial”, lamentó el mandatario.

Y profundizó el planteo al recordar el audio viralizado con críticas descalificadoras de la diputada ultrakirchnerista, María Fernanda Vallejos. “Hubo una declaración de la diputada nacional Vallejos que manchó la investidura presidencial. Y una carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ultrajó la figura presidencial”, cuestionó Rodríguez Saá.

“Le dije al Presidente ‘yo vine a esta reunión pensando en hablar de la crisis, de qué podía aportar y me encontré con un hecho consumado’. Y le dije ‘me he quedado para hacer un desagravio a la investidura presidencial que no se puede y no se debe maltratar’”, continuó el mandatario provincial.

Tras la derrota de las primarias Rodríguez Saá parece volver a su histórica estrategia de diferenciarse del kirchnerismo a nivel nacional. “Acá nos distinguimos de la propia Argentina. Y por eso nos han dicho que somos otro país”, opinó. “Hubo (en las PASO) una onda nacional que no se puede dejar de ver que implica críticas nacionales. Nosotros no somos eso. Y si la oposición o alguien dijo que nosotros queremos que nos parezcamos a Venezuela, no. San Luis, no”, remató.